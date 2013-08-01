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Moto X artık resmi : 8 özelleştirilmiş çekirdek, 10MP Clear Pixel kamera

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,2b
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158
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto X artık resmi : 8 özelleştirilmiş çekirdek, 10MP Clear Pixel kamera

Google'ın 12.5 milyar dolara satın almasından sonra yeniden yapılanma sürecine giren Motorola, o günden bu yana sessiz kalsa da nihayet firma tarihindeki en iddialı akıllı telefonlarından birisi ile sahneye çıktı.

Yarı resmi yarı gayrı resmi sızıntılarla hem görsel hem de iç donanım açısından fikir sahibi olduğumuz Motorola Moto X bugün resmi olarak lanse edildi.

Donanım seviyesi itibariyle şu anki amiral gemi modelleri ile aynı sınıfta değil. Ancak Motorola'nın gerek Google, gerekse Qualcomm ile yaptığı uzun ortaklık sonucunda kullanıcıya önemli yenilikler sunan bir model konumunda. Moto X aynı zamanda yeni Motorola anlayışının bir temsilcisi olarak görülüyor.

Moto X modelinde donanım tarafına baktığımızda 4.7 inçlik 720P PenTile olmayan AMOLED ekran, 316ppi piksel yoğunluğu, 8 özel çekirdeğe sahip Motorola X8 Mobil İşlem Sistemi, 10MP çözünürlükte Clear Pixel arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2200mAh batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde özellikler olduğunu görüyoruz.

Modelin ayrıntılarına inmek gerekirse ilk karşımıza çıkan 8 çekirdekli özel bir çözüm oluyor. Bizzat Motorola tarafından geliştirilen bu işlemci, özünde Qualcomm'un Snapdragon S4 tasarımını baz alıyor ama çok önemli yenilik ve modifikasyonlarla geliyor.

X8 Mobil İşlem Sistemi adını alan bu konseptte 1.7GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdeği olduğunu görüyoruz. Bu çekirdeklerin Snapdragon S4 Pro işlemcisinden türetildiği ifade ediliyor. Sistemin yükünü bu iki çekirdek üstlenirken, Adreno 320 grafik birimi de 4 çekirdek ile konsepte katkı yapıyor. Genelde Adreno grafik birimlerinin çekirdek sayısı pek bilinmiyordu. Bu konseptte çekirdek sayısına vurgu yapılırken, her bir çekirdeğin 400MHz saat hızında çalıştığı belirtiliyor. 
Gelen ilk bilgilere göre çok çekirdekli GPU ile X8 Mobil İşlem Birimi GFX Benchmark testinde 155 Kare/saniye gibi oldukça yüksek grafik performansına imza atabiliyor. 16 adet Shader ünitesine ve 512Kb atanmış belleğe sahip olan grafik biriminin 3.2 milyon piksel doldurma performansı gösteriyor.  

Son iki çekirdek ise sürekli mikrofonun açık kalması ve verinin işlenmesi için kullanılıyor. Motorola'nın kendi tasarımı olan bu çekirdekler ARM tabanlı değil. Bu işlemcilerden Motorola'nın patentli teknolojileri ile geliştirilen ve ses sensörü ile gürültü engelleme – ayrıştırma özelliğine sahip olan doğal dil işlem çekirdeği, akıllı telefonun sürekli sesle komut özelliğini kontrol ederken, CCP olarak bilinen bağlamsal içerik işlem çekirdeği de benzer şekilde Motorola'ya ait patentli teknolojiler ile geliştirildi. 
Motorola, eğer bu iki çekirdeğe yer vermeseydi iki batarya kullanmak zorunda kalacağının altını çiziyor. Bu sayede herhangi bir tuşa basmadan cihaza sesli komut verebiliyorsunuz ve bu batarya ömrüne negatif etki yapmıyor. Touchless Control adı verilen bu özellik doğrudan Google Now dijital asistanına bağlanıyor. Ok Google Now şeklinde bir ifade ile özellik harekete geçerken, bu haliyle bile 24 saatlik kullanım ömrü sunuluyor.

Modelde AMOLED ekran Active Display adlı bir teknoloji ile destekleniyor. Bu teknoloji hem zamanı hem de bildirimleri gösterirken, paneldeki belirli pikselleri aydınlatarak bu işi yapıyor. Örneğin saat siz Moto X'i eline aldığınızda kilit ekranında otomatik olarak gösterilirken, bildirimler de yine ekranın belirli noktalarında karşınıza çıkıyor.
Moto X artık resmi : 8 özelleştirilmiş çekirdek, 10MP Clear Pixel kamera
 

Modelin diğer bir önemli özelliği ise 10MP çözünürlükteki Clear Pixel kamerası. Bu isim ise kamera sensöründen geliyor. Standart akıllı telefon kameralarında RGB Bayer sensör yer alırken, Moto X RGB Clear sensöre yer vermiş. Bu sayede sensör yüzde 75 daha fazla ışığı kadraja alabiliyor ve düşük ışıkta bile en iyi performansı sergiliyor. Ayrıca Clear Pixel kamerasının 4 pikseli bir mükemmel pikselde sıkıştırdığı daha önce gelen bilgilerde yer alıyordu.

