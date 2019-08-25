Redmi Note 8'in hangi işlemciden güç alacağı belli oldu

Son günlerde gerek resmi teaser'lar gerekse de internete sızdırılan bilgiler sayesinde Redmi Note 8 Pro hakkında çok şey duyduk. Şu ana kadar oyun odaklı akıllı telefonun Mediatek Helio G90T yonga setinden güç alacağını ve bağımsız bir sıvı soğutma sistemine sahip olacağını öğrenmiş durumdayız.

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"Redmi Note 8'in resmi basın görselleri yayınlandı"

Bugün, Xiaomi bize Redmi Note 8'in standart versiyonu hakkında bazı bilgiler verdi. Görünüşe bakılırsa cihaz başlangıçta söylenen Helio G90 yerine Snapdragon 665 yonga seti ile piyasaya sürülecek.

29 Ağustos'ta tanıtılacak

Performans açısından Snapdragon 665, Note 8 Pro’daki Helio G90T yonga setinin (benchmark testine göre) biraz gerisinde kalsa da, piyasadaki en popüler orta sınıf yonga setlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Bununla birlikte, Xiaomi tarafından yayınlanan yeni teaser Redmi Note 8'in dörtlü kamera sistemi ile geleceğini ortaya koydu. Redmi Note 8 serisi 29 Ağustos'ta tanıtılacak. Akıllı telefon henüz resmiyet kazanmamış olmasına rağmen müşteriler cihazı satın almak için bir milyondan fazla ön kayıt yaptırdı.