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Moto G7 serisinin basın görselleri ve Avrupa fiyatları ortaya çıktı

Moto G7 serisinin gelecek ay Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor. Motorola'nın yeni akıllı telefonlarının basın görselleri ve fiyat etiketleri internete düştü.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Önümüzdeki ay resmiyet kazanması beklenen Moto G7 serisini tüm detaylarıyla gözler önüne seren basın görselleri internete sızdırıldı. MySmartPrice adlı internet sitesi tarafından yayınlanan görsellerde G7, G7 Plus, G7 Play ve G7 Power modelleri yer alıyor. Bunun yanı sıra iki cihazın Avrupa fiyatı da ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M10 ve Galaxy M20'nin fiyat etiketleri belli oldu"
Habere göre giriş seviyesi G7 Play'in fiyatı 149 euro olacak. 5000 mAh gibi devasa bir pille donatılan G7 Power ise 209 euro'ya satılacak. Bunun dışında Moto G7 ve G7 Plus modellerinin nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

Çentikleri farklı

Akıllı telefonlar siyah, beyaz, kırmızı, mavi, altın ve mor gibi çeşitli renk seçenekleri ile gelecek. Görsellerden de görülebileceği üzere G7 Play ve G7 Power'da iPhone X tarzı çentik var. G7 ve G7 Plus modellerinde ise su damlası şeklinde çentiğe yer verilmiş.
Dört akıllı telefonun da kalın alt çerçeveye sahip olacak. Son olarak G7 Play ve G7 Power'da tek arka kamera yer alırken, G7 ve G7 Plus'ta çift arka kamera bulunduğunu belirtelim. Motorola, Moto G7 serisini Şubat ayında İspanya'da gerçekleştirilecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtabilir.

https://www.mysmartprice.com/gear/motorola-moto-g7-play/ Yorum Yaz
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Çaylak_Doktor 4 ay
Şu motorolaya eskilerde çok sempatim vardı keşke tutunabilseydi
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MS4343 4 ay
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volga tuygun 4 ay
Oppo RX17 pro yurtdışı 600 euro ortalama fiyatı, Türkiye'ye 5000 liradan girdi. G7 powerın 209 euro yurtdışı fiyatıysa o da tahmini 1650-1750 liradan gelir
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Seyrim 4 ay
Bir zamanların Nokia gibi efsanelerinden.. Sanırım bu telefon giriş seviyesi olarak niteleniyor. ülkemizde 200 avro olsa 1200-1300 civarı..
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