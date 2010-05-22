Mobil telefon pazarında son sıralama nasıl şekilleniyor ?

İçinde bulunduğumuz dönemde teknoloji severlerin en çok vakit geçirdikleri elektronik aletlerin başında şüphesiz, 90'ların sonunda yaygınlaşmaya başlayan ve milenyumla birlikte büyüme ivmesi her geçen gün artan, cep telefonları geliyor. Hal böyle olunca üreticileri için cep telefonu pazarıda her geçen gün daha önemli bir hal alıyor. Peki bazı modelleri satış fiyatı açısında bilgisayarlarla yarışan cep telefonu pazarındaki son durum nasıl ?

Endüstrinin bağımsız araştırma kuruluşlarından İngiltere merkezli Gartner'ın yayınladığı son araştırma raporu bu sorunun cevabını bizlere veriyor. Pazardaki üreticilerin son durumlarına değinmeden önce pazarın genel durumuyla ilgili sonuçları sizlerle paylaşalım. Araştırmaya göre cep telefonu pazarı, 2010 yılının ilk çeyreğinde 314,7 milyonluk satış sayısıyla 2009'un ilk çeyreğine göre %17 büyüdü. Akıllı telefon pazarındaki satışlarsa 2006'dan bu yana yıllık en büyük büyüme oranı olan %48.7 ile 54,3 milyona ulaştı. Akıllı telefonlar bu sayıyla mobil telefon pazarının %17.3'ünü oluştururken, 2009'un aynı döneminde bu pay %13.6'ydı.

Pazardaki üreticilerin son durumlarına pazarın liderliğini sürdüren Nokia ile başlayalım; Finlandiyalı teknoloji devi, 1.çeyrekte 110,105.6 milyon telefon satışı gerçekleştirmeyi başarmış. Fakat Nokia geçen senenin aynı dönemine göre daha fazla cihaz satışı yapabilmesine rağmen, pazardaki büyüme oranıyla dengeleyemediği için pazar payının %36.2'den %35'e düşmesine engel olamamış. Özellikle orta segmentte başarılı satış grafiği elde eden Nokia'nın üst sınıfta sıkıntı çektiğini belirten Gartner, MeeGo tabanlı ve üst sınıfa hitap eden çözümlerin ancak yıl sonuna doğru geleceğinden dolayı Nokia'nın ortalama satış fiyatları göz önüne alındığında HTC, RIM, Samsung gibi firmaların baskısını hissetmeye devam edeceğinin altını çiziyor.

Nokia'nın teknoloji devi Intel ile birlikte çalıştığı MeeGo'lu ilk cihazların 2010 yılın son döneminde gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Pazarın ikinci sırasında Samsung yer alıyor. Kore merkezli öncü elektronik firması 2010'un ilk çeyreğinde 64,897.1 milyon ürün satışı gerçekleştirerek pazar payını %19.1'den %20.6'a yükseltmeyi başardı. Geçen senenin aynı döneminde 51,385.4 milyon ürün satışı gerçekleştiren Koreli, pazar payını arttırmayı başaran beş üreticiden biri durumunda olduğunu belirtelim.

Samsung'un en yakın takipçisi de bir Kore'li; LG. Ancak LG'nin rakibine göre bu dönemde yeterli satış grafiği göstermeyi başaramamış. Geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinde 26,546.9 milyon telefon satışının altına imzasını atan firma, 2010'un ilk çeyreğinde bu miktarı ancak 27.190.1 milyona çıkartabilmiş. Bu da LG'nin pazar payının %9.9'dan %8.6'a düşmesine neden olmuş durumda.

Blackberry Bold, RIM'in son dönemdeki başarısının en önemli mimarlarından biri

Gelelim pazarın yeni dördüncüsüne; Research In Motion yani RIM. Blackberry'nin mucidi olan Kanada'lı RIM; Samsung, LG, Nokia'nın aksine sadece akıllı telefon satışı yapıyor. Bu senenin ilk çeyreğindeki satışlarını, geçtiğimiz senenin ilk çeyreğine göre %45.9 arttırarak 10,6 milyona yükseltmeyi başaran RIM, bu başarısının getirmiş olduğu %3.4'lük pazar payıyla sadece akıllı telefon üretmesine rağmen dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi oldu.

