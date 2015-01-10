Modüler akıllı saat projesi Blocks'un prototipi gösterildi

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Blocks Wearables adındaki şirket geçtiğimiz yılın sonlarında Blocks adını verdiği modüler akıllı saatini tanıtmıştı. CES 2015 fuarında ise akıllı saatin ilk prototipi kullanıcılara gösterildi.Şirket ürününü Intel'in "Make it Wearable" yarışması çerçevesinde katılımcı olarak Intel standında sergiledi. Ekranın bulunduğu modülde ana donanım yer alırken kordon şeklinde kullanılacak olan diğer eklenen modüller ise genelde uzantılı donanımlar eklenebilecek. Ana modül akıllı saatlerde görmeye alışık olduğumuz bildirim iletme,fitness takibi gibi işlerde yardımcı olurken ek modüller mikrofon,GPS takibi, sim kart slotu, kalp ritim sensörü ve kablosuz bağlantı özelliklerini cihaza ekleye. Ayrıca kullanıcılar batarya ihtiyacı göre de batarya modüllerini diğer modüller ile değiştirebilecek.Projenin Haziran ayında Kickstarter'da yerini alması ve yıl sonuna kadar kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Ana modül 150 dolar seviyesinde olurken ek modüller ise 20-30 dolar seviyelerinde olacak. 6 modül takılabilen akıllı saatin toplam maliyeti kullanıcı isteklerine göre 200-300 dolar arasında değişecek.