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Modüler akıllı saat projesi Blocks'un prototipi gösterildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Oğuz Avcı
Editör
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Modüler akıllı saat projesi Blocks'un prototipi gösterildi
Blocks Wearables adındaki şirket geçtiğimiz yılın sonlarında Blocks adını verdiği modüler akıllı saatini tanıtmıştı. CES 2015 fuarında ise akıllı saatin ilk prototipi kullanıcılara gösterildi.

Şirket ürününü Intel'in "Make it Wearable" yarışması çerçevesinde katılımcı olarak Intel standında sergiledi. Ekranın bulunduğu modülde ana donanım yer alırken kordon şeklinde kullanılacak olan diğer eklenen modüller ise genelde uzantılı donanımlar eklenebilecek. Ana modül akıllı saatlerde görmeye alışık olduğumuz bildirim iletme,fitness takibi gibi işlerde yardımcı olurken ek modüller mikrofon,GPS takibi, sim kart slotu, kalp ritim sensörü ve kablosuz bağlantı özelliklerini cihaza ekleye. Ayrıca kullanıcılar batarya ihtiyacı göre de batarya modüllerini diğer modüller ile değiştirebilecek. 

Projenin Haziran ayında Kickstarter'da yerini alması ve yıl sonuna kadar kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Ana modül 150 dolar seviyesinde olurken ek modüller ise 20-30 dolar seviyelerinde olacak. 6 modül takılabilen akıllı saatin toplam maliyeti kullanıcı isteklerine göre 200-300 dolar arasında değişecek.
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OverClocK1ng 4 yıl
Düşünce güzel ama saatte tip yok...
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dguoguz 4 yıl

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ali guler 4 yıl
Yakında eski köstekli saatlerinde akıllısını yaparlar
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darkhair 4 yıl
Eğer her bi ek parça 200-300$ arası satılacaksa işimiz var. Eğer ana modülle beraber tüm parçaları aldığımızda 300$ oluyorsa o zaman işe yarar. Aslında bi gps ile mikrofon, gerisini batarya takacaksın...
Al sana 3 hafta pil ömürlü saat
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tutuklu8 4 yıl darkhair
Bende senin gibi düşünüyorum
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Guest-FA9189F46 4 yıl darkhair
darkhair

Eğer her bi ek parça 200-300$ arası satılacaksa işimiz var. Eğer ana modülle beraber tüm parçaları aldığımızda 300$ oluyorsa o zaman işe yarar. Aslında bi gps ile mikrofon, gerisini batarya takacaksın...

Al sana 3 hafta pil ömürlü saat

Parçaların tanesi 20-30 dolar saat 6 parçadan oluşacak isteğiniz doğrultusunda 6 lı parça 200-300 dolar olacak ekran dahil fiyatı 3 seçenek ekren olacak e ink ekran yuvarlak ekran dikdörtgen ekran saat en başarılı saatlerden biri olacak :) mikrafon ekrana dahil bu arada
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meego 4 yıl
Düşünce güzelde ne kadar işlevsel olacak...
Bu tip ürünlerde uyumsuzluk problemin olması çok doğal...
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Captain_Ivy 4 yıl
gzüel gibi ama 200-300$ ?
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TickTok 4 yıl
Tasarımı güzel.
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