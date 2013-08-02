Moto X Google Edition yolda, Avrupa'ya Moto X yok





Motorola'nın tarihindeki en önemli adımı olarak gösterilen Moto X akıllı telefonu dün itibariyle resmi olarak lanse edildi.





Donanım bakımından amiral gemi seviyesinde olamasa da özellikle işlemci ve kamera tarafında getirdiği yenilikler ile amiral gemi modelleri ile baş edebilecek seviyede.





Moto X modelinde 4.7 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran bulunurken, Motorola tarafından geliştirilen 2 Krait çekirdeği+4 grafik çekirdeği+doğal dil işlem çekirdeği+bağlamsal içerik işlem çekirdeği şeklinde 8 çekirdekli X8 Mobil İşlem Birimi ve 2GB RAM modele gücünü veriyor.





Modelde ayrıca 16GB depolama kapasitesi, 10MP çözünürlükte Clear Pixel arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, 2200mAh batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.





Moto X modeli ilk etapta sadece ABD çapında 5 büyük operatörde 199$ kontratlı satış fiyatı ile tüketiciye sunulacak. Herkes global satış stratejisini beklerken, firma üzücü bir açıklama yaptı.





Yüzde 70'i ABD sınırları içerisinde üretilen ve bu açıdan bir ilk olan Moto X modeli, firma sözcüsünün açıklamasına göre yine sadece ABD'ye özgü kalmaya devam edecek. ABD hariç sadece Kanadalı tüketiciler bu modeli tecrübe etme fırsatına sahip olacak.





Motorola Kuzey Amerika kıtası dışına farklı Moto X versiyonları göndermeyi planlıyor. Bunlardan birisinin gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap edecek ucuz bir Moto X versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Ancak Moto X'deki önemli yeniliklerin ne kadarının bu versiyonda yer alacağı bilinmiyor.





Motorola'nın bu kararının global olarak satışa yetiştirecek hızda üretim kapasitesinin olmamasından kaynaklandığı iddia ediliyor.





Resmi olarak teyit edilen diğer bir versiyon ise Moto X Google Edition oldu. Saf Android arayüzü taşıyacak olan bu model önümüzdeki aylarda Play mağazasında yerini alacak. Motorola ile doğrudan bir Nexus ortaklığına gitmeyen ve gitmeyeceğini de belirten Google, Moto X'i Nexus programına alarak dolaylı da olsa bu ortaklığı gerçekleştirmiş oldu.

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-X-smartphone-not-coming-to-Europe-for-now_id45991