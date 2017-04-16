Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Modern araçlar ileride pist etkinliklerinden engellenebilir

Modern araçlarda yaygınca görmeye başladığımız sürüş güvenlik sistemleri, yol koşullarında yararlı olsa da, pist koşullarında sıkıntılar yaratabiliyor. Bu araçlar pistlerde yasaklanabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,2b
1
6
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Günümüzdeki araçlar insan hatalarından kaynaklı kazaların önüne geçmek adına pek çok farklı güvenlik sistemi ile donatılıyor. Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle artan bu tarz kazalara karşı otomobil üreticileri modern araçlarında acil frenleme ve şeritte tutma asistanı gibi farklı çözümler sunuyor.
Günlük yol koşullarında oldukça yararlı olan bu çözümler pist koşullarında ise kazalara yol açabilen ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Bu duruma önlem olarak önemli bir adım adan BMW Car Club of America'nın Genesee Vadisi Bölümü düzenledikleri pist günü etkinliklerinden acil frenleme ve şeritte tutma asistanına sahip araçların yasaklanması kararını almış. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, bu sistemlerin "yarış pistinde öngörülemeyen ve istenmeyen şekilde" davranabileceği iddia ediliyor. Sistemlerin pistte yapılan çoğu manevraların olmasını engelleme amaçlı var olduğunu düşünürsek, bu iddianın haklı olduğunu söyleyebiliriz.
Şu an için yalnızca bir klüp tarafından uygulanan kuralın ilerde daha geniş kapsamlı olarak uygulanabileceği düşünülüyor. Pek çok otomobil üreticisinin bu sistemleri önümüzdeki birkaç yıl içinde standart hale getirmeyi hedeflediğini düşünürsek, ortada büyük bir karmaşa olacağı söylenebilir.
Güncelleme: BMW Car Club of America tarafından yapılan bir açıklamaya göre kamuoyuna erken dağıtılan bildirinin henüz taslak aşamasında olduğu belirtilirken. Bu tarz güvenlik özelliklerine sahip olan araçların yasaklanmasının şu an için söz konusu olmadığı bildiriliyor.

http://www.bimmerfile.com/2017/04/09/new-bmws-to-be-banned-from-some-track-days/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ac1DBuRN 2 yıl en beğenilen
Orjinal haberin altında 11.04.17'deki güncelleme ile bunun olmayacağı ve bu yardımcıların zaten kapatılabildiği yazıyor. Çevirdiniz madem haberin tamamını okusaydınız.
Orjinal haberin altında 11.04.17'deki güncelleme ile bunun olmayacağı ve bu yardımcıların zaten kapatılabildiği yazıyor. Çevirdiniz madem haberin tamamını okusa...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
axaxa 2 yıl
Pist etkinliği diyor zaten normal hayat şartları değil ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 2 yıl
Benim gördüğüm arabalarda kapatılan yardımcı güvenlik sistemleri (mesela ESP/VSA/VSC/TCS) kontak kapatınca tekrar devreye giriyor. Her çalıştırmada bunların tekrar devreden çıkarılması gerekiyor.
.
