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Moto G6 ve Moto G6 Play modelleri Android 9 Pie güncellemesi alacak

Geçtiğimiz sene tanıtılan akıllı telefonlardan olan Moto G6 ve Moto G6 Play modellerinin Android 9 Pie güncellemesi alacağı ortaya çıktı. Güncelleme bir kullanıcı tarafından fark edildi.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Moto G6 ve Moto G6 Play modelleri Android 9 Pie güncellemesi alacak
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Yakında tanıtılacak Moto G7 serisi için bekleyiş sürerken Moto G6 kullanıcılarına sevindirici bir haber geldi. Moto G6 ve Moto G6 Play modelleri Android 9 Pie güncellemesi alacak. Moto G6 Nisan ayında Moto G6 Play ise Mayıs ayında raflardaki yerini Android 8 Oreo ile birlikte almıştı.

Kullanıcı tarafından fark edildi

Bir Moto G6 kullanıcısının telefonuna PPS29.55-10 versiyon numaralı güncelleme ulaşmış. Güncellemenin değişim kısmında Ocak ayı güvenlik paketi ve Google Pay servisi gibi bilgiler belirtiliyor. En altta "Motorola, cihazınızın gelecek güvenlik güncellemeleri alması için değişiklikler yaptı." yazısı bulunuyor ancak bunun anlamı tam olarak belli değil. Android Pie hakkında da bir bilgi bulunmuyor olmasına rağmen güncelleme yeni işletim sistemini de içeriyor. Görünen o ki bazı bölgelerde yapılacak testlerle Moto G6 ve G6 Play Android Pie güncellemesine düzeltmeler yapılacak. Sonrasında diğer ülkelerin kullanımına da açılacaktır.

Ayrıca Bkz. "Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı"

Örneğin güncelleme sonrası Google Pay hizmetinin çalışmayacağı belirtilmiş. Yani kullanıcılar sorunsuz bir deneyim için biraz daha beklemek zorunda kalabilir. Moto G6 Plus modeli hakkında güncelleme duyurusu geçtiğimiz ay yapılmıştı. G6 ve G6 Play modellerinin de unutulmadığı görülmüş oldu.


https://www.xda-developers.com/motorola-moto-g6-android-pie-soak-test/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 3 ay en beğenilen
Geçen seneki cihaza güncelleme vermeleri ne büyük lütuf (!)
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intel7mix 3 ay
Zaten 8.1 ile çıktılar komedi resmen ya...
Android 10 kadar alacak olmaları lazımdı.
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the_dedektif 3 ay
Helal Olsun...
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Whippoorwill 3 ay en beğenilen
Geçen seneki cihaza güncelleme vermeleri ne büyük lütuf (!)
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