Mobil yarış oyunlarına taze kan: Grid Autosport iOS için duyuruldu

Mobil yarış oyunlarına baktığımız zaman Real Racing 3 ve Asphalt 8'den beri adından söz ettiren güçlü bir oyun çıkmadığını görüyoruz. Codemasters, bu eksikliği gidermek adına 2014 yılında PS3, Xbox 360 ve PC için piyasaya sürülen GRID: Autosport'u mobil platformlara getiriyor. GRID: Autosport, 22 Kasım'da iOS çıkışını çıkışını gerçekleştirecek.

Codemasters tarafından geliştirilen ve Feral Interactive tarafından mobil platforma uyarlanan oyun, yüksek kaliteli görselliğiyle dikkat çekiyor. Feral Interactive daha önce de SEGA tarafından geliştirilen ROME: Total War oyununu iPad'e uyarlamıştı.

GRID: Autosport 80'in üzerinde araç, 5 farklı yarış stili, 22 bölge ve 100'ün üzerinde yolla birlikte yakın zamanda mobil platformda oynanabilir olacak. Oyunun yakın bir süre içerisinde Android için de çıkış yapması bekleniyor ancak henüz net bir tarih verilmedi.

iOS platformunda sistem gereksinimi belli oldu. Oyunu oynayabilmek için iOS 11 yüklü iPhone 7 veya daha yeni bir iOS cihaz gerekiyor. Oyunun kurulabilmesi için minimum 6 GB boş alan gerekli. Sistem gereksinimleri bir hayli yüksek. Bunun karşılığında yüksek grafikli ve gerçekçi dinamiklere sahip bir oyun bekliyoruz.