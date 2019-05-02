Moto Z4'ün tasarımını gözler önüne seren basın görseli yayınlandı

Motorola'nın bir süredir Moto Z4 olarak adlandırılan bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Şimdi ise sızıntıları ile sıklıkla gündeme gelen Evan Blass'in yayınladığı görseller sayesinde akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Zira yayınlanan görüntü cihazı her açıdan gözler önüne seriyor.

Ayrıca Bkz.

"Tim Cook: iPhone fiyatlarını indirmemiz olumlu sonuç verdi"

Basın görselinden anlaşıldığı kadarıyla akıllı telefonun ekranında damla şeklinde bir çentik var. Ayrıca Motorola'nın cihazda kulaklık girişine de yer vereceğini görüyoruz. Moto Z4'ün arka tarafında ise tek bir kamera bulunuyor. Teknik özelliklerin geri kalan kısmı geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı.

Teknik özellikleri ortaya çıkmıştı

Orta sınıf segmentinde boy gösterecek telefon Snapdragon 675 yonga seti, 6.4 inç Full HD OLED ekran ve Android Pie işletim sistemiyle gelecek. Ayrıca Moto Mod'ları destekleyeceği de söyleniyor. Yani telefon 5G desteğine sahip olmasa bile yeni çıkan 5G Moto Mod aracılığı ile 5G ağlara bağlanabilecek. Moto Z4'ün ne zaman tanıtılacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://twitter.com/evleaks/status/1123768971545731072