Sensör Quick Capture Camera özelliği ile destekleniyor. Bu özellik ekranı belirli bir şekilde sürükleyerek doğrudan kamera moduna geçilmesini sağlıyor.

Modelin bugüne kadar en çok konuşulan özelliği ise özelleştirilebilir seçeneklere sahip olması. İlk başlarda işlemci, ekran çözünürlüğü, batarya gibi seçenekler sunulacağı iddia edilse de sonradan bunun dış tasarım ile ilgili bir kavram olduğu anlaşıldı. Tüketiciler cihazı satın alırken 2 ön renk, 18 arka renk, 7 vurgu rengi, arka kısma metin işleme, açılış ekranına özel mesaj ekleme bunlardan bazıları.
Modelin diğer bir özelliği de Motorola patronunun ifadesi ile yüzde 70 oranında ABD içerisinde üretiminin yapılması ve bu açıdan ilk akıllı telefon olma özelliği. Telefonun bileşenleri 14 eyaletten getirilirken, sadece işlemci Tayvan'dan OLED ekranlar ise Güney Kore'den tedarik ediliyor. Birleştirme işlemi Texas eyaleti Fort Worth bölgesinde yapılıyor ve yaklaşık 2000 kişi montaj hattında istihdam ediliyor.

Motorola Moto X, şimdilik sadece ABD'de 200$ kontratlı fiyatı ile 5 büyük operatör tarafından satışa sunulacak. Global satış ile ilgili henüz bir bilgi yok. 

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inexo 6 yıl en beğenilen
bu sefer gol motorola
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SPeaky 6 yıl
Adamlar aşmış.
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Stanislas Xavier 6 yıl
Neredeyse eksiksiz olmuş ama özelleştirilmiş işlemci var,daha güçlü bir grafik birimi keşke pili 2200 mah'dan fazla olsaydı,Motorola bu işin erbabı ama niye bu cihazda böyle yaptı ki ?
Neredeyse eksiksiz olmuş ama özelleştirilmiş işlemci var,daha güçlü bir grafik birimi keşke pili 2200 mah'dan fazla olsaydı,Motorola bu işin erbabı ama niye bu ...
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ankaland 6 yıl
şimdilik abd de satış yapılacakmış.. iyi çok güzel. zaten telefon samsung apple karışımı bir tasarım olmuş(kasa galaxy s3 gibi) hafıza kartı çıkmaz batarya nano sim de olsa alsana iphone5 .. nerde eski moto.. bir razor vardı bir zamnlar. iki telefon çeşidi vardı MOTOROLA ve DİĞERLERİ.. bir tasarım bu kadar mı itici olur. yuvarlak köşe falan ne bu kardeşim be.. motorolanın heyecan yaratan yönleri nerede.. tamamen google olmuş.. by by MOTO.. birde 2000 tl fiyatla bir yıl sonra türkiyeye satışı yapılırsa tadından yenmez..
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teknokaptan 6 yıl
Onceden sevmesemde motorolayi simdi sevmeye basladim sunirli ve kaliteli telefonlar cikariyor.
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etlik 6 yıl
Google, Motorolayı tekrardan canlandırıyor.
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hidoriumen 6 yıl
Bu sürekli dinleyen çekirdek isi beni biraz urkuttu sanki çok önemli konuşmalar yapıyormusum gibi hissettim:)Kimseyi dinlemesinler abi...
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erkan0075 6 yıl
16 GB versiyonu simfree 575 $, 32 GB versiyonu simfree 629$. Kaynak gsmarena.
I'm sorry dude.
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4hm3t.# 6 yıl
google edition mı bu? 600 dolar türkiyede min 1500 tl den girer, yaramaz
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aziz77 6 yıl
720p ekrana adreano 320 çok iyi gider,saf android olmasıda cabsı adamlar yapmış bu sefer..
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DaLGacI 6 yıl
Motorola seni seviyorum :D
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2moon 6 yıl
Orta seviyede bir telefon tam anlamiyla incelemek lazim
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altanbilisim 6 yıl
Batarya 2500mah üzeri olsaydi cok iyi olucakti
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FTX58 6 yıl
yazın bir kenara motorola+google böyle devam ederse 2 seneye android dünyasını silip süpürürler
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Roman İbrahimoviç 6 yıl
Arkadaşlar, bu telefonu sim kilitsiz, kontratsız olarak alıp Türkiye'de kullanabilir miyiz?
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albright 6 yıl Roman İbrahimoviç
bende aynen bunu sorcaktım moto x yada droid ultra alsak tr de calısabılır mı?
gercı moto x 300 dolar droid ultra sim free 600 dolar :S
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