Pazarın 5.sırasındaysa 4.lüğü RIM'e kaptıran Sony Ericsson geliyor. Geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinde elde ettiği 14.470.3 milyonluk telefon satışını bu sene gerçekleştiremeyen ve ancak 9,865.6 milyon birim satış yapabilen Sony Ericsson'ın pazar payıda bu düşüşle paralel olarak %5.4'ten %3.1'e geriledi. Bakalım Sony Ericsson, önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni ürünlerle pazar payını daha üst noktalara çıkartabilecek mi ?

Sony Ericsson'un Mart ayında satışa sunulan en önemli kozlarından olan Android'li X10

Pazar payı Sony Ericsson gibi düşüş gösteren diğer bir firmada Motorola. İlk çeyrek itibariyle %3.0'lık pazar payı ile pazarın 6.sıradaki üreticisi konumunda olan Motorola, son dönemde satışa sunduğu Android'li telefonlar ile özellikle Amerika'da eski günlerine dönüş sinyalleri vermiş olsa da ülke sınırlarını ortadan kaldırdığımızda satış sayılarının 16,587.3 milyondan 9,574.5 milyona gerilemesine engel olamadığını görüyoruz.

Pazarın 7.sırasındaysa, akıllı telefon üretiminde dünyanın en büyük 3.firması olan, Amerika'lı Apple geliyor. Listede yer alan diğer bütün rakiplerinin aksine ürün gamını yılda sadece bir kez güncellemesine rağmen Apple, 2010'un ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre %112.2'lik artışla 8,359.7 milyona yükselterek önemli bir başarının altına imza atmış durumda. Gartner'ın kıdemli başkan yardımcısı Ms Milanesi, pazar payını %1.5'den %2.7'e yükselten Apple'ın bu çıkışını; İngiltere, Kanada gibi önemli pazarda yeni operatörlerle çalışmaya başlamasına ve Çin ile Güney Kore'de elde ettiği önemli başarıya bağlıyor. 2010'un ikinci çeyreğinin firma için daha önemli olacağını ifade eden Milanesi, Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Apple'ın yeni nesil iPhone'u tanıtacağını beklediklerini ifade ediyor.

Pazardaki önemli isimlerin son durumlarına değindikten sonra gelelim diğer bir önemli konuya; İşletim Sistemi. Uzun yıllar boyunca Symbian ve Windows Mobile'ın egemenliğini sürdüğü akıllı telefon işletim sistemi pazarında son yıllarda Blackberry OS, iPhone OS ve Android rüzgarı esiyor. Fakat son çeyrek itibariyle iPhone OS ve Android'in çıkışını sürdürdüğü gözlemlenirken, Blackberry OS'in için aynı şeyi söyleyebilmek mümkün değil. Windows Phone 7 ile önemli bir revizyon geçiren Windows Mobile'in pazar payı büyük düşüş yaşarken, pazarın lider ismi Symbian'ın da benzer bir düşüş yaşadığı görülüyor.

2010'un ilk çeyreğini bir iki cümleyle açıklarsak; işletim sistemi açısından Android'in büyük çıkış yakaladığını, üretici açısından da RIM ve Apple'ın bu döneme damgasını vurduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bakalım önümüzdeki dönemde pazardaki dengeler nasıl şekillenecek ? Sony Ericsson ve Motorola eski günlerine dönebilecek mi, Android'in geleceği nasıl şekillenecek, 4.Nesil iPhone Apple'ın ilk beş üretici arasına girmesini sağlayabilecek mi ? Bu soruların hepsinin cevabını yaşayarak zamanla göreceğiz...