Moto G tarihteki en başarılı Motorola akıllı telefonu oldu





Ülkemizde de satışa sunulan ve Motorola'nın giriş seviyesine hitap eden akıllı telefonu Moto G, firmanın da yüzünü güldürmüşe benziyor.





MWC 2014 etkinliğinde yapılan açıklamaya göre Moto G firmanın tarihteki en başarılı ve en çok satan akıllı telefonu oldu. Cihazın satış rakamları hakkında detay verilmezken, modern bir donanımı uygun fiyata tüketiciye sunmasının bunda büyük pay sahibi olduğu belirtiliyor.





Bunun yanında cihazın global olarak da satışa sunulması satışların artmasına katkı yaptı. Motorola'nın en iyi cihazı olarak Moto X gösterilse de sadece ABD'de satışa sunulması nedeniyle büyük satışlar yapamadı.





Moto G modeli 4.5 inçlik 720p çözünürlükte köşeden köşeye bir IPS LCD ekrana sahip. Modele gücünü 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti sağlıyor. Ekran Gorilla Glass 3 panel ile çizilmelere karşı sağlamlaştırılmış.





Modelde 16GB depolama kapasitesi, 1GB RAM, 5MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, 720p video kaydı, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 2070mAh gücünde batarya, 11.6mm kalınlık, 3G desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, Android 4.3 işletim sistemi (KitKat güncellemesi almaya başladı), GPS/GLONASS şeklinde diğer özellikler yer alıyor.





Modelin ülkemizdeki fiyatı 849TL olarak belirlenmişti. Motorola Mobility bilindiği gibi Lenovo tarafından satın alınmıştı. Ancak Moto X ve Moto G gibi popüler modellere olan destek devam edecek.

http://www.phonearena.com/news/The-Moto-G-is-the-most-successful-Motorola-smartphone-of-all-time_id53190