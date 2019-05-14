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Yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar başladı

Mortal Kombat'ın 1995 yılında vizyona giren filmi Hollywood'un en iyi oyun uyarlamalarından birisi olarak gösteriliyor. Warner Bros şimdi yeni bir Mortal Kombat filmi için hazırlıklara başladı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tarihin en popüler oyun serilerinden birisi olan Mortal Kombat, yaklaşık 25 yıllık bir aranın ardından tekrar beyaz perdeye uyarlanıyor. ABC'den Claire Campbell'ın haberine göre yapımcı stüdyo Warner Bros, filmin çekimleri için Güney Avustralya'da hazırlıklara başlamış durumda.

Güney Avustralya başbakanı Steven Marshall'ın düzenlediği bir basın toplantısına katılan Claire Campbell,"Başbakan, aksiyon filmi Mortal Kombat'ın duyurusunu yaptı. Film Güney Avustralya tarihinin en büyük yapımı olacak. 580 kişilik istihdam sağlaması ve ekonomiye 70 milyon dolar katkı yapması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Aquaman 2 filminin vizyon tarihi belli oldu"
Warner Bros, yeni bir Mortal Kombat filmi çekileceğini aslında ilk olarak 2016 yılında duyurmuştu. Ancak filmin bütçesi, senaryosu ve yönetmeni gibi kısımlarda bazı problemlerin yaşanması nedeniyle yapım süreci bir türlü start verememişti. Warner Bros şimdi nihayet bu problemleri çözmüş gibi görünüyor. Filmin çekimleri bu yıl içerisinde resmen başlayacak.

Mortal Kombat filminin yapımcılığını Aquaman ve Hızlı ve Öfkeli 7 gibi filmlerden tanıdığımız James Wan üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Simon McQuoid oturacak. Simon McQuoid'in referans alabileceğimiz herhangi bir başka filmi yok. Yani Mortal Kombat, Hollywood'daki ilk yönetmenlik görevi olacak.

Filmin senaryosunu hazırlayan Greg Russo, yapım ekibi olarak orijinal materyallere sadık kalacaklarını söyledi. Filmde Kano, Sonya, Blade ve Raiden gibi popüler Mortal Kombat karakterlerinin yer alması bekleniyor. Başrolde ise Cole Turner isimli, seriye yeni tanıtılan bir boksör bulunacak.

Mortal Kombat'ın 1995 yılında vizyona giren ilk filmi genel anlamıyla serinin hayranları tarafından beğeni toplamıştı. Eleştirel anlamda elbette çok büyük bir başarı olduğu söylenemez ancak en azından Street Fighter veya Tekken filmleriyle karşılaştırıldığında zamanın şartlarını da düşünürsek kaliteli bir yapımdı diyebiliriz. Bakalım Warner Bros'un yeni Mortal Kombat filmi, serinin ilginç evrenini başarılı bir şekilde yansıtabilecek mi. 

https://www.eurogamer.net/articles/2019-05-14-it-looks-like-the-mortal-kombat-movie-reboot-is-actually-happening Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rodin 3 hf. en beğenilen Mr. Cheritto
Bu filmi vahşetsiz yaparlarsa fanlar james wan'a fatality çeker.
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DARTH_BLACK 6 gün
ilk mortal kombat filminde eleştirilen tek nokta raiden rolünü oynayan ve karakteri pasif bırakılan christopher lambert olmuştu.Aynı şekilde johny cage karekteride biraz geri planda kalmıştı.özellikle temel karekterler olan scorpion ve sub zero nun dövüş estetikleri oyunla neredeyse birebir ekrana taşınmıştı.o tarihlere kadar çekilen filmlerde öylesi dövüş karegrofileri görülmemişti.şu zamanda öylesi estetik kareogrofik sahneleri scoot adkins filmlerinde yapıyor.aradan kaç yıl geçmesine rağmen hala taze bir film.bence ana karakterler liu kang,johny cage ve raiden ın tanınmış isimlerden seçilmesi lazım.misal johny cage karekterine scoot adkins çok güzel yakışır ve zaten oyunda olduğu gibi bir film yıldızı olmasıda (stil olarakda öyle) cuk oturur.yani kısacası karekterleri seçerken stillerine uygun tanınmış kişilerden seçilmesi lazımki tam bir görsel şölen olsun.
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evohan 6 gün
95 yapımı olanın fragmanı bile yeter yahu
özellike Johnny Cage vs Scorpion maçı efsanedir


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Sunrise. 2 hf.
Keşke Onaga gibi karakterler de olsa filmde
Şöyle en az 3 serilik bir film süper olur
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Yazamsar 2 hf.
Ed Boon bir raportaj da senaryonun hazır olduğunu doğru ellerde harika bir iş çıkar ama yanlış eller de felaket olur demişti. Umarım adam akıllı yapılır şu film
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Sunrise. 3 hf.
Mortal kombat serisi çok güzeldi.
Oyunlarınında film modu çok güzel hepsini türkçe altyazı olarak izledim.
Umarım yeni film güzel olur
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Holy Templar 3 hf.
klasik karakterlerden sasmasinlar yeter. son mk oyunlarinda olan kun jin, jacqui, cassi, tanaka gibi zorlama karakterler olmasin. ayrica karakterlerin zorlama zenci, asyali, meksikali vs yapmasinlar. belli olmaz simdi gidip zenci scorpion'u basrol yaparlar, begenmeyincede ulen irkcilar deyip isin icinden cikarlar.
seride cogu kisi sub zero / scorpion sever ama brnim favorim ermac, niyeyse sevenide azdir.
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740turbowagon 3 hf.
Cok guzel haber. :D
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DH Misafiri 3 hf.
Sonya ve blade ayni kisidir jhonny veya cage yazmaliydi
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Sniper Shepard 3 hf.
Bu film/filmler güzel işlenirse çok büyük potansiyeli var arkadaşlar. Çünkü MK evreninde yüzlerce karakter, factionlar, örgütler ve dünyamız dışında farklı dünyalar mevcut. Dediğim gibi bu dünya çok büyük bir dünya ve güzel işlenirse tek başına Marvel, DC ye takip bile olabilir. Zaman gösterecek ne olacağını.
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X kare 3 hf.
En son annihilation'a gitmiştim daha devam filmi yapılmasın lütfen
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