İstenince kapatılması güzel ama unutkanlık da, ciddiyetsizlik de insana dair bir gerçek. Cep telefonlarında en başından beri sessize alma fonksiyonu en kolay yerde olsa da sinemada, konserde, camide, okulda bütün telefonlar bir türlü sessize alınamıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aozgec 2 yıl
elektronik olarak kaldırsan bile sürüş sırasında pilotun bu sistemi yeniden aktif edip etmeyeceğinden emin olmak mümkün değil. bu sebeple yasaklanmış olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodoruh 2 yıl
ceset modu yok mu bu arabalarda?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 2 yıl en beğenilen
Orjinal haberin altında 11.04.17'deki güncelleme ile bunun olmayacağı ve bu yardımcıların zaten kapatılabildiği yazıyor. Çevirdiniz madem haberin tamamını okusaydınız.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eAkman 2 yıl
Sığ kafalı insanlar bunların elektronik sistemler olduğunu, dolayısıyla devredışı bırakılabilineceğini düşünemiyor. Çözümsüz kaldığını düşünen bu sığ kafalıların ilk başvuru noktası YASAKlayalım oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Hololems ile Lemmings’ler evinize geliyor 2 yıl iPhone 8 şema çalışmaları artıyor 2 yıl Pegasus'un Katarlılara satılacağı iddiasına yalanlama 2 yıl Türk yapımı yapboz bilgisayar kasasına 2 uluslararası ödül 2 yıl Türk oyun sektöründen yarım milyar dolarlık ihracat rekoru 2 yıl 5G destekli akıllı bandajlar 12 ay içinde test edilecek 2 yıl Marmaray’daki elektrik kesintilerine denizden destek 2 yıl Samsung Galaxy S8+’ın çift kameralı prototipine ait yeni görseller paylaşıldı 2 yıl AMD Radeon RX 580 hız aşırtma rakamları ortaya çıktı 2 yıl Binlerce domain teknik destek dolandırıcılığı için kullanılıyor 2 yıl Facebook canlı yayınında cinayet işlendi 2 yıl Mobilite: Yeni iPhone böyle mi görünecek, Xiaomi Mi6'dan haberler ve dahası... 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8 gişede rekora koşuyor 2 yıl Bilgisayar ve internetin mucitlerinden Robert Taylor hayatını kaybetti 2 yıl Firefox'a RAM tüketimini azaltacak 'Performans' ayarı geliyor 2 yıl Yapay zeka kalp krizi tahminlerinde doktorlardan daha başarılı 2 yıl Finansal sorunlar yaşayan LeEco küçülmeye gidebilir 2 yıl Google, Android için YouTube uygulamasında yeni kullanıcı arayüzü test ediyor 2 yıl Hangi telefonlar Windows 10 Mobile Creators Update güncellemesi alacak? 2 yıl General Motors yollardaki sürücüsüz otomobillerinin sayısını arttırıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Modern araçlar ileride pist etkinliklerinden engellenebilir Sonraki Koda değil, içeriğe bakan reklam engelleyici geliştirildi 2 yıl Samsung Galaxy S8 Active geliyor 2 yıl HTC One X10 resmiyet kazandı 2 yıl Güneş ışığını kullanarak havadan su üreten cihaz geliştirildi 2 yıl Word'deki güvenlik açığı Rusya'ya yönelik casusluk faaliyetlerinde kullanılmış 2 yıl Kodu Cup Türkiye 2017 yarışması başlıyor 2 yıl Bu kart can yakar ! "ASUS Strix GTX 1080 Ti inceleme" 2 yıl Karşınızda 1000 beygir gücüyle, 2017 Trans Am Super Duty 2 yıl iPhone 7 Plus tasarımlı Oppo R11 göründü 2 yıl 2016'da Uber üzerinden 20 milyar dolarlık yolculuk yapıldı 2 yıl İşte dünyanın en çok bilgisayar satan şirketleri 2 yıl Taşınabilir ve kullanıma hazır güneş enerjisi 2 yıl Microsoft, NSA sızıntısındaki açıkların düzeltildiğini duyurdu 2 yıl Sinema dünyasından haftanın öne çıkan haberleri 2 yıl Yeni Skoda Octavia RS ve Scout'un detay ve görselleri yayınlandı 2 yıl Nokia 8 ve Nokia 9'un tasarımları ortaya çıktı 2 yıl Nintendo Switch’in dünya genelindeki satış sayısı açıklandı 2 yıl DJI Phantom 4 Advanced duyuruldu 2 yıl Google Fotoğraflar etkileyici video sabitleme yapabiliyor 2 yıl Apple'dan otonom araç hamlesi: Kaliforniya'da test sürüşleri için izin aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim