Moon Express, R2-D2'ye benzer uzay aracını Ay'a gönderecek

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Google yaklaşık 10 yıl önce Google Lunar X isimli yarışmayı başlatmış ve Ay yüzeyine yumuşak bir iniş yapıp Ay'da 500 metre seyahat edebilecek, aynı zamanda Ay'da kaydettiği yüksek çözünürlüklü görüntüyü Dünya'ya iletebilecek bir uzay aracı inşa eden şirketleri ödüllendireceğini duyurmuştu. Birinciye 20 milyon dolarlık ödülün verileceği yarışmada sona yaklaşılırken beş ekip, uzay araçlarını Ay'a yollayıp ödülün sahibi olmanın hesabını yapıyor. Bu ekiplerden ön plana çıkan Moon Express de Star Wars filmlerinde yer alan ünlü robot R2-D2'ye benzer MX-1E isimli uzay aracını 2019 yılında Ay'a göndermeyi planlıyor.





Lego Şeklinde Birleştirilen Uzay Araçları

İlk etapta Google Lunar X ödülünü kazanmak için kurulan sonrasında ise planlarını Ay'daki madencilik operasyonlarına çeviren şirket, giderek daha karmaşık hale gelen uzay misyonlarında kullanılması için lego şeklinde birleştirilen düşük maliyetli uzay araçları geliştiriyor. Şirketin ilk uzay aracı olarak bilinen MX-1E isimli aracın fırlatılması için uygun maliyetli roket fırlatma şirketi Rocket Lab ile anlaşma yapılmış durumda. Rocket Lab ile 2020 yılına kadar toplam üç uzay misyonu için anlaşma yapan Moon Express'in açıklamalarına göre MX-1E, Rocket Lab'in fırlatma aracına bindirilip fırlatıldıktan sonra Ay'ın yerçekimine girdiği anda araçtan ayrılacak ve motorları vasıtasıyla Ay yüzeyine yumuşak bir iniş yapacak.





Tabi bu iniş şirkete Google Lunar X ödülünü kazandırır mı henüz bilinmiyor ancak şirketin CEO'su Bob Richards, ödülün kendileri için çok da önemli olmadığını belirtiyor. Halihazırda özel yatırımcılardan 45 milyon dolarlık yatırım aldıklarını ifade eden Richards ''Ay yüzeyinde koşan çocukları düşündükçe'' daha mutlu olduğunu ancak Google ödülünün de işin cabası olacağın dile getirdi.





Asıl Amaç Madencilik

Tabi Richard'ın da ifade ettiği gibi Google Lunar X ödülü şirket için artık nihai bir amaç değil. 2020 yılında Ay'da bir üs kurmak isteyen şirket, Ay'da madencilik faaliyetleri yürütmek ve elde edilen materyalleri Dünya'ya göndererek satmak istiyor. Ay'dan toplanan ilk örnekleri bilimsel incelemeler için Dünya'ya gönderecek olan şirket ayrıca Ay'ın güney kutbunda su ve diğer maddeleri elde etmek için bir alan kurarak Ay'ın kolonileştirilmesi sürecine katkıda bulunmak istiyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5094173/The-R2D2-bot-set-moon-win-20M-X-Prize.html