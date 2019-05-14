Yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar başladı

Tarihin en popüler oyun serilerinden birisi olan Mortal Kombat, yaklaşık 25 yıllık bir aranın ardından tekrar beyaz perdeye uyarlanıyor. ABC'den Claire Campbell'ın haberine göre yapımcı stüdyo Warner Bros, filmin çekimleri için Güney Avustralya'da hazırlıklara başlamış durumda.
Güney Avustralya başbakanı Steven Marshall'ın düzenlediği bir basın toplantısına katılan Claire Campbell,"Başbakan, aksiyon filmi Mortal Kombat'ın duyurusunu yaptı. Film Güney Avustralya tarihinin en büyük yapımı olacak. 580 kişilik istihdam sağlaması ve ekonomiye 70 milyon dolar katkı yapması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Aquaman 2 filminin vizyon tarihi belli oldu"
Warner Bros, yeni bir Mortal Kombat filmi çekileceğini aslında ilk olarak 2016 yılında duyurmuştu. Ancak filmin bütçesi, senaryosu ve yönetmeni gibi kısımlarda bazı problemlerin yaşanması nedeniyle yapım süreci bir türlü start verememişti. Warner Bros şimdi nihayet bu problemleri çözmüş gibi görünüyor. Filmin çekimleri bu yıl içerisinde resmen başlayacak.
Mortal Kombat filminin yapımcılığını Aquaman ve Hızlı ve Öfkeli 7 gibi filmlerden tanıdığımız James Wan üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Simon McQuoid oturacak. Simon McQuoid'in referans alabileceğimiz herhangi bir başka filmi yok. Yani Mortal Kombat, Hollywood'daki ilk yönetmenlik görevi olacak.
Filmin senaryosunu hazırlayan Greg Russo, yapım ekibi olarak orijinal materyallere sadık kalacaklarını söyledi. Filmde Kano, Sonya, Blade ve Raiden gibi popüler Mortal Kombat karakterlerinin yer alması bekleniyor. Başrolde ise Cole Turner isimli, seriye yeni tanıtılan bir boksör bulunacak.
Mortal Kombat'ın 1995 yılında vizyona giren ilk filmi genel anlamıyla serinin hayranları tarafından beğeni toplamıştı. Eleştirel anlamda elbette çok büyük bir başarı olduğu söylenemez ancak en azından Street Fighter veya Tekken filmleriyle karşılaştırıldığında zamanın şartlarını da düşünürsek kaliteli bir yapımdı diyebiliriz. Bakalım Warner Bros'un yeni Mortal Kombat filmi, serinin ilginç evrenini başarılı bir şekilde yansıtabilecek mi.
Güney Avustralya başbakanı Steven Marshall'ın düzenlediği bir basın toplantısına katılan Claire Campbell,"Başbakan, aksiyon filmi Mortal Kombat'ın duyurusunu yaptı. Film Güney Avustralya tarihinin en büyük yapımı olacak. 580 kişilik istihdam sağlaması ve ekonomiye 70 milyon dolar katkı yapması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Aquaman 2 filminin vizyon tarihi belli oldu"
Warner Bros, yeni bir Mortal Kombat filmi çekileceğini aslında ilk olarak 2016 yılında duyurmuştu. Ancak filmin bütçesi, senaryosu ve yönetmeni gibi kısımlarda bazı problemlerin yaşanması nedeniyle yapım süreci bir türlü start verememişti. Warner Bros şimdi nihayet bu problemleri çözmüş gibi görünüyor. Filmin çekimleri bu yıl içerisinde resmen başlayacak.
Mortal Kombat filminin yapımcılığını Aquaman ve Hızlı ve Öfkeli 7 gibi filmlerden tanıdığımız James Wan üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Simon McQuoid oturacak. Simon McQuoid'in referans alabileceğimiz herhangi bir başka filmi yok. Yani Mortal Kombat, Hollywood'daki ilk yönetmenlik görevi olacak.
Filmin senaryosunu hazırlayan Greg Russo, yapım ekibi olarak orijinal materyallere sadık kalacaklarını söyledi. Filmde Kano, Sonya, Blade ve Raiden gibi popüler Mortal Kombat karakterlerinin yer alması bekleniyor. Başrolde ise Cole Turner isimli, seriye yeni tanıtılan bir boksör bulunacak.
Mortal Kombat'ın 1995 yılında vizyona giren ilk filmi genel anlamıyla serinin hayranları tarafından beğeni toplamıştı. Eleştirel anlamda elbette çok büyük bir başarı olduğu söylenemez ancak en azından Street Fighter veya Tekken filmleriyle karşılaştırıldığında zamanın şartlarını da düşünürsek kaliteli bir yapımdı diyebiliriz. Bakalım Warner Bros'un yeni Mortal Kombat filmi, serinin ilginç evrenini başarılı bir şekilde yansıtabilecek mi.
https://www.eurogamer.net/articles/2019-05-14-it-looks-like-the-mortal-kombat-movie-reboot-is-actually-happening Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şöyle en az 3 serilik bir film süper olur
Oyunlarınında film modu çok güzel hepsini türkçe altyazı olarak izledim.
Umarım yeni film güzel olur
seride cogu kisi sub zero / scorpion sever ama brnim favorim ermac, niyeyse sevenide azdir.
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