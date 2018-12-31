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Moto G7'yi her açıdan gösteren kılıf görselleri internete düştü

Motorola'nın önümüzdeki yıl resmiyet kazandıracağı Moto G7'nin kılıf görselleri yayınlandı. Akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren görseller daha önceki sızıntılarla da uyuşuyor.
4 ay
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5
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız 2018 yılı boyunca birçok akıllı telefon piyasaya sürüldü. Üreticiler artık önümüzdeki sene çıkaracakları telefonlara odaklanmış durumdalar. 2019'un ilk aylarında tanıtılması beklenen cihazlardan biri de Moto G7. Şimdiye kadar akıllı telefonla ilgili çok sayıda sızıntı ve spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Yeni yayınlanan kılıf görselleri ise telefon tasarımını her açıdan gözler önüne serdi.
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Karşımıza duran görseller çift arka kamera, su damlası çentikli ekran ve arka panele entegre edilmiş parmak izi tarayıcısı gibi daha önce gün yüzüne çıkmış özellikleri bir kez daha doğruluyor. Akıllı telefonun sağ tarafında güç tuşu ve ses açma/kapama tuşlarının yer aldığını görüyoruz. Alt kısmında ise hoparlör ızgarası, USB-C portu ve geleneksel 3.5 mm kulaklık girişi var.

Moto G7'nini dört farklı versiyonu olacak

Moto G7 Plus varyantı G7'den çok farklı olmayacak. Sadece daha büyük bir ekran ve pille gelebilir. G7 serisi kapsamında ayrıca G7 Play ve G7 Power varyantlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak bu modellerde su damlası çentik yerine normal geniş çentik yer alacak. Bununla birlikte Moto G7 Play ve Power modellerinin daha büyük pille gelebilecekleri yönünde iddialar da var.

http://www.slashleaks.com/l/moto-g7-case-matches-previously-leaked-renders Yorum Yaz
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Bender B. Rodriquez 4 ay
Moti g 2013 gibisi yok ya. 6 yil olmus telefon hala canavar ve tipi olsun kiliflari shelleri olsun en iyisi oydu. Fiyatini da unutmamak lazim
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mavizaman 4 ay
olmamış.Moto geriden geliyor çerçeve olsun arka kamera çıkıntısı olsun çentik olsun.
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Denorath 4 ay
Güzel telefon :)
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CWaRRioR 4 ay
Çentik çok kötü duruyor bence.
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tolgatelli 4 ay
Bence harika görünüyor..
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