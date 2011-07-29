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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola 2. çeyrek sonuçlarını bizlerle paylaştı: 11 milyon mobil cihaz satışı

7 yıl
7,8b
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore merkezli cep telefonu üreticisi Samsung'un hemen ardından, akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yükselişe geçen Motorola da 2011 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.

Motorola cephesinden gelen bilgilere göre 2011 yılının ikinci çeyreğinde 11 milyon mobil cihazın dağıtımı yapılmış. Elbette mobil cihazlar, java platformunu kullanan cep telefonlarını, akıllı telefonları ve tablet bilgisayarları kapsıyor. Dağıtımı yapılan 11 milyon mobil cihazın yaklaşık 4.4 milyonunu akıllı telefonlar, 440.000'ini ise tablet bilgisayarlar oluşturuyor. Kıyaslamak gerekirse Motorola ilk çeyrekte 4.1 milyon akıllı telefon, 250.000 tablet bilgisayar satabilmişti.

Mobil cihazlardan Motorola, 2.4 milyar dolar net gelir elde etmiş. Buna karşın faaliyet zararı 85 milyon dolar seviyesinde.

http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Motorola-Mobility-Announces-Second-Quarter-Financial-Results-3770.aspx Yorum Yaz
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india_ipekyolu 7 yıl
440.000 Tablet Pc çok iyiymiş.
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Technotronic 7 yıl


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Stanislas Xavier 7 yıl
napolyon94
İyi yine LG ye oranla

Satış rakamı konusunda daha iyi ancak kalite bakımından asla LG yi değişmem motorolaya...LG nin tek yanlışı biraz yavaş ilerliyor,android güncellemelerini geç yayınlıyor...Zoom tablette o kadar çok iade var ki yani sorunlu bi cihaz geçenlerde en iyi ekran testi yaptılar ipadle galaxy tab 10.1 birinci,asus ve acer ikinci üçüncü oldu zoom ise sonuncu ....yani motorola nın yapmaya çalıştığı yeni ne varsa kullanıp işte çok güçlü cihazlar hazırlayıp eski günlerine dönmek ama kaliteden ödün verdikten sonra çok güçlü cihazların bir değeri kalmıyor...
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Mühendis Kafası 7 yıl
Türkiye pazarına da önem verse keşke...
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xxxx1 7 yıl
Android hepsinin ipini kesti,yoksa çoktan 'hello Moto' tarihin tozlu sayfalarında yerini almıştı...diğeride Sony Ericsson keza SE hala zarar ediyor ama hiç bir şey yokmuş gibi tam yol ilerliyor...belli bir takip ve hayran kitlesi var onlar mutlu olsun yeter bize der gibiler...süper bir azim...
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napolyon94 7 yıl
İyi yine LG ye oranla
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ßy Emre 7 yıl
Çokta iyi satış yaptığı söylenemez aslında :)
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umutarslan.com 7 yıl
IceRulez
fena para değil

akıllı telefon 4.4
tablet 440bin
4lerin hakimiyeti war :D
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Ian Moone 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

IceRulez

fena para değil


akıllı telefon 4.4
tablet 440bin

4lerin hakimiyeti war :D



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IceRulez 7 yıl
fena para değil
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