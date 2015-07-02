Moment, iPhone için yeni makro lensini duyurdu

Geçtiğimiz Şubat ayında mobil fotoğrafçılık için dünyanın en iyi iPhone 6/6+ kılıfı olarak lanse ettiği "Moment Case" için başarılı bir Kickstarter projesi geçiren Moment, bu sefer yine iPhone odağında geliştirdiğini yeni makro lensini görücüye çıkarttı.

iPhone 6 için hazırlanan Moment'ın yeni makro lensi, 28mm odak uzaklığında 10 kat büyütme veriyor ve böylece kullanıcıların detayların dünyasına inmesine aracılık ediyor. Diğer benzerlerinden farklı olarak bünyesinde birden fazla optik element bulunan ve böylece oldukça yüksek fotoğraf kalitesi vaat eden ürün, ayrıca özel olarak geliştirilen parasoley (Lensin ucun takılan plastik parça) birimiyle de çekim için daha yumuşak ve dengeli bir ışık dağılımı ortaya koyabiliyor.

Oldukça modern bir tasarımı bulunan Moment Macro Lens, 100$ civarı olduğu tahmin edilen fiyat etiketiyle Ağustos ayında satışa çıkıyor. Lens ile çekilmiş örnek fotoğrafları aşağıda inceleyebilirsiniz. Sonuçlara bakıldığı zaman, uygulama yardımıyla yapılacak "Focus Stacking" ya da Türkçe karşılığıyla "Odak İstifleme" tekniği ile çok daha iyi fotoğrafların da elde edilebileceği görülüyor.

Göz bebeği

Yaprak

http://petapixel.com/2015/07/01/moments-macro-mobile-photography-lens-sets-the-bar-higher-than-ever-before/