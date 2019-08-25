Kim Nerede? 33 Huawei en gelişmiş yapay zekâ işlemcisini duyurdu 28 Breaking Bad filminin ilk fragmanı paylaşıldı! İşte yayın tarihi 21 Marvel'dan müslüman süper kahraman dizisi geliyor
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Redmi Note 8'in hangi işlemciden güç alacağı belli oldu

Xiaomi'nin sahip olduğu Redmi markası 29 Ağustos tarihinde yeni bir akıllı telefon serisi çıkaracak. Çinli şirket Redmi Note 8'in Snapdragon 665 yonga setiyle geleceğini açıkladı.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
907
13
4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son günlerde gerek resmi teaser'lar gerekse de internete sızdırılan bilgiler sayesinde Redmi Note 8 Pro hakkında çok şey duyduk. Şu ana kadar oyun odaklı akıllı telefonun Mediatek Helio G90T yonga setinden güç alacağını ve bağımsız bir sıvı soğutma sistemine sahip olacağını öğrenmiş durumdayız.
Ayrıca Bkz. "Redmi Note 8'in resmi basın görselleri yayınlandı"
Bugün, Xiaomi bize Redmi Note 8'in standart versiyonu hakkında bazı bilgiler verdi. Görünüşe bakılırsa cihaz başlangıçta söylenen Helio G90 yerine Snapdragon 665 yonga seti ile piyasaya sürülecek.

29 Ağustos'ta tanıtılacak

Performans açısından Snapdragon 665, Note 8 Pro’daki Helio G90T yonga setinin (benchmark testine göre) biraz gerisinde kalsa da, piyasadaki en popüler orta sınıf yonga setlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.
Bununla birlikte, Xiaomi tarafından yayınlanan yeni teaser Redmi Note 8'in dörtlü kamera sistemi ile geleceğini ortaya koydu. Redmi Note 8 serisi 29 Ağustos'ta tanıtılacak. Akıllı telefon henüz resmiyet kazanmamış olmasına rağmen müşteriler cihazı satın almak için bir milyondan fazla ön kayıt yaptırdı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
barakus 1 sa.
Bakalım g90t kamera konusunda nasıl çıkacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguzhan diric 1 sa.
snapdragon 665 in snd 660 dan performans anlamında neredeyse hiç bir farkı yok. Mi a3 cihazında 665 var benchmark testlerine bakın 660 ile hep aynı hatta bazılarında 660 ın gerisinde bile kalmış. Keşke böyle saçma bir işlemciyle çıkmasaydı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BBHMMDH 2 sa.
730 bekliyordum açıkcası
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arisaka 1 sa. BBHMMDH
Yok ya SD855+ koysunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 sn. Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' görücüye çıktı 55 dk. Moto E6 Plus'ın görüntüleri ortaya çıktı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Redmi Note 8'in hangi işlemciden güç alacağı belli oldu Sonraki Bakteriler yardımıyla tuza dayanıklı bitkiler üretiliyor 3 sa. Sierra Nevada’nın şişirilebilir uzay yaşam alanı görücüye çıktı 4 sa. Dell Freesync 2 HDR destekli monitörünü duyurdu 4 sa. LEGO Legacy: Heroes Unboxed ön kayıtlara başladı 5 sa. Çin, ABD menşeli otomobillere yüzde 25 ek vergi uygulayacak 6 sa. HyperX yeni klavye anahtarını duyurdu 7 sa. Huawei en gelişmiş yapay zekâ işlemcisini duyurdu 13 sa. Breaking Bad filminin ilk fragmanı paylaşıldı! İşte yayın tarihi 14 sa. Dünya'nın güneş enerjisiyle çalışan ilk demiryolu İngiltere'de hizmete girdi 16 sa. Ay'da şehir inşaa etmek isteyen Japon şirket, 2021'de ilk görevine çıkacak 17 sa. Facebook, Instagram'daki reklam sayısını artırıyor 18 sa. Netflix insanlar tarafından oluşturulan koleksiyonları test ediyor 19 sa. Samsung, Galaxy Note 10+ için üç boyutlu tarama uygulaması yayınladı 19 sa. Disney+ için iki yeni Marvel dizisi daha: She-Hulk ve Moon Knight 19 sa. Üç kameralı OnePlus 7T böyle görünecek 20 sa. Disney Plus: Aynı anda 4 kişi kullanabilecek, 4K için ekstra ücret yok 21 sa. 2si1 | Ne sansürü? Denetim O 21 sa. Microsoft Edge, ePub desteğini sonlandırıyor 22 sa. Asus düşük profil GTX 1650 modellerini duyurdu 22 sa. Casio yeni akıllı saat modelini tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Spotify Premium için 90 günlük ücretsiz deneme süresi
DonanımHaber
Kült bilim kurgu romanı Metro 2033 resmen film oluyor
DonanımHaber
Marvel'dan müslüman süper kahraman dizisi geliyor
DonanımHaber
Binlerce Genç işsizken 25 Yaşındaki AKP gençlik kolları bşk. s...
DH Forum
Disintegration'dan Gamescom 2019 Özel Oynanış Fragmanı
Bölüm Sonu Canavarı
Marvel's Avengers 18 Dakikalık Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim