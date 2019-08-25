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Moto E6 Plus'ın görüntüleri ortaya çıktı

Motorola geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü bütçe dostu Moto E6'nın daha büyük versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Moto E6 Plus olarak adlandırılan cihazın tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı.
52 dk. (Son Güncelleme: 45 dk.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Motorola geçen ay uygun fiyatlı Moto E6'yı duyurmuştu. Şimdi ise telefonun daha büyük versiyonu olan E6 Plus ortaya çıktı. Winfuture internet sitesinden Roland Quandt cihazın görüntülerini Twitter hesabı aracılığıyla paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Redmi Note 8'in hangi işlemciden güç alacağı belli oldu"
Şu an için telefonun teknik özellikleri konusunda herhangi bir bilgi olmadığını belirtelim. Görsellere bakılırsa cihaz damla çentikli büyük bir ekrana sahip olacak.

Standart versiyonu 149 dolar

Standart Moto E6, 1.440 x 720 piksel çözünürlü 5.5 inç ekranla gelmişti. Qualcomm’un Snapdragon 435 yonga seti ve 2 GB RAM ile donatılan telefonda 3.000 mAh kapasiteli çıkarılabilir pil bulunuyor.
E6 Plus daha üstün özellikler ile piyasaya sürülecek. Şimdilik cihazın hangi ülkelerde satışa sunulacağı belli değil. Moto E6, 149 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyor. Büyük versiyonu doğal olarak biraz daha pahalı olacak.


https://twitter.com/rquandt/status/1165202047517564934 Yorum Yaz
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