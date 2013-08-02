Moto X Google Edition yolda, Avrupa'ya Moto X yok

Haber Editörü
Motorola'nın tarihindeki en önemli adımı olarak gösterilen Moto X akıllı telefonu dün itibariyle resmi olarak lanse edildi.
Donanım bakımından amiral gemi seviyesinde olamasa da özellikle işlemci ve kamera tarafında getirdiği yenilikler ile amiral gemi modelleri ile baş edebilecek seviyede.
Moto X modelinde 4.7 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran bulunurken, Motorola tarafından geliştirilen 2 Krait çekirdeği+4 grafik çekirdeği+doğal dil işlem çekirdeği+bağlamsal içerik işlem çekirdeği şeklinde 8 çekirdekli X8 Mobil İşlem Birimi ve 2GB RAM modele gücünü veriyor.
Modelde ayrıca 16GB depolama kapasitesi, 10MP çözünürlükte Clear Pixel arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, 2200mAh batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.
Moto X modeli ilk etapta sadece ABD çapında 5 büyük operatörde 199$ kontratlı satış fiyatı ile tüketiciye sunulacak. Herkes global satış stratejisini beklerken, firma üzücü bir açıklama yaptı.
Yüzde 70'i ABD sınırları içerisinde üretilen ve bu açıdan bir ilk olan Moto X modeli, firma sözcüsünün açıklamasına göre yine sadece ABD'ye özgü kalmaya devam edecek. ABD hariç sadece Kanadalı tüketiciler bu modeli tecrübe etme fırsatına sahip olacak.
Motorola Kuzey Amerika kıtası dışına farklı Moto X versiyonları göndermeyi planlıyor. Bunlardan birisinin gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap edecek ucuz bir Moto X versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Ancak Moto X'deki önemli yeniliklerin ne kadarının bu versiyonda yer alacağı bilinmiyor.
Motorola'nın bu kararının global olarak satışa yetiştirecek hızda üretim kapasitesinin olmamasından kaynaklandığı iddia ediliyor.
Resmi olarak teyit edilen diğer bir versiyon ise Moto X Google Edition oldu. Saf Android arayüzü taşıyacak olan bu model önümüzdeki aylarda Play mağazasında yerini alacak. Motorola ile doğrudan bir Nexus ortaklığına gitmeyen ve gitmeyeceğini de belirten Google, Moto X'i Nexus programına alarak dolaylı da olsa bu ortaklığı gerçekleştirmiş oldu.
http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-X-smartphone-not-coming-to-Europe-for-now_id45991 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1-Standart Android üzerine Amerika'daki operatörler tarafından eklenen, o operatöre özgü yazılımlar ve kelentiler. Bu seri zaten kontratlı satılacak.
2-Google Edition serisi. Bu seride Hiç bir başka firmanın eklenti yapmasına izin verilmeden, olduğu gibi Google'ın çıkardığı Android işletim sistemi kullanılacak. İçeriği %100 Google olsa da 2 farkı var; bildirim ışığu yerine OLED ekranın kısmı olarak gelen bildirimin resmini göstermesi (mesaj, e-posta gibi) ve de yongaya eklenen özel bir dinleme robotunun süreklietkin olup cihazı dokunmadan, kilidini bile açmadan sesle kullanabilme özelliği. Bunun dışında gerisi saf Android. Nexus gibi yani.
3-Developer Edition. Bunlar da sanırım ön kayıtla henüz resmi olarak yayınlanmayan yeni sürümleri deneme amaçlı olabilecekler ve de kilitsiz bootloader ile gelecekler (mevcutların kilitlerinin açılabileceğinden şüphem yok gerçi, malum bu bir Google telefonu).
Sadece ABD sınırları içinde kalacak uygulama ise Motorola'nın kendi web sayfasından yaptığı "senin telefonun, senin tasarımın, sadece 4 gün içinde" uyguaması. Buna göre cihazın ön yüzeyi (ekran+ekranla bitişik kısım) 2 farklı renkte (siyah ve beyaz), arka kapağı ve kamera çerçevesi 18 farklı renkte, çerçevesi (yani ekranın dışını sarıp arkaya kadar giden yan kısımlar de sayısını bilmediğim renklerde aynı ayrı sunulacak. Bunları (ekran kısmı telefonun aslında kendisi olduğu için hariç olmak üzere) sonradan da Motorola mağazalarından alabiliyorsunuz. Bu sayede 504 farklı kombinasyon yaratmak mümkün.
Dahası, yine Motorola sitesinden cihaza desenler (özellikle arka kapağa), kendinize has açılış mesajları, yanlara ve arkaya yazılar yazdırıp ya da resim çizdirip; kısaca telefonu size özel ürettirip 4 gün içinde elinize ulaşmasını sağlayabiliyorsunuz.
Google aynı zamanda evreyi de düşünen ve tamamen ahşaptan yapılan 3 farklı arka kapak tasarımı da yapmış ancak bunlar ilk etapta satışa sunulmayacaklar.
Kısaca cihazın Amerika dışında çıkmaması gibi bir şey söz konusu değil. Hatta artık benchmark ve güçlü işlemci savaşlarından sıkılıp, işin yazılımda ve tarzda bittiğini göstermek isteyen Google için çift çekirdekli bir telefonun çıkıp malum 8 çekirdekli cihazlardan daha akıcı olması, sürekli açık olan ve sizi dinleyen bir mikrofona sahip olması, megapikseline güvenen telefonlardan daha iyi resim çekiyor olması ve bir zamanlar Nokia'nın başarıyla uyguladığı gibi sizin tarzınızı yansıtıyor olması telefon dünyasında yeni bir sayfa açıp, telefonlara "bilgisayar ve benchmark oyuncağı" muamelesi yapan bakış açısına da dur diyor.
Eskiden Android çok kaynak harcıyordu ve cihaz üreticileri iyi yongaları koymamakta ısrar ediyorları. Sadece Samsung iyi ekran kartlarıyla ön plana çıkıp aralarından sıyrıldı. Şimdi bütün markalar uyandı, derken Android kendini çok geliştirdi ve süper ötesi donanım ihtiyacı ortadan kalktı. Geriye cihazın marifetlerini arttırmak kaldı. Moto X de bu konuda iyi bir adım atmış gibi görünüyor. Tabi madalyanonu iki yüzünü de görmemiz için cihazın satılması ve de -varsa- kusurlarının da yavaş yavaş ortaya çıkmasını beklemek lazım..