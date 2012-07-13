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Mirror's Edge bir süreliğine sadece Lumia modellerine özel olarak indirmeye sunuldu

6 yıl
1,4b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia modellerine oyun desteği için Nokia'nın EA ile anlaşmasının ardından ilk yapım indirmeye sunuldu.

PC ve konsol platformunun popüler oyunu Mirror's Edge, bir süreliğine sadece Lumia modellerine özgü olacak şekilde oyun severlerin beğenisine sunuldu. Kesin süre açıklanmazken, oyunun diğer Windows Phone modelleri için de indirilebilir olması bekleniyor.

Sürekli koşma temeline dayanan FPS tarzındaki oyun önce konsollar ardından PC için yayınlanmış, 2010 yılında da iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Oyun mobil sürümde üçüncü kişi kamerasından oynanıyor.

Oyunun fiyatı 0.79 Avro olarak belirlenmiş. Ayrıca Xbox Live da deneme sürümüyle oyunda yerini almış. Oyun linkine şimdilik belirli ülkelerden ve sadece telefon üzerinden erişilebiliyor.
http://windowsphone.com/s?appid=b07473fc-585f-4a3d-b4b8-5be5237c0a9b 
Mirror's Edge bir süreliğine sadece Lumia modellerine özel olarak indirmeye sunuldu
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http://wmpoweruser.com/eas-mirrors-edge-now-exclusively-available-for-nokia-lumia-handsets/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CooL_ROMEO 6 yıl
Bu oyunun 2 . si ne zaman çıkacak mw 2 çıkıyor dice hala bf serisine dlc cikariyor söz verdiniz bari sözünüzü tutun
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HTC Specialist 6 yıl
Android ? :(
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