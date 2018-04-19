Moto G6 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Motorola’nın akıllı telefon pazarında orta seviyeye hitap eden G serisi altıncı nesle terfi etti. Moto G6 serisi 18:9 görüntü oranına yer veren Max Vision ekran tasarımına ve metal kasaya geçiş yapıyor.

Moto G6 Plus özellikleri ve fiyatı

Serinin tepesinde yer alan Moto G6 Plus modeli 5.93 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Gorilla Glass 3 ile korunan ekranın hemen altına parmak izi tarayıcı konumlandırılmış.

8 çekirdekli Snapdragon 630 yonga setinden gücünü alan modelde 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri yer alıyor. Arka kısımda 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde kamera LED flaş ile destekleniyor. Arka kamera 4K video kaydı yapabiliyor.

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3200mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon hızlı şarj ile desteklenmiş. Parmak izi okuyucu yine ekranın alt kısmında yer alıyor. Modelin başlangıç fiyatı 300 Avro olarak açıklandı.

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Moto G6 özellikleri ve fiyatı

Moto G6 modeli 5.7 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran barındırıyor. 8 çekirdekli Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alan telefon 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi seçenekleri ile geliyor.

Arka kısımda yine 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kamera da 8MP çözünürlüğünde ve LED flaş destekli. 3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj olabiliyor. Telefon 250$ başlangıç fiyatına sahip.

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Moto G6 Play özellikleri ve fiyatı

Moto G6 Play modelinde 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran görüyoruz. 8 çekirdekli Snapdragon 430 yonga setinden gücünü alan modelde 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasiteleri yer alıyor.

Arka kısımda bu kez 13MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Ön kısımda da LED flaş destekli 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ayrıca parmak izi okuyucu da arkaya alınmış. 4000mAh kapasiteli bir batarya ile gelen model 200$ seviyesinden başlıyor.