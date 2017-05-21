Moto C ve C Plus ile tanışın

Bu yıl yeni bir amiral gemisi hazırlığında olan Lenovo’nun alt markası Motorola, giriş seviyesini de unutmuyor. Normalde Moto G serisi ile giriş seviyesinde olan Motorola, çıtayı biraz daha aşağı çekti ve Moto C serisini hazırladı.

Donanım pek modern değil

Moto C serisi firmanın en giriş seviyesi olarak kabul edilebilir. Bugünlerde tamamen unuttuğumuz 854x480 piksel ekran çözünürlüğü veya 8GB bellek gibi özellikler seride yeniden hayat bulmuş. Elbette fiyatlar da buna göre hazırlanmış.

Moto C modelinde 5 inçlik 854x480 piksel çözünürlüğünde bir ekran görüyoruz. 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinin yer aldığı MT6737M yonga setinden gücünü alan telefonda 1GB RAM ve 8GB/16GB depolama seçeneği sunuluyor.

Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model 2350mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Android 7.0 işletim sisteminin uygun görüldüğü model 8GB için 100$ istiyor. 4G versiyonu ise 110$.

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Moto C Plus modeline geçersek biraz daha ferahladığımızı söyleyebiliriz. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran barındıran modele biraz daha hızlı MT6737 yonga seti gücünü veriyor. 1GB/2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesinin yanında 8MP çözünürlüğünde bir arka kamera mevcut.

Model biraz daha bataryaya önem verenlere hitap ediyor. 4000mAh kapasiteli batarya ile bir gün rahatlıkla çıkarken ikinci güne de geçilebiliyor. İşletim sistemi yine Android 7.0. Model 132$ başlangıç fiyatına sahip. Yeni seri Avrupa, Latin Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinde satışa sunulacak.