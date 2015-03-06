Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorize sanal gerçeklik sandalyesi Roto, yakın zamanda Kickstarter projesine başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,4b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorize sanal gerçeklik sandalyesi Roto, yakın zamanda Kickstarter projesine başlıyor
Hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlayan sanal gerçeklik gözlükleri, bildiğiniz üzere oyun ya da multimedya deneyimini 360 derece yaşatabiliyorlar. Bunu deneyimi daha etkili ve konforlu kılmak amacıyla hazırlanan en son ürünlerden Roto, hayata geçebilmek adına yakında zaman içerisinde popüler bağış platformu Kickstarter'da bağış toplamaya hazırlanıyor.
Hazırlanan prototip versiyonu biraz kaba olmasına rağmen konsept çizimleri oldukça güzel görünen Roto, temel olarak üzerine bağlanan sandalyeleri motorlu altyapısıyla 360 derece boyunaca hareket ettirebiliyor. Bu işlemi alt bölümünde yer alan iki adet pedal ile sunan ürün, sağ pedal ile sağa, sol pedalla ise sola dönüş yapıyor. Üzerinde oyunların kontrolünde kullanılacak klavye ve fare ile çeşitli takip kameralarının konumlandırılacağı bir ufak masa taşıyan Roto, böylece sanal gerçeklik gözlüklerinin sunduğu 360 derecelik görsel deneyimi daha etkili bir forma getirerek destekleyebiliyor. Bağlantı için kullanılacak HDMI kablolarının dönüş sonrası dolanmaması için bilgisayarları alt bölümünde taşıyacağı söylenen sanal gerçeklik sandalyesi, modüler yapısı sayesinde de isteğe bağlı olarak çeşitli özelleştirmelere izin veriyor.
Kickstarter üzerinden 310$ bağış miktarıyla elde edilebilecek olan sanal gerçeklik sandalyesi Roto'nun resmi satış tarihi hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
 
 
Motorize sanal gerçeklik sandalyesi Roto, yakın zamanda Kickstarter projesine başlıyor

http://www.engadget.com/2015/03/05/roto-virtual-reality-chair/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
bence evde kullanmak için hardcore oyunculardan başka kimse almaz, böyle ürünlerin sadece oyun merkezlerinde güzel iş yapabileceğini düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PuSaT28 4 yıl
Sağa- sola,ileri-geriye seklinde de hareket yaparsa,yarış oyunları tadından yenmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Şen" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Acer'ın yeni nesil telefonları ve akıllı bilekliğini inceledik: f/1.8 kameralı telefon Jade Z dikkat çekici 4 yıl Sony Xperia E4g video ön inceleme "Giriş seviyesine 64-bit destekli yeni telefon" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim