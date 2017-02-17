Moto G5 ve G5 Plus görselleri internete sızdırıldı

Motorola’nın uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde geliştirdiği Moto G serisi, yeni yılda da boy göstermeye hazırlanıyor. Moto G5 olarak pazarlanacak yeni serinin görselleri internete sızdırıldı.

MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen yeni seri G5 ve G5 Plus şeklinde iki modele sahip olacak. Tanıtım materyallerinden anlaşıldığı kadarıyla her iki modelin tasarımı birbiri ile aynı. Ekran boyutu olarak da fazla fark yokmuş gibi görünüyor.

Fark donanımda

İddialara göre Moto G5 modelinde 5 inçlik Full HD ekran yer alıyor. 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 430 yonga setinden gücünü alan modelde 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçenekleri yer alacak.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, 2800mAh kapasiteli bir batarya mevcut. İşletim sistemi ise Android 7.0.

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Moto G5 Plus ise 5.2 inçlik Full HD AMOLED ekran barındırıyor. Gorilla Glass 4 ile korunan modelde Snapdragon 625 yonga seti tercih edilmiş. 4GB RAM kapasitesi modelin dikkat çekici unsurlarından birisi olacak. Depolama seçenekleri ise 16GB ve 32GB şeklinde.

Arka kısımdaki 12MP çözünürlüğünde kamera Rapid Focus otomatik odaklama özelliği ile desteklenmiş. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. 3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip. IP67 sertifikası ile su altında 30 dakika kalabilen modelde Moto Assist, Moto Display ve Moto Actions gibi yazılımlar da yer alıyor.

Her iki modelin Mart ayında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Moto G5 modeli 200$ civarında iken Moto G5 Plus ise 300$ bandında yer alacak. Muhtemelen bu modelleri ülkemizde de görebileceğiz.