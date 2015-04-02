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Moto G Google Play Edition modeli Android 5.1 güncellemesine kavuştu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,1b
1
10
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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 2013 yılının son dönemlerinde çıkan Motorola Moto G modeli Android 4.3 sürümü ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Şu an için Android 5.0 sürümünü kullanabilen cihazın bir de Google Play Edition modeli bulunuyordu.

Moto G bir süredir Android 5.1 sürümünü beklerken ilk haber Google Play Edition modelinden geldi. OTA üzerinden Android 5.1 güncellemesi başlatılan telefon 171 MB boyutunda bir güncelleme ile güncel son sürüme yükseltiliyor. Google Play Edition modelin güncelleme almasının ardından standart Moto G modeline de bir kaç hafta içerisinde Android 5.1 güncellemesi gelmesi bekleniyor. Cihaz sahipleri yazılım güncellemesi menüsünü kontrol ederek güncellemeyi indirebilirler.
Moto G Google Play Edition modeli Android 5.1 güncellemesine kavuştu
 

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benhuraxu 4 yıl
Google play edition'da nedir? Moto g android one cihazlarından biri değilmi? O zaten nexus gibidir
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Grkwnxs 4 yıl
5.1 in nexus 4 e gelmeme imkanı yok beyler sakin olun nexus 4 android 5 in tüm sürümlerini alacak büyük ihtimalle
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Fenomenon 4 yıl
Motorola zaten saf android değil mi?? GPE versiyonu ne oluyor??
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foz54 4 yıl
NEXUS 4 İÇİN BEKLEMEYİN, CUSTOM ROM YUKLEYIN.
ota gelse ne olacak bildirim çubuğundaki kısayolları bile belirleyemiyorsun mesela yanlışlıkla renk tersliğine tıklasan sürekli orada kalıyor.
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hukuksever 4 yıl
helal olsun 600 liralık telefon 4.3 den beri her güncellemeyi aldı. 5 saat ekran acıklıgı 24 saat telefon aıklıgı verıyor...
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shadowtr 4 yıl
Google Nexus 4 e 5.1 vermeyerek kendi ayağına sıkıyor. Sorunsuz olsa beklemiyorum başka güncelleme desteği ama bariz sorunlu ve her taraftan rapor ediliyor hatalar. Hala düzeltme yayınlamadılar...
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uyedhforum 4 yıl
Bu android 5.1 in hızlı kısayollarını hiç beğenmedim. SAdece 3 sütündan oluşması kötü duruyor. Aynı alana daha az sayıda kısayol koyuluyor, bildirim çubuğu işlevsiz oluyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Cep Telefonları, motorola moto g ve
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