Motorize sanal gerçeklik sandalyesi Roto, yakın zamanda Kickstarter projesine başlıyor

Hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlayan sanal gerçeklik gözlükleri, bildiğiniz üzere oyun ya da multimedya deneyimini 360 derece yaşatabiliyorlar. Bunu deneyimi daha etkili ve konforlu kılmak amacıyla hazırlanan en son ürünlerden Roto, hayata geçebilmek adına yakında zaman içerisinde popüler bağış platformu Kickstarter'da bağış toplamaya hazırlanıyor.

Hazırlanan prototip versiyonu biraz kaba olmasına rağmen konsept çizimleri oldukça güzel görünen Roto, temel olarak üzerine bağlanan sandalyeleri motorlu altyapısıyla 360 derece boyunaca hareket ettirebiliyor. Bu işlemi alt bölümünde yer alan iki adet pedal ile sunan ürün, sağ pedal ile sağa, sol pedalla ise sola dönüş yapıyor. Üzerinde oyunların kontrolünde kullanılacak klavye ve fare ile çeşitli takip kameralarının konumlandırılacağı bir ufak masa taşıyan Roto, böylece sanal gerçeklik gözlüklerinin sunduğu 360 derecelik görsel deneyimi daha etkili bir forma getirerek destekleyebiliyor. Bağlantı için kullanılacak HDMI kablolarının dönüş sonrası dolanmaması için bilgisayarları alt bölümünde taşıyacağı söylenen sanal gerçeklik sandalyesi, modüler yapısı sayesinde de isteğe bağlı olarak çeşitli özelleştirmelere izin veriyor.

Kickstarter üzerinden 310$ bağış miktarıyla elde edilebilecek olan sanal gerçeklik sandalyesi Roto'nun resmi satış tarihi hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.engadget.com/2015/03/05/roto-virtual-reality-chair/