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Xiaomi Mi 9'un tasarımı Mi 6'nın tasarımcısının imzasını taşıyacak

Xiaomi'nin Ürün Müdürü Wang Teng Thomas, Mi 9'un tasarımının Mi 6'nın tasarımcısı olan Mi Liu'nun imzasını taşıyacağını açıkladı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
3 ay
10,5b
1
4
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Mi 9'u tanıtmasına çok kısa bir zaman kaldı ve cihazla ilgili heyecan gün geçtikçe artıyor. Mi 9'un selefi Mi 8 her ne kadar şık tasarımıyla da dikkat çeken bir cihaz olsa da, görünüşe bakılırsa tasarım konusunda Xiaomi, Mi 9 için Mi 8'de olduğundan çok daha sıkı çalışıyor.
Xiaomi'nin Ürün Müdürü Wang Teng Thomas, Mi 9'un Mi 6'nın tasarımcısı olan Mi Liu'nun imzasını taşıyacağını açıkladı. Mi 6, arka kısmı 4 kenardan 3 boyutlu olarak kavislendirilmiş cam kaplama tasarımı ve geniş renk seçeneği yelpazesi ile şüphesiz Xiaomi'nin tasarım konusundaki en iddialı modellerinden biriydi. Bu bakımdan Mi 9'un da Mi Liu'nun imzasını taşıyacak olması cihazın tasarımı konusundaki beklentileri bir hayli arttırdı.
Bugüne kadar Mi 9'un tasarımını ortaya koyan pek çok görseli ve render görüntüsü sızdı. Örneğin Wang Teng Thomas, cihazın canlı görüntüsünü ortaya koyan bir fotoğrafı yanlışlıkla kişisel Weibo hesabı üzerinden paylaşmıştı. Bunların hiçbiri cihazın tasarımını tam anlamıyla ortaya koymasa da yine de pek çok ipucu veriyorlar.
Xiaomi Mi 9'un üçlü arka kamera kurulumu, Snapdragon 855 yonga seti ve hızlı şarj teknolojisi ile bu ayın sonunda tanıtılması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_9_is_designed_by_mi_liu_the_man_that_designed_the_mi_6-news-35441.php Yorum Yaz
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maxmania 3 ay
mi 8 şık tasarım derken? tamam tercih meselesi diye bir yere kadar eyvallah ama başka telefon markalarının tasarımını birebir alınca tasarım yapmış olmuyor, hele şık hiç olmuyor.
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Fenomenon 3 ay
mi6 kullanıcısıyım. Bundan sonra da hep xioami alırım heralde. Malzeme kalitesi ve performasına göre ürünleri çok başarılı.
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kucuker34 3 ay
Hımmmm damla çentik :/
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PeYLeR. 3 ay kucuker34
Bu damladan ziyade dolu çentik olmuş.
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