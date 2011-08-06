Mobil platformlar için Gmail uygulaması elden geçirildi, Retina Display için grafikler geliştirildi

Google yeni sosyal ağı Google+ için yeniliklerine hız kesmeden devam ederken Google+ için en büyük kozu olan Gmail hizmetini de sık sık elden geçiriyor. Kısa süre önce hizmete Skype benzeri telefon görüşmeleri yapabilme olanağı ekleyen Google mobil platformlar için de Gmail web uygulamasını yeniledi.





iOS ve Playbook cihazlarını hedef alan yeniliklerden birisi Facebook ve Twitter uygulamalarından tanıdığımız ekranı aşağı çekip bırakarak gönderileri yenileme özelliği. Kullanıcılar ekranı aşağı sürükleyerek bıraktıktan sonra mesajlarının yenilendiğini görebilirler.





Web uygulamasının diğer bir yeniliği özellikle iPhone 4 ve iPod touch 4G cihazlarındaki Retina Display ekrana uyumsuzluğu çözüyor. İkonlar ve grafikler artık yüksek çözünürlüklü ve daha keskin.





Son yenilik ise geçişlerde görülüyor. Menüler arasında ve mailden diğer maile hareket esnasında daha hızlı yeni bir geçiş animasyonu göze çarpıyor.





Google tasarımcıları yeni özellikler için 8 farklı CSS3 geçişleri ve Javascript motoru kullandıklarını belirtiyor. Yeni özellikleri cihazınızın web tarayıcısından mail.google.com adresine giderek inceleyebilirsiniz.