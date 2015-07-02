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Moment, iPhone için yeni makro lensini duyurdu

3 yıl
2,9b
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iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Moment, iPhone için yeni makro lensini duyurdu
 
Geçtiğimiz Şubat ayında mobil fotoğrafçılık için dünyanın en iyi iPhone 6/6+ kılıfı olarak lanse ettiği "Moment Case" için başarılı bir Kickstarter projesi geçiren Moment, bu sefer yine iPhone odağında geliştirdiğini yeni makro lensini görücüye çıkarttı.
iPhone 6 için hazırlanan Moment'ın yeni makro lensi, 28mm odak uzaklığında 10 kat büyütme veriyor ve böylece kullanıcıların detayların dünyasına inmesine aracılık ediyor. Diğer benzerlerinden farklı olarak bünyesinde birden fazla optik element bulunan ve böylece oldukça yüksek fotoğraf kalitesi vaat eden ürün, ayrıca özel olarak geliştirilen parasoley (Lensin ucun takılan plastik parça) birimiyle de çekim için daha yumuşak ve dengeli bir ışık dağılımı ortaya koyabiliyor.
Oldukça modern bir tasarımı bulunan Moment Macro Lens, 100$ civarı olduğu tahmin edilen fiyat etiketiyle Ağustos ayında satışa çıkıyor. Lens ile çekilmiş örnek fotoğrafları aşağıda inceleyebilirsiniz. Sonuçlara bakıldığı zaman, uygulama yardımıyla yapılacak "Focus Stacking" ya da Türkçe karşılığıyla "Odak İstifleme" tekniği ile çok daha iyi fotoğrafların da elde edilebileceği görülüyor.
Moment, iPhone için yeni makro lensini duyurdu
 
 Göz bebeği 
Moment, iPhone için yeni makro lensini duyurdu
 
 Yaprak

http://petapixel.com/2015/07/01/moments-macro-mobile-photography-lens-sets-the-bar-higher-than-ever-before/ Yorum Yaz
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kuafortr 3 yıl
ilginç bir ürün bakalım daha neler çıkacak
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gokceonur 3 yıl
aynı görüntüyü olloclip de veriyor makroda zaten? hatta 4in1 var bende 5s ile kullandındığım 15x çekiyor
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Bernanke 3 yıl
Aksesuarda apple ürünleri cok kaliteli
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307kd 3 yıl
Diğer cihazlarda çalışmıyor mu? Sonuçta kameranın önüne takılan bir lens değil mi? Yazılımı mı var ayrıca?
1 Yanıt Yanıtla +3
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BekirHan 3 yıl 307kd
Aslında bu adamlar ilk olarak iphone için yaptıkları moment case ile çıktılar ortaya. O kılıfta fotoğraf makinası gibi deklanşör falan var, güze ve ilginç bir alet. Tabii güzel yani kendi uygulaması olması ve bazı manuel ayarları size sunması idi. Lens kısmındada iphone kadar olmasada diğer cihazlarada sacdan yapılma mounting plate ler yaptılar lensleri başka cihazlarlada kullanılsın diye. Tabii biz android kullanıcıları uygulama konusunda o onura nail olamadık, yani android için uygulama yok anlayacağın. Ama lens yinede çok iyi çalışıyor.
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silver0021 3 yıl
Bence s6 vede lg g4 için ciksa daha başarılı sonuclar ortaya koyabilirlerdi. Umarim aynısı android camiasi içinde çıkar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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BekirHan 3 yıl silver0021
Aslında farklı modeller için (Nexus 5, Glxy s5 vs) mounting pad' le çıkardılar ama yeni modeller içinde bunu sundular mı bilmiyorum. Haberdeki gibi sadece iphone için değil aslında.

Hatta bu lens için şöyle yazmışlar; "Compatible with Moment Case and Moment Mounting Plates."


Bilgi için; link
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