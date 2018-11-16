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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Su damlası çentikli Moto G7'nin basın görseli yayınlandı

Lenovo bünyesindeki Motorola tarafından yakında tanıtılacak Moto G7'nin tasarımını gözler önüne seren yeni bir görsel yayınlandı. Akıllı telefon su damlası şeklinde küçük bir çentikle gelecek...
6 ay
6,7b
1
7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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İnternete sızdırılan yeni Moto G7 basın görseli merakla beklenen akıllı telefonun neredeyse çerçevesiz bir tasarım ile geleceğini ortaya koydu. Su damlası şeklinde küçük bir çentiğe sahip olan cihazın ön yüzünde Motorola markası yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çift çentikli telefonu ile tanışın: Sharp Aquos R2 Compact"
Akıllı telefonun arka panelinde ise üzerinde Motorola'nın yarasa kanadı logosu olan bir parmak izi tarayıcısı var. Ayrıca çift arka kamera modülü dikkat çekiyor. Bununla birlikte ilk Moto G modellerinden bu yana süregelen yuvarlak köşeler ve kavisli kenarlar bu cihazda da karşımıza çıkıyor.

Telefon FCC onayı da aldı

Moto G7 kısa süre önce ABD Federal İletişim Kurulu'ndan (FCC) sertifika aldı. FCC kayıtlarına göre telefon Snapdragon 660 yonga seti ve 4 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 64 GB kapasiteli dahili depolama alanına sahip olacağını da belirtelim.
FCC tarafından onaylanan diğer özellikler arasında çift arka kamera, çift bantlı Wi-Fi ve NFC yer alıyor. Moto G7 serisinin önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması bekleniyor.

https://www.mrgizmo.com/moto-g7/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay
4 gb ram yeni sene icin dusuk kaliyor elin çinlisi 8 gb ları gorduruyor fakat işlemcileri nasıldır bilemem..
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fotoburak 6 ay
Guzel duruyor
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Part Of The Nature 6 ay
Siyahı güzel duruyor
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a_y_k_u_t 6 ay
Köşeler çok oval, abartıyorlar bazen :/
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mcebi001 6 ay
En son g4 plus ve moto z yi kullanmıştım ikiside fazlasıyla iyiydi moto z nin çipseti aşşağıda oldugu için elim sıcaklıgı çok hissediyor dolayısıyla rahatsız oluyordum yoksa uzun süre satmazdım 1100 tl ye almıştım şu anda 1200 tl lik htc uplay var önceki 2 motorolada uplay den daha iyi ses veriyor kameralarıda daha iyiydi,bu modelde umarım gelir g6 gelmedi çünkü..
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Denorath 6 ay
Motorola’yı hep sevmişimdir :)
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Kayrabey 6 ay
Fiyatı güzel olursa neden olmasın :)
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