Moto E6 Plus'ın görüntüleri ortaya çıktı

Motorola geçen ay uygun fiyatlı Moto E6'yı duyurmuştu. Şimdi ise telefonun daha büyük versiyonu olan E6 Plus ortaya çıktı. Winfuture internet sitesinden Roland Quandt cihazın görüntülerini Twitter hesabı aracılığıyla paylaştı.

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Şu an için telefonun teknik özellikleri konusunda herhangi bir bilgi olmadığını belirtelim. Görsellere bakılırsa cihaz damla çentikli büyük bir ekrana sahip olacak.

Standart versiyonu 149 dolar

Standart Moto E6, 1.440 x 720 piksel çözünürlü 5.5 inç ekranla gelmişti. Qualcomm’un Snapdragon 435 yonga seti ve 2 GB RAM ile donatılan telefonda 3.000 mAh kapasiteli çıkarılabilir pil bulunuyor.

E6 Plus daha üstün özellikler ile piyasaya sürülecek. Şimdilik cihazın hangi ülkelerde satışa sunulacağı belli değil. Moto E6, 149 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyor. Büyük versiyonu doğal olarak biraz daha pahalı olacak.

https://twitter.com/rquandt/status/1165202047517564934