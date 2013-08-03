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Moto X modelinin kamerası OmniVision'a emanet

5 yıl
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13
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto X modelinin kamerası OmniVision'a emanet

Günümüzde pek çok üst seviye akıllı telefon modelinde Sony'nin Exmor ailesine ait sensörlerine rastlarken, Motorola ise Moto X modelinde farklı bir ortaklığa gidiyor.

Akıllı telefonlara yönelik kamera sensörleri ile tanıdığımız OmniVision, Moto X modelinde kullanılan 10.5MP çözünürlükteki kamera çözümünün kendisi tarafından geliştirildiğini açıkladı. OV10820 model numarasına sahip olan sensör, düşük ışık hassasiyetini iki katına çıkarırken, 4K2K video çekimine de imkan tanıyor.

Moto X'in kamera sensörüne Clear Pixel şeklinde isimlendirme yapması da OmniVision'un yeni bir renk filtresinden kaynaklanıyor. OmniVision, OV10820 kamera sensörünün yanına OV660 adlı bir yardımcı yonga yerleştirmiş. Böylece daha yüksek düşük ışık performansı sunan RGB Color renk verisini endüstri standardı RGB Bayer verisine dönüştürmek mümkün olmuş. OV660 20MP çözünürlüğe kadar RGBC arka kamera sensörünü ve bir RGBC ön kamera sensörünü destekleyebiliyor. 

9.5 x 9.5 x 6.4 mm boyutlarındaki modülün içerisine sığan OV10820, 30 kare/saniye hızında 4K2K (3840 x 2160), 60 kare/saniye hızında 1080p kaydı yapabiliyor. 1.4 mikron boyutlarında OmniBSI-2 arka aydınlatmalı piksel mimarisini benimseyen sensör böylece daha fazla ışığı hapsedebiliyor ve düşük ışık hassasiyetini artırıyor. 

Mobil cihazlara daha küçük boyutlarda daha kaliteli fotoğraf performansı sunmayı planlayan OV10820 sensörü ve OV660 yongası hali hazırda hacimli üretime başlamış durumda.

http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=135 Yorum Yaz
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xconnect 5 yıl en beğenilen Nokia Specialist
TurboCore
Kim ne derse desin carl zeiss candır.








gelsin eksiler

Hacım biri optik firması bire sensör üreticisi... Bunlar evlenip halvet olunca bir anlam ifade ediyor. Yoksa doğan veled pç olur :-)
TurboCoreKim ne derse desin carl zeiss candır.gelsin eksilerHacım b...
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Armin van Buuren* 5 yıl
TurboCore
Kim ne derse desin carl zeiss candır.
gelsin eksiler

Eksi bile veremedim yorumun saçmalığından dolayı.
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onur01651 5 yıl
Motorolayı sadece mikroişlemci ve network alanında eleştiremem, geri kalanı çöp...
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sinuhe.s 5 yıl


bu ne laea
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sinuhe.s 5 yıl



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join 5 yıl
V4LKyR
Yani şimdi bu demektir ki, Moto X 4K video çekebilecek mi?

Kullandığı işlemci desteklemeyeceği için çekemeyecektir.
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V4LKyR 5 yıl
Yani şimdi bu demektir ki, Moto X 4K video çekebilecek mi?
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mehmedaltair 5 yıl
İnşallah bizim ultrapixel işine dönmez bu olay :-D
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Armin van Buuren* 5 yıl
TurboCore
Kim ne derse desin carl zeiss candır.
gelsin eksiler

Eksi bile veremedim yorumun saçmalığından dolayı.
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sinekbaba 5 yıl
Tamam kamera çok iyi çeksinde bokunuda çıkarmayın
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xconnect 5 yıl
Htc One nin ultrapiksel kamerası da çok iddialı idi... Ama ne yazıkki yazılımı bu yeni teknolojiye adapte edemediler. Bütün One sahipleri UPx destekli yazılımı dört gözle bekliyor. İnşallah google bu durumu çözmüştür.
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olağan_şüpheli 5 yıl xconnect
xconnect

Htc One nin ultrapiksel kamerası da çok iddialı idi... Ama ne yazıkki yazılımı bu yeni teknolojiye adapte edemediler. Bütün One sahipleri UPx destekli yazılımı dört gözle bekliyor. İnşallah google bu durumu çözmüştür.

kamera kötü diye almak istemediydim.nedir bu kamera güncellemesi falan mı var ?
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Nokia Specialist 5 yıl
Kim ne derse desin carl zeiss candır.








gelsin eksiler
1 Yanıt Yanıtla
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xconnect 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Kim ne derse desin carl zeiss candır.








gelsin eksiler

Hacım biri optik firması bire sensör üreticisi... Bunlar evlenip halvet olunca bir anlam ifade ediyor. Yoksa doğan veled pç olur :-)
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