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Mobil platformlar için Gmail uygulaması elden geçirildi, Retina Display için grafikler geliştirildi

7 yıl
2,3b
1
6
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformlar için Gmail uygulaması elden geçirildi, Retina Display için grafikler geliştirildi
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Mobil platformlar için Gmail uygulaması elden geçirildi, Retina Display için grafikler geliştirildi
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Google yeni sosyal ağı Google+ için yeniliklerine hız kesmeden devam ederken Google+ için en büyük kozu olan Gmail hizmetini de sık sık elden geçiriyor. Kısa süre önce hizmete Skype benzeri telefon görüşmeleri yapabilme olanağı ekleyen Google mobil platformlar için de Gmail web uygulamasını yeniledi.

iOS ve Playbook cihazlarını hedef alan yeniliklerden birisi Facebook ve Twitter uygulamalarından tanıdığımız ekranı aşağı çekip bırakarak gönderileri yenileme özelliği. Kullanıcılar ekranı aşağı sürükleyerek bıraktıktan sonra mesajlarının yenilendiğini görebilirler.

Web uygulamasının diğer bir yeniliği özellikle iPhone 4 ve iPod touch 4G cihazlarındaki Retina Display ekrana uyumsuzluğu çözüyor. İkonlar ve grafikler artık yüksek çözünürlüklü ve daha keskin.

Son yenilik ise geçişlerde görülüyor. Menüler arasında ve mailden diğer maile hareket esnasında daha hızlı yeni bir geçiş animasyonu göze çarpıyor.

Google tasarımcıları yeni özellikler için 8 farklı CSS3 geçişleri ve Javascript motoru kullandıklarını belirtiyor. Yeni özellikleri cihazınızın web tarayıcısından mail.google.com adresine giderek inceleyebilirsiniz. 

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smart1978 7 yıl
İyi oldu zaten android li telefonlarda da retina ekranlı vardı HTC firması en bilineni
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xxxx1 7 yıl
gmail haberinde .BB fotoğrafının ne işi var!..
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Python 7 yıl
umutarslan.com
Dostum 3g zaten 2 nesil önceki model rem ve işlemcisi zayıf kalıyor ios 4 kullanıyorsan tabiki yavaşlık olması gayet doğal 3g de en hızlı en sorunsuz versiyon 3.1.3'e geri dönüp kullanmalısın ozaman angry birds vb. oyunlarda sorun cıkartmayacaktır.
Habere gelirsek zaten olması gereken birşeydi.
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Volkanbaba 7 yıl
güncelleme iyi küçük ayrıntılar önemlidir
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umutarslan.com 7 yıl
iyi olduda 3g kullananlar yavaşlık sorunu yaşıyor :D kasmadan angry birds bile oynayamıyorum
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Denorath 7 yıl
İyi oldu bu I-Phone'daki o dandik görünümden kurtulmuş olduk sonunda.
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