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Moto C ve C Plus ile tanışın

Üreticilerin zaman zaman maliyetten kazanmak için nostaljik donanımlar kullandığını görüyoruz. Motorola da giriş seviyesi yeni Moto C serisinde oldukça düşük bir donanım kullanmış.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl yeni bir amiral gemisi hazırlığında olan Lenovo’nun alt markası Motorola, giriş seviyesini de unutmuyor. Normalde Moto G serisi ile giriş seviyesinde olan Motorola, çıtayı biraz daha aşağı çekti ve Moto C serisini hazırladı.

Moto C ve C Plus ile tanışın

Donanım pek modern değil

Moto C serisi firmanın en giriş seviyesi olarak kabul edilebilir. Bugünlerde tamamen unuttuğumuz 854x480 piksel ekran çözünürlüğü veya 8GB bellek gibi özellikler seride yeniden hayat bulmuş. Elbette fiyatlar da buna göre hazırlanmış.

Moto C modelinde 5 inçlik 854x480 piksel çözünürlüğünde bir ekran görüyoruz. 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinin yer aldığı MT6737M yonga setinden gücünü alan telefonda 1GB RAM ve 8GB/16GB depolama seçeneği sunuluyor.

Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model 2350mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Android 7.0 işletim sisteminin uygun görüldüğü model 8GB için 100$ istiyor. 4G versiyonu ise 110$.

Ayrıca Bkz. "Android ekosisteminde grafik sürücüsü güncelleme dönemi başlıyor"

Moto C Plus modeline geçersek biraz daha ferahladığımızı söyleyebiliriz. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran barındıran modele biraz daha hızlı MT6737 yonga seti gücünü veriyor. 1GB/2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesinin yanında 8MP çözünürlüğünde bir arka kamera mevcut.

Model biraz daha bataryaya önem verenlere hitap ediyor. 4000mAh kapasiteli batarya ile bir gün rahatlıkla çıkarken ikinci güne de geçilebiliyor. İşletim sistemi yine Android 7.0. Model 132$ başlangıç fiyatına sahip. Yeni seri Avrupa, Latin Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinde satışa sunulacak. 

 
Moto C ve C Plus ile tanışın
 

http://www.tweaktown.com/news/57556/motorola-launches-two-low-end-smartphones/index.html Yorum Yaz
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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
Xiaomi firmasını tebrik edesim geliyor bu telefonları görünce
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DH Misafiri 2 yıl
hiç üretme daha iyi ya
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DH Misafiri 2 yıl
hiç üretme daha iyi ya
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DH Misafiri 2 yıl
hiç üretme daha iyi ya
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Haggard1963 2 yıl

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Giresunlufuk 2 yıl
Bu telefonlar olmamış.
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cosica 2 yıl
Moto G5 ve G5 Plus modeli hala çıkmadı piyasaya. Gerçi çıksa ne olur bilemiyorum. Millet telefonu küçültücez diye uğraşırken Motorola büyütüyor telefonu. Gene de batarya performansı+ekran çözünürlüğü+uygun fiyat için tercih edilebilir ama o da piyasada yok. Geç geliyor ve yedek parça sıkıntısı var ciddi anlamda. Yetkili teknik serviste Moto G4 Plus batarya kapağı yok parasıyla almak istesen düşün yani.
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kadirirdem 2 yıl
Xiaomi'yi örnek alın biraz o çözünürlük ne öyle ?.
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Experto Crede 2 yıl
Fiyat 100 dolar TL de nereye konumlanacak görmek lazım ama Moto G4 modeli 700 lere indi daha da iner o model varken bunlara talep olur mu bilmiyorum.
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lapatid 2 yıl
çöp
g4 ve g4 plus da o çerçeveler ve plastik kasa ile çöp
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reiis 2 yıl
O çerçeveler ne öyle iphone u geride bırakmış
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