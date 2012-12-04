Mobil internet trafiğinde iOS, Android'i ikiye katladı

Bağımsız araştırma kuruluşlarından Chitika Insights, 6 ayda bir düzenli yayınladığı mobil internet trafiği analiz çalışmasının 27 Mayıs - 27 Kasım 2012 tarihleri arasındaki durumunu mercek altına alan son edisyonunu yayınladı.
Amerika ve Kanada'daki verilerin kullanıldığı çalışmaya göre Samsung Galaxy S III, Kindle Fire HD, Nexus 7, iPad mini, 4.nesil iPad ve iPhone 5 olmak üzere önemli cihazların çıktığı bu dönemde iOS, payını %2 arttırarak %67'ye yükselirken; Android'in payı ise %2 kayıpla %33'e geriledi.
Verilere göre iOS'in payınının %65 bandı, Android'in payının ise %35 bandı çevresinde dolaştığı 6 ay içerisinde Android, Ağustos ayında %40'a yükselerek dönem içindeki maksimum kullanım oranına erişirken; iPhone 5 ve iPod Touch'ın tanıtılmasıyla birlikte Android'deki gerileme gözlerden kaçmıyor.
Chitika Insights, iOS'in mobil internet trafiğindeki bu denli baskın olmasını özellikle iPad ve iPad Mini'ye borçlu olduğunu belirtirken, Android'in kullanım oranının ise en çok akıllı telefonlardan kaynaklandığını altı çizildi.
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IOS DÜŞMANLIĞINDAN ÇOK KAZANANLAR VAR ANLAŞILAN-İOS DÜŞMANLIĞINDAN CEBİNİ DOLDURAN KİM: samsung mu, htc, huawei, lg, mi bu saydığım androidçilerden ne fayda gördük? Türkiyeye çinliler geldi de fabrika kurdu da benim mi haberim olmadı, YOKSA YAPTIKLARI REKABETTEN DOLAYI BİZİMKİLERE FABRİKA MI KAPATTIRDI, IOS'u tanımayan bilmeyen daha bir çok kişi var uzaktan atıp tutarlar hep, IOS'un ne olduğunu çalışma mantığını anlayamayan anlamak için aklını bile zorlamayan çok, hem androidli telefon hem de androidli tablet kullandım, her ikisini de sattım ve İPhone 4S ile İpad 3/New Apad'a geçtim ve şunu diyebilirim EVET IOS android'ten daha HIZLI STABİL ÇALIŞAN BİR İŞLETİM SİSTEMİ, İPHONE 4S 800 Mhz 2 çekirdek-1,5Ghz 4çekirdek Galaxy S3'ten daha hızlı:BUNUN NEDEMEK OLDUĞUNU BİR DURUP DÜŞÜNÜN:eşekle koyuna eşit miktarda yük koyuyorsun ama KOYUN EŞEKTEN bayırı daha hızlı çıkıyor, BUNU İYİ BİR DÜŞÜNÜN, AYRICA IOS internet işlemleri WEB ve saire androide göre ÇOK ÇOK DAHA İYİ, masa üstü windows'ta bile IOS'taki o güzelliği ve randımanı bulamıyorsunuz, İphone, İpad, Mac kullananlar bilir IOS ve Mac OS X 10.7 Lion'da inernet olayı safari vs. çok daha alımlı, çekici, rahat ve kullanışlı, ŞU DA BİR GERÇEK EVET IOS androide göre biraz monoton, sıkıcı gelebilir, IOS ta fazla ATRAKSİYON yok ancak jailbrek'tan sonra atraksiyonları çoğalıyor, AMA ÖZELLİKLE IOS'lu İpad'ın ÜSTÜNLÜĞÜ KULLANIM AÇISINDAN BARİZ ORTADA, İYİ Kİ İOS'a GEÇİŞ YAPMIŞIM, MEMNUNUM.
Diye dusunuyorsaniz doktorunuza gorunun derim ben....
Ya androidte aktifleşen cihaz sayısına habire terkara krulup aktif edilen cihazları katmassınız, ios tarfiği androidi geçince kesin arka planda veri çekiyordur dersiniz. Burda artık "fan" ın kimin olduğunu tartışmak gerek. Sanki android arka planda bişey yapmıyo. Sonra geliyolar true multitasking true multitasking
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