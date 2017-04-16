Modern araçlar ileride pist etkinliklerinden engellenebilir

Günümüzdeki araçlar insan hatalarından kaynaklı kazaların önüne geçmek adına pek çok farklı güvenlik sistemi ile donatılıyor. Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle artan bu tarz kazalara karşı otomobil üreticileri modern araçlarında acil frenleme ve şeritte tutma asistanı gibi farklı çözümler sunuyor.

Günlük yol koşullarında oldukça yararlı olan bu çözümler pist koşullarında ise kazalara yol açabilen ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Bu duruma önlem olarak önemli bir adım adan BMW Car Club of America'nın Genesee Vadisi Bölümü düzenledikleri pist günü etkinliklerinden acil frenleme ve şeritte tutma asistanına sahip araçların yasaklanması kararını almış. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, bu sistemlerin "yarış pistinde öngörülemeyen ve istenmeyen şekilde" davranabileceği iddia ediliyor. Sistemlerin pistte yapılan çoğu manevraların olmasını engelleme amaçlı var olduğunu düşünürsek, bu iddianın haklı olduğunu söyleyebiliriz.

Şu an için yalnızca bir klüp tarafından uygulanan kuralın ilerde daha geniş kapsamlı olarak uygulanabileceği düşünülüyor. Pek çok otomobil üreticisinin bu sistemleri önümüzdeki birkaç yıl içinde standart hale getirmeyi hedeflediğini düşünürsek, ortada büyük bir karmaşa olacağı söylenebilir.

Güncelleme: BMW Car Club of America tarafından yapılan bir açıklamaya göre kamuoyuna erken dağıtılan bildirinin henüz taslak aşamasında olduğu belirtilirken. Bu tarz güvenlik özelliklerine sahip olan araçların yasaklanmasının şu an için söz konusu olmadığı bildiriliyor.

http://www.bimmerfile.com/2017/04/09/new-bmws-to-be-banned-from-some-track-days/