Moshi'den VersaKeyboard: Standlı Kılıf ve Bluetooth klavye bir arada

Aksesuar üreticilerinden Moshi, Apple'ın yeni iPad Air'ın yönelik olarak hazırladığı origami tarzıyla dikkat çeken klavye + kılıf setini duyurdu.

VersaKeyboard isimli ürün, ince tasarımlı ve stand olarak kullanılabilen kılıf ile Bluetooth'lu klavyeyi bir araya getiriyor. Yaklaşık 350 gram ve 1,5 cm kalınlığında olan VersaKeyboard, hem yatay hem de dikey modda stand olarak kullanılabilirken; üzerinde yer alan polikarbon yuva sayesinde de Bluetooth klavyesine ev sahipliği yapıyor.

Sahip olduğu mıknatıslar sayesinde açılıp kapandığında iPad'in uyku moduna geçmesini ya da uyanmasını sağlayan VersaKeyboard'un klavyesi bir şarj döngüsü için yaklaşık 130 saatlik pil ömrü sunarken; standart klavyelerin %80'i kadar yer kaplıyor.

Ocak 2014'de satışa sunulacak olan VersaKeyboard'un satış fiyatı 99 dolar olarak belirlenirken; klavyeniz, sadece kılıftan oluşan VersaCover ise 60 dolarlık etiketiyle başta Apple Online Store olmak üzere teknoloji mağazalarındaki yerini aldı.