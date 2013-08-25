Moto X'in geliştirici versiyonu göründü





Motorola'nın bugüne kadar ki en yenilikçi akıllı telefonu olarak gösterilen Moto X sadece ABD'de satışa devam ederken, uluslararası pazara farklı versiyonlar ile çıkmaya hazırlanıyor. Bunun yanında söz verildiği gibi bir geliştirici sürümü de yolda.





Motorola'nın yayına aldığı resmi sayfada Moto X Developer Edition versiyonunun çok yakında satışa sunulacağı duyuruldu. Bir nevi Nexus programı olarak görülen geliştirici versiyonları, son Android güncellemelerini Nexus cihazlarından hemen sonra almasıyla dikkat çekiyor.





Moto X Developer Edition 32GB depolama kapasitesine sahip olacak. Ön panel parlak siyah renkte iken arka kapakta Developer Edition yazısı dikkat çekiyor. Moto X kullanıcı arayüzü zaten stok Android arayüzüne çok yakın olduğu için kullanıcı deneyiminde büyük bir farklılık olmayacak.





Moto X modelinde 4.7 inçlik HD AMOLED ekran, 8 özel çekirdeğe sahip Motorola X8 Mobil İşlem Sistemi, 10MP çözünürlükte Clear Pixel arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2200mAh batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.

http://www.motorola.com/us/FLEXR1-1/Moto-X/ways-to-buy.html