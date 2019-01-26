Moto G6 ve Moto G6 Play modelleri Android 9 Pie güncellemesi alacak

Kullanıcı tarafından fark edildi
Bir Moto G6 kullanıcısının telefonuna PPS29.55-10 versiyon numaralı güncelleme ulaşmış. Güncellemenin değişim kısmında Ocak ayı güvenlik paketi ve Google Pay servisi gibi bilgiler belirtiliyor. En altta "Motorola, cihazınızın gelecek güvenlik güncellemeleri alması için değişiklikler yaptı." yazısı bulunuyor ancak bunun anlamı tam olarak belli değil. Android Pie hakkında da bir bilgi bulunmuyor olmasına rağmen güncelleme yeni işletim sistemini de içeriyor. Görünen o ki bazı bölgelerde yapılacak testlerle Moto G6 ve G6 Play Android Pie güncellemesine düzeltmeler yapılacak. Sonrasında diğer ülkelerin kullanımına da açılacaktır.Ayrıca Bkz. "Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı"
Örneğin güncelleme sonrası Google Pay hizmetinin çalışmayacağı belirtilmiş. Yani kullanıcılar sorunsuz bir deneyim için biraz daha beklemek zorunda kalabilir. Moto G6 Plus modeli hakkında güncelleme duyurusu geçtiğimiz ay yapılmıştı. G6 ve G6 Play modellerinin de unutulmadığı görülmüş oldu.
https://www.xda-developers.com/motorola-moto-g6-android-pie-soak-test/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android 10 kadar alacak olmaları lazımdı.