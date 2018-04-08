Moto G6 serisi 19 Nisan'da tanıtılacak

Son birkaç aydır Motorola'nın yeni Moto G6 serisini piyasaya sürme hazırlığında olduğu söyleniyordu. Lenovo'ya ait şirketin akıllı telefonlarını ne zaman tanıtacağı belli oldu.

Moto G6 serisiyle ilgili ilk sızıntılar geçtiğimiz aylarda ortaya çıktığı için cihazlarla ilgili bazı detayları öğrenmiştik. Ayrıca kısa süre önce bir sertifikasyon kurumunda görünmeleri de lansman tarihinin çok uzak olmadığını gösterdi.

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Moto G6, Moto G6 Plus ve Moto G6 Play olarak lanse edilmesi beklenen cihazlar Motorola'nın 2018'de piyasaya sürdüğü ilk orta sınıf akıllı telefonlar olacak. Şirketin 19 Nisan’da gerçekleştireceği etkinliğe ait davetiyeler gün ışığına çıktı. Bahsi geçen etkinlikte Moto G6 serisinin tanıtılacağı öne sürülüyor.

Uygun fiyatlı olacaklar

Önceki raporlar akıllı telefonların hepsinin orta sınıf özelliklere sahip olacağını ve uygun fiyatla piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu. Motorola'nın bu ayın sonundan önce cihazlara resmiyet kazandırması bekleniyor.

Şirket henüz Sao Paulo'da düzenlenecek etkinliğin yeni Moto G6 serisinin küresel lansmanı mı yoksa orta sınıf akıllı telefonlarını ülkedeki müşterilere tanıtmak için düzenlediği yerel bir etkinlik mi olacağını açıklamadı. 19 Nisan'da bunların hepsini kesin olarak öğreneceğiz.

https://www.androidpit.com.br/motorola-moto-g6-especificacoes-preco-lancamento