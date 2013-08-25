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Moto X'in geliştirici versiyonu göründü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto X'in geliştirici versiyonu göründü

Motorola'nın bugüne kadar ki en yenilikçi akıllı telefonu olarak gösterilen Moto X sadece ABD'de satışa devam ederken, uluslararası pazara farklı versiyonlar ile çıkmaya hazırlanıyor. Bunun yanında söz verildiği gibi bir geliştirici sürümü de yolda.

Motorola'nın yayına aldığı resmi sayfada Moto X Developer Edition versiyonunun çok yakında satışa sunulacağı duyuruldu. Bir nevi Nexus programı olarak görülen geliştirici versiyonları, son Android güncellemelerini Nexus cihazlarından hemen sonra almasıyla dikkat çekiyor. 

Moto X Developer Edition 32GB depolama kapasitesine sahip olacak. Ön panel parlak siyah renkte iken arka kapakta Developer Edition yazısı dikkat çekiyor. Moto X kullanıcı arayüzü zaten stok Android arayüzüne çok yakın olduğu için kullanıcı deneyiminde büyük bir farklılık olmayacak. 

Moto X modelinde 4.7 inçlik HD AMOLED ekran, 8 özel çekirdeğe sahip Motorola X8 Mobil İşlem Sistemi, 10MP çözünürlükte Clear Pixel arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2200mAh batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. 

http://www.motorola.com/us/FLEXR1-1/Moto-X/ways-to-buy.html Yorum Yaz
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IdeaBulb 6 yıl en beğenilen
Full HD varken HD seçmeleri doğru bir seçim olmuş.
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aykut.. 6 yıl onsos1100
onsos1100

o duvar kağıdını nasıl bulabilirim

buyur :
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1 Yanıt Yanıtla +10
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saylia 6 yıl
3D'ne BANDIM

Gayet güzel bir telefona benziyor.




telefon güzel ama 3D'ne BANDIM daha güzel. iyi güldüm
3D'ne BANDIMGayet güzel bir telefona benziyor.telefon güzel ama 3D'ne BANDIM daha güzel. iyi g...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
adamları çökerten türk getirmezler ülkemize cem uzanın kazıktan sonra belini dogrultamadı adamlar
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Elitforce 6 yıl
Böyle güzel bir telefonun ülkemize gelmeyecek olmasi çok üzücü.
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muhamnet 6 yıl
"8 çekirdekli x8 mobil işletim sistemi" ne yaw?
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nty35 6 yıl
aycibin

Developer edition dedigimiz kelime olarak gelistirici ya da uretici surumu demek.bu da uretim oncesi bir sureci yani satisa hazir olmayan,hatalari bulunmak icin yapilmis bir test cihazi cagrisimi yapiyor.hic de cekici bir taraf goremedim o yuzden.normal versiyondan ayirt edilmesi icin ozel seri yapacaksa belki ozel bir reklam kampanyasiyla corvette edition,playboy edition,gucci edition,fashion edition,dark edition ya da genclere yonelik game edition,music edition gibi birseyler demesi cok daha havali olurdu bence :)


hocam bence developer edition hepsinden daha havalı o açıdan bakıyorsanız. siz telefoncu diyip küçük görmüşsünüz belki ama orda telefoncu editon yazmıcak sonuçta, developer nereee telefoncu nere :) kaldı ki türkiyede kaç tane developer var onu da bi düşünmek lazım. keşke ben de bi developer olabilseydim :)
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4hm3t.# 6 yıl nty35
nty35
aycibin

Developer edition dedigimiz kelime olarak gelistirici ya da uretici surumu demek.bu da uretim oncesi bir sureci yani satisa hazir olmayan,hatalari bulunmak icin yapilmis bir test cihazi cagrisimi yapiyor.hic de cekici bir taraf goremedim o yuzden.normal versiyondan ayirt edilmesi icin ozel seri yapacaksa belki ozel bir reklam kampanyasiyla corvette edition,playboy edition,gucci edition,fashion edition,dark edition ya da genclere yonelik game edition,music edition gibi birseyler demesi cok daha havali olurdu bence :)


hocam bence developer edition hepsinden daha havalı o açıdan bakıyorsanız. siz telefoncu diyip küçük görmüşsünüz belki ama orda telefoncu editon yazmıcak sonuçta, developer nereee telefoncu nere :) kaldı ki türkiyede kaç tane developer var onu da bi düşünmek lazım. keşke ben de bi developer olabilseydim :)



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Part Of The Nature 6 yıl
Kendimi 2. Nesil hissettim.
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trsinapsis 6 yıl
Full HD'nin sadece adı var.
Şu an için yükten başka bir şey değil.
HD olsun akıcı olsun.
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aycibin 6 yıl
merak ettim gerçekten.yazdığıma -11 veren arkadaşlar "developer edition" yazsının nesini beğendi?
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outspoken 6 yıl
Android için büyük bir adım ekranın hd olması ppi değerini az tutmuş böylece gpu cirit atcak.Aslında telefon donanımından çok yazılımıyla ön plana çıkacak.Belkide donmayan tek android olabilir.
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onsos1100 6 yıl
o duvar kağıdını nasıl bulabilirim
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aykut.. 6 yıl onsos1100
onsos1100

o duvar kağıdını nasıl bulabilirim

buyur :
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saylia 6 yıl
3D'ne BANDIM

Gayet güzel bir telefona benziyor.




telefon güzel ama 3D'ne BANDIM daha güzel. iyi güldüm
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aceleciburak 6 yıl
Motorola Türkiye yeniden yapılandırılıp açılsa Turkcell in satamadığı RAZR XT910 gibi olur MOTO X in durumu Vatan Bilgisayar Turkcell in 1569 dan itelemeye çalıştığı ürünü 869 TL ye satar kapış kapış gider ...
çok isterim açıkçası MOTO X dev. edition un son kullanıcı odaklı satılmasını...
NOT: Motorola RAZR XT910 vatanda bir elin parmakları kadar kaldı ve teshir olarak bulunuyor bi kaç mağazada ve fiyatı 399 TL ilgilenenlere duyurmuş olalım ...
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IdeaBulb 6 yıl
Full HD varken HD seçmeleri doğru bir seçim olmuş.
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aycibin 6 yıl
kullanacağım telefonun arkasında developer edition yazmasını asla istemem.ne öyle teknik servisten çıkma beleşe ürün kapmış gibi.telefon dediğin biraz da prestij aksesuarıdır.aslında google edition ise öyle yazsın yeter.
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