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Moto G6 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

5 nesildir orta seviyenin vazgeçilmez serilerinden birisi haline gelen Moto G, yoluna devam etmekte kararlı. Moto G6 serisi sınıfına göre önemli özelliklerle donatılmış.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola’nın akıllı telefon pazarında orta seviyeye hitap eden G serisi altıncı nesle terfi etti. Moto G6 serisi 18:9 görüntü oranına yer veren Max Vision ekran tasarımına ve metal kasaya geçiş yapıyor.

Moto G6 Plus özellikleri ve fiyatı

Serinin tepesinde yer alan Moto G6 Plus modeli 5.93 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Gorilla Glass 3 ile korunan ekranın hemen altına parmak izi tarayıcı konumlandırılmış.

8 çekirdekli Snapdragon 630 yonga setinden gücünü alan modelde 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri yer alıyor. Arka kısımda 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde kamera LED flaş ile destekleniyor. Arka kamera 4K video kaydı yapabiliyor.

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3200mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon hızlı şarj ile desteklenmiş. Parmak izi okuyucu yine ekranın alt kısmında yer alıyor. Modelin başlangıç fiyatı 300 Avro olarak açıklandı.

 

Moto G6 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Moto G6 özellikleri ve fiyatı

Moto G6 modeli 5.7 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran barındırıyor. 8 çekirdekli Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alan telefon 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi seçenekleri ile geliyor.

Arka kısımda yine 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kamera da 8MP çözünürlüğünde ve LED flaş destekli. 3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj olabiliyor. Telefon 250$ başlangıç fiyatına sahip.

 

Moto G6 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Moto G6 Play özellikleri ve fiyatı

Moto G6 Play modelinde 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran görüyoruz. 8 çekirdekli Snapdragon 430 yonga setinden gücünü alan modelde 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasiteleri yer alıyor.

Arka kısımda bu kez 13MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Ön kısımda da LED flaş destekli 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ayrıca parmak izi okuyucu da arkaya alınmış. 4000mAh kapasiteli bir batarya ile gelen model 200$ seviyesinden başlıyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/04/19/motorola-unveils-the-moto-g6-family-brings-new-design-new-display-improved-cameras/ Yorum Yaz
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koyunsavar 1 yıl en beğenilen
Sanki mümkün olduğu kadar çirkin olsunlar diye uğraşmışlar.
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General. 1 yıl
Motorola, lenovo'ya geçtiğinden beri bozdu. Eski albenisi yok maalesef.
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Johan Elmander 1 yıl
Nerede o 2013 moto g ve moto x.
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firtinax 1 yıl
1. Nesil Moto G kullandım. O zaman için fiyat/performans telefonuydu.
Tasarımı o fiyat için kabul edilebilirdi.
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a_y_k_u_t 1 yıl
G6 plus, xioami note 5 pro seviyesinde olmuş ama vergisiz düz fiyatı bile 1450 lira yapıyor. Trye 1999 liradan anca gelir.
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koreli41 1 yıl
Nerede eski Motorola moto g kalitesi, bildiğin tablet yapmışlar, fiyatlar çok yüksek olacak
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al-ozaria 1 yıl
Türkiye'de tutmamakta, tutmazda. Sebebi yüksek fiyatlandırma. Geçen Teknosa'da Moto fiyatlarına baktım. Dalga geçer gibiler. Dedim hepsi mi böyle yoo diğer markalar aşağı yukarı gayet kendi fiyatlarında demek saçmalayan Motorola.
Ya da Türkiye'yi enayi sanıyorlar utanmasalar mercedes fiyatına şahin satacaklar. Kimse TR sorumlu yöneticisi, ilgili kişiyi burdan istifaya çağırıyoruz. :)
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Whippoorwill 1 yıl
İşlemci seçimleri yerinde ancak fiyatlar yüksek.
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General. 1 yıl
Motorola, lenovo'ya geçtiğinden beri bozdu. Eski albenisi yok maalesef.
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oguzhan diric 1 yıl General.
Zamanında çıkan moto x (2014) çok iyi bir fiyat performans cihazıydı. Çok az bir süre kullanma imkanım oldu çok beğenmiştim.
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oguzhan diric 1 yıl
Arka kamera diziliminin artık değişmesini isterdim. Ayrıca öndeki parmak izi okuyucu eğer telefonda yazılımsal navigasyon tuşları varsa çok çirkin duruyor. Arka koymanın dezavantajları var ama en azından daha güzel olurdu.
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koyunsavar 1 yıl en beğenilen
Sanki mümkün olduğu kadar çirkin olsunlar diye uğraşmışlar.
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