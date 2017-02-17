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Moto G5 ve G5 Plus görselleri internete sızdırıldı

Motorola’nın giriş seviyesindeki popüler akıllı telefon serisi Moto G, bu yıla yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Sızıntılar yavaş yavaş gündeme düşmeye başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola’nın uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde geliştirdiği Moto G serisi, yeni yılda da boy göstermeye hazırlanıyor. Moto G5 olarak pazarlanacak yeni serinin görselleri internete sızdırıldı.

MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen yeni seri G5 ve G5 Plus şeklinde iki modele sahip olacak. Tanıtım materyallerinden anlaşıldığı kadarıyla her iki modelin tasarımı birbiri ile aynı. Ekran boyutu olarak da fazla fark yokmuş gibi görünüyor.

Fark donanımda

İddialara göre Moto G5 modelinde 5 inçlik Full HD ekran yer alıyor. 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 430 yonga setinden gücünü alan modelde 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçenekleri yer alacak.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, 2800mAh kapasiteli bir batarya mevcut. İşletim sistemi ise Android 7.0.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Xcover 4 geliyor"

Moto G5 Plus ise 5.2 inçlik Full HD AMOLED ekran barındırıyor. Gorilla Glass 4 ile korunan modelde Snapdragon 625 yonga seti tercih edilmiş. 4GB RAM kapasitesi modelin dikkat çekici unsurlarından birisi olacak. Depolama seçenekleri ise 16GB ve 32GB şeklinde.

Arka kısımdaki 12MP çözünürlüğünde kamera Rapid Focus otomatik odaklama özelliği ile desteklenmiş. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. 3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip. IP67 sertifikası ile su altında 30 dakika kalabilen modelde Moto Assist, Moto Display ve Moto Actions gibi yazılımlar da yer alıyor.

Her iki modelin Mart ayında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Moto G5 modeli 200$ civarında iken Moto G5 Plus ise 300$ bandında yer alacak. Muhtemelen bu modelleri ülkemizde de görebileceğiz. 

 

http://www.bgr.in/news/moto-g5-and-g5-plus-renders-specifications-leak-ahead-mwc-2017-launch-heres-everything-you-need-to-know/ Yorum Yaz
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cosica 2 yıl en beğenilen
bu telefonun şarjı manyak. G4 Plus aldım ikinci telefon olarak. ilginç ekran süreleri veriyor 8 saati geçik. tabi benim kullanımımdan kaynaklı da olabilir ama Note-5 aynı kullanımla yarısını anca veriyor.
G4-Plus'ı kaldırıp bunu yakın bir fiyatla getirirlerse iyi olur.
Bir de umarım en güncel Andro sürümüyle gelir.
bu telefonun şarjı manyak. G4 Plus aldım ikinci telefon olarak. ilginç ekran süreleri veriyor 8 saati geçik. tabi benim kullanımımdan kaynaklı da olabilir ama...
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axesis 2 yıl
Koy kardeşim şuna ASUS zenfone 3 zoom gibi 5000 mha 12x zooom fm radyo bide 4 gb ram 128 fb storage çift hat 2 tb genişleme bak nasıl satıyon 400 dolara zooom bunu yapıyosa sende yapmalısın piyasayı ele geçirmelisin MOTOROLAAAA
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mabovski 2 yıl
Mart ayında piyasaya çıkacaksa ülkemize ne zaman gelir?
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Whippoorwill 2 yıl
Moto G serisi gayet rekabetçi bir seri. G5 Plus gelince Zenfone 3 ayarında olacak. Fiyatlandırmayı merak ediyorum doğrusu.
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cosica 2 yıl Whippoorwill
Night Rain
Moto G serisi gayet rekabetçi bir seri. G5 Plus gelince Zenfone 3 ayarında olacak. Fiyatlandırmayı merak ediyorum doğrusu.

Umarım fiyatı onun ayarında olmaz. G4-Plus fiyatı düştü. Onun iki katı fiyatla gelmesi iyi olmaz. Pekçok kullanıcıyı çok rahat tatmin edecek bir telefon.
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Bukalemun 2 yıl
Bir önceki ve tutulmayan model 1.299 TL 'den girdi ve kampanya ile 999 TL 'ye kadar düştü. Rakibi daha iyi hafıza/ram ile GM5plus olunca piyasa da yer bulamadı. Xiaomi redmi3 pro SD650 işlemcisi ile DH FORUM da eskidi ve Mİ5 SD820 ile 1.000 TL iken... Bu yeni denilen 2017 modelleri 1 yıl sonra ülkemize giriş yapar ( Moto Z yi satamıyor daha ) ve o dönem de SD 625 İşlemcili cihaz alan olur mu bilinmez. Üstelik ram/hafızası DÜŞÜK modeller satılıyor ... aksesuar , kullanıcı desteği de sıfır olacaktır ... Lenovo motorola bunları 699/799 TL den satarsa o başka . Marka bağımlısı ve dizaynı sevenler tercih edebilir.
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UML 2 yıl
5 inçlik G5 Plus, alırım bi dal
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mskblt 2 yıl
Bu kez sanal tuş kullanmasalar bari.
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Subat 2 yıl
Tasarımını beğendim. g4 ten daha iyi duruyor.
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skywalker06 2 yıl
Moto g5 plus güzel olmuş keşke ekran boyunu g4 plus gibi 5.5inç bıraksalarmış.
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cosica 2 yıl skywalker06
skywalker06
Moto g5 plus güzel olmuş keşke ekran boyunu g4 plus gibi 5.5inç bıraksalarmış.

Tasarıma olumlu katkısı olduysa böyle de iyi ekran boyutu.
Batarya daha uzun gider.
Fiyatı iyi ayarlarlarsa ve güncel yazılımla gelirse takipteyim.
G4-Plus'ımı yeğenime vereceğim bunu alabilirim.
Bataryasını çok beğendim G4-Plus'ın
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cosica 2 yıl en beğenilen
bu telefonun şarjı manyak. G4 Plus aldım ikinci telefon olarak. ilginç ekran süreleri veriyor 8 saati geçik. tabi benim kullanımımdan kaynaklı da olabilir ama Note-5 aynı kullanımla yarısını anca veriyor.
G4-Plus'ı kaldırıp bunu yakın bir fiyatla getirirlerse iyi olur.
Bir de umarım en güncel Andro sürümüyle gelir.
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frt-_-ctn 2 yıl
625 çıkınca zaten az kullanılan 650 ve 652'yi hiç göremeyeceğiz gibi. 653 hak getire.
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