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Moto G6 serisi 19 Nisan'da tanıtılacak

Motorola yeni orta sınıf Moto G6 serisini çok yakında Sao Paulo'da düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. 2018'in Motorola markalı ilk orta sınıf cihazları uygun fiyatla satışa sunulacak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son birkaç aydır Motorola'nın yeni Moto G6 serisini piyasaya sürme hazırlığında olduğu söyleniyordu. Lenovo'ya ait şirketin akıllı telefonlarını ne zaman tanıtacağı belli oldu.
Moto G6 serisiyle ilgili ilk sızıntılar geçtiğimiz aylarda ortaya çıktığı için cihazlarla ilgili bazı detayları öğrenmiştik. Ayrıca kısa süre önce bir sertifikasyon kurumunda görünmeleri de lansman tarihinin çok uzak olmadığını gösterdi.
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Moto G6, Moto G6 Plus ve Moto G6 Play olarak lanse edilmesi beklenen cihazlar Motorola'nın 2018'de piyasaya sürdüğü ilk orta sınıf akıllı telefonlar olacak. Şirketin 19 Nisan’da gerçekleştireceği etkinliğe ait davetiyeler gün ışığına çıktı. Bahsi geçen etkinlikte Moto G6 serisinin tanıtılacağı öne sürülüyor.

Uygun fiyatlı olacaklar

Önceki raporlar akıllı telefonların hepsinin orta sınıf özelliklere sahip olacağını ve uygun fiyatla piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu. Motorola'nın bu ayın sonundan önce cihazlara resmiyet kazandırması bekleniyor.
Şirket henüz Sao Paulo'da düzenlenecek etkinliğin yeni Moto G6 serisinin küresel lansmanı mı yoksa orta sınıf akıllı telefonlarını ülkedeki müşterilere tanıtmak için düzenlediği yerel bir etkinlik mi olacağını açıklamadı. 19 Nisan'da bunların hepsini kesin olarak öğreneceğiz.

https://www.androidpit.com.br/motorola-moto-g6-especificacoes-preco-lancamento Yorum Yaz
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balcis 1 yıl
eğer herhangi bir tasarımcı gönül rızasıyla alt tarafa asimetrik bir şekilde hem o düğmeyi hem de motorola yazısını sığdırıyorsa gitsni aç kalsın bir zahmet. temel kurallardan da mı haberiniz yok be kardeşim.
ya da tasarımcı ceo'Nun yeğeni, başka açıklama bulamıyorum.
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Angel of the Lord 1 yıl
Yıllar geçse de hala çirkin tasarım yapmayı başarıyorlar. LG G2 ile Moto G aşağı yıkar aynı zamanlarda çıkmıştı sanırım. O dönemden bugüne Samsung veya LG telefon tasarımlarını düşünün. Ve sorun sanırım çerçeve de değil. iPhone x çerçevesiz olmasına rağmen çirkin. Çok tuhaf.
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ertrk6 1 yıl
Aşırı çirkin değilmi ya max vereceğim 700-800 TL olur yoksa mi 5 falan alırdım uğraşmam
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lapatid 1 yıl
gönül ister 1000 tl den çıksın da alalım ama en az 1500 den giriş yapar
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zolzauza 1 yıl
G5, G5 plus kötüydu umarım bu sefer iyi fiyat/donanım sunar...
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mavizaman 1 yıl
tasarım kusurlu olmaz.
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koyunsavar 1 yıl
Son zamanların en çirkin tasarımı.
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Fenomenon 1 yıl
Uygun fiyat dediği de 300-400 $ olur.
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