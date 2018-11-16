Su damlası çentikli Moto G7'nin basın görseli yayınlandı

İnternete sızdırılan yeni Moto G7 basın görseli merakla beklenen akıllı telefonun neredeyse çerçevesiz bir tasarım ile geleceğini ortaya koydu. Su damlası şeklinde küçük bir çentiğe sahip olan cihazın ön yüzünde Motorola markası yer alıyor.

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Akıllı telefonun arka panelinde ise üzerinde Motorola'nın yarasa kanadı logosu olan bir parmak izi tarayıcısı var. Ayrıca çift arka kamera modülü dikkat çekiyor. Bununla birlikte ilk Moto G modellerinden bu yana süregelen yuvarlak köşeler ve kavisli kenarlar bu cihazda da karşımıza çıkıyor.

Telefon FCC onayı da aldı

Moto G7 kısa süre önce ABD Federal İletişim Kurulu'ndan (FCC) sertifika aldı. FCC kayıtlarına göre telefon Snapdragon 660 yonga seti ve 4 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 64 GB kapasiteli dahili depolama alanına sahip olacağını da belirtelim.

FCC tarafından onaylanan diğer özellikler arasında çift arka kamera, çift bantlı Wi-Fi ve NFC yer alıyor. Moto G7 serisinin önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması bekleniyor.

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