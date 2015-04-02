Moto G Google Play Edition modeli Android 5.1 güncellemesine kavuştu

2013 yılının son dönemlerinde çıkan Motorola Moto G modeli Android 4.3 sürümü ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Şu an için Android 5.0 sürümünü kullanabilen cihazın bir de Google Play Edition modeli bulunuyordu.

Moto G bir süredir Android 5.1 sürümünü beklerken ilk haber Google Play Edition modelinden geldi. OTA üzerinden Android 5.1 güncellemesi başlatılan telefon 171 MB boyutunda bir güncelleme ile güncel son sürüme yükseltiliyor. Google Play Edition modelin güncelleme almasının ardından standart Moto G modeline de bir kaç hafta içerisinde Android 5.1 güncellemesi gelmesi bekleniyor. Cihaz sahipleri yazılım güncellemesi menüsünü kontrol ederek güncellemeyi indirebilirler.