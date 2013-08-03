Moto X modelinin kamerası OmniVision'a emanet





Günümüzde pek çok üst seviye akıllı telefon modelinde Sony'nin Exmor ailesine ait sensörlerine rastlarken, Motorola ise Moto X modelinde farklı bir ortaklığa gidiyor.





Akıllı telefonlara yönelik kamera sensörleri ile tanıdığımız OmniVision, Moto X modelinde kullanılan 10.5MP çözünürlükteki kamera çözümünün kendisi tarafından geliştirildiğini açıkladı. OV10820 model numarasına sahip olan sensör, düşük ışık hassasiyetini iki katına çıkarırken, 4K2K video çekimine de imkan tanıyor.





Moto X'in kamera sensörüne Clear Pixel şeklinde isimlendirme yapması da OmniVision'un yeni bir renk filtresinden kaynaklanıyor. OmniVision, OV10820 kamera sensörünün yanına OV660 adlı bir yardımcı yonga yerleştirmiş. Böylece daha yüksek düşük ışık performansı sunan RGB Color renk verisini endüstri standardı RGB Bayer verisine dönüştürmek mümkün olmuş. OV660 20MP çözünürlüğe kadar RGBC arka kamera sensörünü ve bir RGBC ön kamera sensörünü destekleyebiliyor.





9.5 x 9.5 x 6.4 mm boyutlarındaki modülün içerisine sığan OV10820, 30 kare/saniye hızında 4K2K (3840 x 2160), 60 kare/saniye hızında 1080p kaydı yapabiliyor. 1.4 mikron boyutlarında OmniBSI-2 arka aydınlatmalı piksel mimarisini benimseyen sensör böylece daha fazla ışığı hapsedebiliyor ve düşük ışık hassasiyetini artırıyor.





Mobil cihazlara daha küçük boyutlarda daha kaliteli fotoğraf performansı sunmayı planlayan OV10820 sensörü ve OV660 yongası hali hazırda hacimli üretime başlamış durumda.

http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=135