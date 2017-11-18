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Mobil yarış oyunlarına taze kan: Grid Autosport iOS için duyuruldu

Yaklaşık üç yıl önce konsollara ve PC platformuna çıkış yapan GRID: Autosport mobil platformlara geliyor. Yayınlanan kısa video etkileyici duruyor. İşte detaylar:
1 yıl
5,4b
1
49
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mobil yarış oyunlarına baktığımız zaman Real Racing 3 ve Asphalt 8'den beri adından söz ettiren güçlü bir oyun çıkmadığını görüyoruz. Codemasters, bu eksikliği gidermek adına 2014 yılında PS3, Xbox 360 ve PC için piyasaya sürülen GRID: Autosport'u mobil platformlara getiriyor. GRID: Autosport, 22 Kasım'da iOS çıkışını çıkışını gerçekleştirecek.
Codemasters tarafından geliştirilen ve Feral Interactive tarafından mobil platforma uyarlanan oyun, yüksek kaliteli görselliğiyle dikkat çekiyor. Feral Interactive daha önce de SEGA tarafından geliştirilen ROME: Total War oyununu iPad'e uyarlamıştı.
GRID: Autosport 80'in üzerinde araç, 5 farklı yarış stili, 22 bölge ve 100'ün üzerinde yolla birlikte yakın zamanda mobil platformda oynanabilir olacak. Oyunun yakın bir süre içerisinde Android için de çıkış yapması bekleniyor ancak henüz net bir tarih verilmedi.
iOS platformunda sistem gereksinimi belli oldu. Oyunu oynayabilmek için iOS 11 yüklü iPhone 7 veya daha yeni bir iOS cihaz gerekiyor. Oyunun kurulabilmesi için minimum 6 GB boş alan gerekli. Sistem gereksinimleri bir hayli yüksek. Bunun karşılığında yüksek grafikli ve gerçekçi dinamiklere sahip bir oyun bekliyoruz.
 

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LastShip 1 yıl en beğenilen
Minimum iphone 7 ne lan ?
En az iphone 7 istiyorsa bu oyun android tarafinda hic bi 2k ekranli telefonda calismaz demek oluyor bu
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Sanki Bana Pele 1 yıl tobepeople
tobepeople
iphone'ların rami kötü olduğundan bu oyun kasar :D

Kıyamam
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Guest-F8946C419 1 yıl
Androidli cihazlar için 2018 cihazlar beklenir. Öncesi muhtemelen kaldırmaz
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1 Avatar
cehili 1 yıl
Bu oyunu alan yok mu ? Hesabından paylaşabilecek olan ?
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System32Deleted 1 yıl
Yarış Oyunlarına Bayılıyorum Ya
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Extreme Victory 1 yıl
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6S yetiyor.
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abacuklu67 1 yıl Extreme Victory
Cihazım 6s 64 gb ios 11.2
Bariz şekilde kasıyor ve oyuna ilk girerken düşük ayarlarda oynayacaksınız diye bildirim çıkıyor.
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drkengin 1 yıl
Oyum güzel sayılır ama telde oynaması zor
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Byozgatlı 1 yıl
35 liraya değer mi bilinmez ama crackli hali düşerse denenebilir
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TheNewAtilla 1 yıl
35 tl ve 6 gb. Kalsın usta
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Cnmrym24 1 yıl
Android için ne zaman gelecek?
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BekirTemel 1 yıl
Grafikler iyi gözüküyor bayağı, umarım aynısı gelir
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dr_divx 1 yıl
arkadaşlar, tam nerde oyun diyecektim ufak bir araştırma sonucu app store da arama bölümüne 'grid autosport' yazarak bulabildim ! daha önce grid ve codemaster olarak denediğimde çıkmıyordu arama sonuçlarında gerçi halen çıkmıyor ne diyelim app store un şeysi .
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fiyat 35 tl cık bir süre youtube dan oynayanlara bakacağım uygun görürsem satın alırım
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Fashionality 1 yıl
Daha GTA IV var 10 Anniversary cikaracaklar mi acaba 2018 nisan ayinda
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