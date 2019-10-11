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    Momentum Wireless kablosuz kulaklık satışta

    Sennheiser Momentum Wireless kablosuz kulaklık yüksek basslardan dingin seslere dek geniş bir ses derinliği sunuyor. Sennheiser Momentum Wireless özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    3 sa.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Üst seviye kulaklık modelleri ve teknolojileri ile tanıdığımız Sennheiser ülkemizde yeni bir kulaklık modelini satışa sunuyor. Yeni Momentum Wireless profesyonellere yönelik olarak en iyi ses kalitesini sunuyor.

    Sennheiser Momentum Wireless özellikleri ve fiyatı

    Sennheiser Momentum Wireless gürültüyü sesten tamamen arındırıyor ve dinlenilen müziğin en net haliyle kulağınıza ulaşmasını sağlıyor. Sezgisel yapısıyla farklılaşan akıllı kulaklık, baskıyı kaldıran, rüzgârı hissettirmeyen ve dışarıdaki gürültüyü tamamen engelleyen üç farklı kademe ile dış sesi yönetebiliyor. Bunu yaparken de transparan duyma ayarı ile yakın çevrede olanlardan soyutlanmadan müziğin keyfini maksimize ediyor.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 7T Pro McLaren Edition duyuruldu"

    Üzerindeki tuşlar ile müzik ve çağrı kontrolü sağlayan Momentum Wireless, Sennheiser Smart Control uygulaması ile gürültü engelleme profilleri, ekolayzır ayarı, otomatik telefon cevaplama, akıllı durdurma, dokunarak kontrol gibi özellikler gerçekleştirilebiliyor.

    TILE teknolojisi ise şarjı bitse bile kulaklığın nerede olduğunu gösterebiliyor. Yeni Momentum Wireless’ın paketinin içerisinde taşıma çantası da bulunuyor. Çantanın üst ve altındaki koruyucu tabaka sayesinde, kulaklığın taşıma sırasında zarar görmesi de engelleniyor.

    Otomatik algılama sistemi sayesinde kulaklığı katladığınızda kapanıyor ve açtığınızda yeniden oynatmaya başlıyor. 17 saate kadar kullanım süresi sunan Momentum Wireless 2999TL fiyat etiketine sahip.

     


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    volcano2K 2 sa.
    hepsiburada.com/... 1800 küsur sanırım....
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    emrhyldrm 2 sa. volcano2K
    Aynı ürün değil gibi geldi bana.
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    labtek38 3 sa.
    Bir de 200₺ ye en iyi f/p kulaklık haberi yapın. Milyon tane kulaklık var ama adı duyulmadık diye güvenip alamıyoruz. İncelediğiniz kulaklıklar 1500-2000₺ den aşağı değil maşallah.
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    nikony 2 sa. labtek38
    xiaomi airdots 150tl gerçek kablosuz
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    deniz_sea 50 dk. labtek38
    Anker soundbuds curve ıpx7 ve bt5.0 olan versiyonunu almanyadan getirttim tavsiye ederim, bana 23euro ya geldi şarjı da %60 ses seviyesi ile 18saat,
    Not: arkadaşım yanında getirdi.
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