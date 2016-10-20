Mini'nin ilk hibrit aracı Countryman E prototipi ile tanışın

İlk seri üretim hibrit otomobil Toyota Prius yaklaşık 20 senedir yollarda olsa da, sektörün hibrit araçlara yönelimi özellikle son senelerde oldukça arttı. Artık neredeyse her üreticinin piyasada olan yada geliştirmekte olduğu en az bir hibrit modeli mevcut. Bu araç üreticilerinden biri ise ilk hibrit modelini hazırlayan Mini firması.

Henüz genel yol testlerini sürdüren firmanın ilk hibrit modeli olacak araç, Countryman crossoverı temel alıyor. Countryman E adı verilen ve neredeyse geleneksel modelle aynı görünen araç BMW'den ödünç alınan hibrit teknolojisini kullanıyor ve içten yanmalı motor ile elektrikli motor aynı anda kullanıldığında dört çeker oluyor.

Her ne kadar duyurusu yapılsa da modelin son hali Mini tarafından tamamen sergilenmiş değil, onun yerine karşımızda siyah ve sarı kamuflajla kaplı bir prototip model duruyor. 'E' takısına ve sol ön çamurlukta şarj girişine sahip olan aracı bu özellikleri haricinde diğer hibritlerde de olduğu gibi normal versiyondan ayırmak mümkün değil.

İç tasarımda start/stop butonu kırmızı yerine yeşil renkte yer alırken, bilgi ekranında da ekstra olarak batarya durumu ve diğer hibrite özel bilgiler yer alacak.

Motor konusunda herhangi bir bilgi verilmezken araçta 1.5 litrelik 3-silindir içten yanmalı motor ile 88 beygir güç üreten bir elektrik motorunun yer alması muhtemel. Böyle bir durumda içten yanmalı motor ön tekerleklere güç aktaracakken, arkada konumlandırılan elektrik motoru ise arka tekerleklere güç verecek.

İngiliz firmanın açıklamasına göre her zaman ilk etapta elektrik modunda başlayacak olan hibrit modelin içten yanmalı motoru aracın hızına ve sürücünün gaz pedalına basma derecesine göre devreye girecek. Bunun yanısıra modelde 3 farklı mod sunulurken, Auto eDrive ile 80 km/s hıza kadar elektrik motoru çalışırken, Max eDrive ile 125 km/s hıza kadar aktif olacak. Üçüncü mod olan Save Battery seçildiğinde ise adından da anlaşılacağı üzere araç güncel batarya seviyesini koruyacak yada duruma göre batarya jeneratör yardımıyla şarj olacak.

Hibrit model ile birlikte gelecek yeni nesil Countryman'in 2017 gibi bayilerde yerini alması bekleniyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/meet-the-mini-countryman-e-prototype-ar174866.html