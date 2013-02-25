Mophie Juice Pack Air; iPhone 5 için kılıf ve 1700 mAh batarya bir arada

Apple'ın iPod, iPhone ve iPad gibi ürünlerine yönelik aksesuarlar geliştiren Mophie, batarya kapasitesinden şikayetçi olan iPhone 5 kullanıcıları için Juice Pack Air'i tanıttı. Juice Pack Air, 1.700 mAh kapasiteli lityum polimer batarya ile kılıfı bir araya getiriyor.



Yaklaşık 140 mm x 66 mm x 16 mm ebatlarında ve 75.9 gram ağırlığında dizayn edilen Juice Pack Air sayesinde iPhone 5'in konuşma süresinin 8 saat kadar (3G devredeyken), 3G / LTE ağı üzerinden internet kullanımının 8 saat kadar, Wi-Fi üzerinden internet kullanımının 10 saat kadar, müzik çalma süresinin 40 saat kadar ve video oynatma süresinin ise 10 saat kadar uzadığı bildiriliyor. Bataryalı kılıfın hemen arkasına yerleştirilen LED'lerden bataryanın ne kadar dolu olduğunu kontrol edebiliyoruz. iPhone 5'in daha hızlı şarj edilebilmesi adına çıkışı 1A değerine yükseltilen Juice Pack Air'i şarj etmek için microUSB kablosu kullanıyoruz. Ortalama 500 kez yapılacak tam şarj sonrası bataryanın kapasitesinin %75'e düşeceğinin altı çizilmiş durumda.



Mophie, Juice Pack Air'in fiyatını 99.95$ olarak belirlemiş. Kılıfın siyah, beyaz ve kırmızı renk seçeneklerinin bulunduğunu ayrıca not düşelim.



http://www.mophie.com/mophie-juice-pack-air-iPhone-5-p/2105_jpa-ip5-blk.htm