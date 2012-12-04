Mobil internet trafiğinde iOS, Android'i ikiye katladı

Bağımsız araştırma kuruluşlarından Chitika Insights, 6 ayda bir düzenli yayınladığı mobil internet trafiği analiz çalışmasının 27 Mayıs - 27 Kasım 2012 tarihleri arasındaki durumunu mercek altına alan son edisyonunu yayınladı.

Amerika ve Kanada'daki verilerin kullanıldığı çalışmaya göre Samsung Galaxy S III, Kindle Fire HD, Nexus 7, iPad mini, 4.nesil iPad ve iPhone 5 olmak üzere önemli cihazların çıktığı bu dönemde iOS, payını %2 arttırarak %67'ye yükselirken; Android'in payı ise %2 kayıpla %33'e geriledi.

Verilere göre iOS'in payınının %65 bandı, Android'in payının ise %35 bandı çevresinde dolaştığı 6 ay içerisinde Android, Ağustos ayında %40'a yükselerek dönem içindeki maksimum kullanım oranına erişirken; iPhone 5 ve iPod Touch'ın tanıtılmasıyla birlikte Android'deki gerileme gözlerden kaçmıyor.

Chitika Insights, iOS'in mobil internet trafiğindeki bu denli baskın olmasını özellikle iPad ve iPad Mini'ye borçlu olduğunu belirtirken, Android'in kullanım oranının ise en çok akıllı telefonlardan kaynaklandığını altı çizildi.