Moto E5 serisi karşınızda: İşte özellikleri ve fiyatı

Giriş seviyesi segmentin beğenilen serilerinden Motorola Moto E beşinci kez sahneye çıkıyor. Moto E5 serisi segmentine göre tatmin edici özelliklerle donatılmış. Gelin donanım özelliklerine hep birlikte bakalım.

Moto E5 Plus özellikleri ve fiyatı

Serinin amiral gemisi olan Moto E5 Plus modelinde 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran biri karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinin yer aldığı Snapdragon 435 yonga setinden gücünü alan modele 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

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Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Her iki kamera da LED flaş ile desteklenmiş. 5000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri vadeden telefon Android 8.0 işletim sistemi ile gelecek. 15W adaptör ile hızlı şarj desteği sunulmuş. Telefonun fiyatı 169 Avro olarak açıklandı.

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Moto E5 özellikleri ve fiyatı

Bir alt seviyeye konumlanan Moto E5 modelinde ise 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 425 yonga setinin güç verdiği modelde 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi bulunuyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana kamera ve ön kısımda 5MP çözünürlüğünde özçekim kamerası LED flaş ile destekleniyor. Batarya için belirlenen 4000mAh kapasite bir günü rahatça çıkarabiliyor. Telefon 149 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

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Moto E5 Play özellikleri

5.2 inçlik 1280x720 piksel çözünürlükte ekran barındıran telefon kalın çerçevelere sahip ve 16:9 görüntü oranı ile karşımıza çıkıyor. Snapdragon 425 veya Snapdragon 427 yonga setlerinden birini taşıyacak olan model 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 2800mAh kapasiteli batarya hızlı şarj olabiliyor. Henüz fiyat belli değil ancak 129 Avro civarında olması bekleniyor. Her üç modelde de parmak izi okuyucu Motorola logosunun altında yer alıyor.