Moto G7, Moto G7 Plus ve Moto Z4'ün teknik özellikleri sızdırıldı

Moto Z4, Moto G7 ve Moto G7 Plus modellerinin önümüzdeki yılın ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Moto G7 serisi akıllı telefonlar orta sınıf özelliklerle donatılırken, Moto Z4 ise amiral gemisi seviyesinde özelliklere sahip olacak. Yakında piyasaya sürülecek cihazların işlemci, RAM ve depolama kapasiteleri gibi bazı önemli bilgileri internete sızdırıldı.

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Motorola Moto Z4'ün yakında resmen lanse edilmesi beklenen Snapdragon 8150 yonga seti ile güçlendirileceği söyleniyor. Şirket bu yıl çıkardığı Moto Z3 akıllı telefonunda 2017'nin Snapdragon 835 yonga setini kullanmıştı. Ancak önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Moto Z4'te Qualcomm'un en son amiral gemisi yonga setine yer verecek. 6 GB RAM ile gelmesi beklenen akıllı telefonun 64 GB ve 128 GB'lık depolama seçenekleri olacak.

Moto G7 serisi orta sınıf olacak

Moto G7'nin Snapdragon 660 yonga setinden güç alan orta sınıf bir cihaz olacağı belirtiliyor. Ayrıca telefonda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı yer alacak. Moto G7 Plus ise Snapdragon 700 serisi yonga seti ile geleceği için Moto G7'den daha yüksek bir model olacak. 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri sunulması beklenen cihazın 64 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor.

https://twitter.com/HeyAndri/status/1065525160042618880