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Moto G tarihteki en başarılı Motorola akıllı telefonu oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto G tarihteki en başarılı Motorola akıllı telefonu oldu

Ülkemizde de satışa sunulan ve Motorola'nın giriş seviyesine hitap eden akıllı telefonu Moto G, firmanın da yüzünü güldürmüşe benziyor. 

MWC 2014 etkinliğinde yapılan açıklamaya göre Moto G firmanın tarihteki en başarılı ve en çok satan akıllı telefonu oldu. Cihazın satış rakamları hakkında detay verilmezken, modern bir donanımı uygun fiyata tüketiciye sunmasının bunda büyük pay sahibi olduğu belirtiliyor.

Bunun yanında cihazın global olarak da satışa sunulması satışların artmasına katkı yaptı. Motorola'nın en iyi cihazı olarak Moto X gösterilse de sadece ABD'de satışa sunulması nedeniyle büyük satışlar yapamadı.

Moto G modeli 4.5 inçlik 720p çözünürlükte köşeden köşeye bir IPS LCD ekrana sahip. Modele gücünü 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti sağlıyor. Ekran Gorilla Glass 3 panel ile çizilmelere karşı sağlamlaştırılmış.

Modelde 16GB depolama kapasitesi, 1GB RAM, 5MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, 720p video kaydı, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 2070mAh gücünde batarya, 11.6mm kalınlık, 3G desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, Android 4.3 işletim sistemi (KitKat güncellemesi almaya başladı), GPS/GLONASS şeklinde diğer özellikler yer alıyor.

Modelin ülkemizdeki fiyatı 849TL olarak belirlenmişti. Motorola Mobility bilindiği gibi Lenovo tarafından satın alınmıştı. Ancak Moto X ve Moto G gibi popüler modellere olan destek devam edecek.  

http://www.phonearena.com/news/The-Moto-G-is-the-most-successful-Motorola-smartphone-of-all-time_id53190 Yorum Yaz
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duyguçiçek 5 yıl en beğenilen
Gerçekten tavsiye ederim fiyat bandında kesinlikle bakılması gerekiyor.

150$'lık telefonu 850 TL'ye almamızı sağlayan vergilerin ana, bacı ve sülalelerine saygılar sevgiler...






Gerçekten tavsiye ederim fiyat bandında kesinlikle bakılması gerekiyor.150$'lık telefonu 850 TL'ye almamızı sağlayan vergilerin ana, bacı ve sülalele...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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Thomassee 5 yıl
Lenovo yaşadı.
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popeyex 5 yıl
Butel nasil oluyorda giris seviyesi diye lanse ediliyor
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ErkanG71 5 yıl
Çift telefon taşımaktan yorulduğum için yaklaşık 1 hafta önce Carrefour'dan 699 tl'ye aldım. Iki (mikro) SIM kart ile kullanıyorum. Yaptığım ayarlara göre, her arama/SMS gönderimizde hangi kartı kullanacağımı soruyor, yada otomatik seçeneğini seçerseniz, telefon kimi hangi SIM ile aradığınızı bir kez kaydediyor ve bir daha sormuyor, gayet başarılı ve kolay anlaşılır arayüzü var. Kamera, 5 mega piksel ancak sadece iki yoğunluk da fotoğraf çekmenize (3.2 veya 5 mega piksel) izin veriyor. Kitkat versiyonu ile odaklanacak alanı seçebiliyorsunuz. Bununla birlikte, kamera performansı vasat, Twitter, Facebook vs için yeterli olacaktır. Motorola Moto G, emsallerine göre ağır bir telefon 160 gr üzeri). Ekranı ve dokunmatiği oldukça başarılı.
Telefonun içinde gelen motorola asistan da müthiş bir şey; ajandanıza bakarak toplantınızın olduğu saatlerde telefonunuzu otomatikman sessize alıyor, belirlediğiniz uyku aralığında da, telefon sessiz moda geçiyor bu süre zarfında ancak izin verdiğiniz kişilerin çağrılarını iletiyor, diğerlerine SMS göndererek sizi daha sonra aramasını söylüyor.
Kurumsal exchange hesabı kurulumunda biraz sıkıntı yaşadım (kitkat'ın kendisinden kaynaklı). Problem çözülmüş gibi gözüküyor.
Samsung Win veya Grand Duos ile karşılaştırdığımda, Moto G'nin fiyat/performans açısından daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu cihaza alternatif olarak fly iq4404 spark'a da (8 mp kamera) göz atmanızı öneririm.
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niksaçmabişeybence 5 yıl
g2 mini çıkınca bunu alanlar çok pişman olacaklar
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Elsa 5 yıl niksaçmabişeybence
niksaçmabişeybence
g2 mini çıkınca bunu alanlar çok pişman olacaklar

G2 180$ dolar olursa, belki.
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Jül Sezar 5 yıl niksaçmabişeybence
niksaçmabişeybence
g2 mini çıkınca bunu alanlar çok pişman olacaklar

m.teknosa.com/...

m.gsmarena.com/...

Neremle gülsem bilemedim
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Mugetsuga 5 yıl niksaçmabişeybence
niksaçmabişeybence

g2 mini çıkınca bunu alanlar çok pişman olacaklar

Bu fiyata harika bir telefon alıyorsunuz (650-750 tl arası değişiyor) tutup G2 mini geldi diye üzülücek kimse olduğunu asla ama asla sanmıyorum. Daha iyisi bu fiyata varsa gösterin biz de onu alalım.
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motomurat 5 yıl
Grip sheel alan,kullanan var mi?
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ztalan 5 yıl
Kamera çokta önemli değilse kesinlikle moto g. Tartışmaya hiç gerek yok.
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skywalker06 5 yıl
Bu telefon herşeyiyle iyi tek eksi kameraa nexus 4un güncelleme desteği bitmesine fazla kalmadi ama bu telefon destek almaya devam edecek Amerika daki satis fazlaligi yeter
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motomurat 5 yıl
Bu cihazi görmeyen incelenmeyen lütfen başka cihazla kiyaslamasin.yok n4 alin yok gmd alin.bu cihazin bir tek eksiği var.kamera çekim kalitesi.Stabil cihaz herşey CPU RAM değildir.
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skywalker06 5 yıl motomurat
Çok doğru demissin denemeden kimse konuşmamali dun aldim telefonu çok memnun kaldim
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darkest earth 5 yıl
Nexus 4 var bunu alacağiniza onu alin?
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E_Aydin35 5 yıl
Türkiye standartlarına göre fiyatını makul buldum ben açıkcası..
Motorola açıkcası bu kez gerçekten yapmış.. :) Özellikle marjinal tasarımlar konusunda Motorola geçmişten bugüne hep farkını korumuş ve ürünlerini bu şekilde piyasaya sürmüştür.
Bu sefer gerçekten ideal bir telefon tuturmuş..
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Fenomenon 5 yıl
fiyatı 700-750 TL olsa türkiyede de çok tutulurdu.
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skywalker06 5 yıl Fenomenon
bimekste 760tl hediye çeki alıp taksitlendirebiliyorsun bide gelbial.comda 730tl şu an
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