Motorola 2. çeyrek sonuçlarını bizlerle paylaştı: 11 milyon mobil cihaz satışı

Güney Kore merkezli cep telefonu üreticisi Samsung'un hemen ardından, akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yükselişe geçen Motorola da 2011 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.





Motorola cephesinden gelen bilgilere göre 2011 yılının ikinci çeyreğinde 11 milyon mobil cihazın dağıtımı yapılmış. Elbette mobil cihazlar, java platformunu kullanan cep telefonlarını, akıllı telefonları ve tablet bilgisayarları kapsıyor. Dağıtımı yapılan 11 milyon mobil cihazın yaklaşık 4.4 milyonunu akıllı telefonlar, 440.000'ini ise tablet bilgisayarlar oluşturuyor. Kıyaslamak gerekirse Motorola ilk çeyrekte 4.1 milyon akıllı telefon, 250.000 tablet bilgisayar satabilmişti.







Mobil cihazlardan Motorola, 2.4 milyar dolar net gelir elde etmiş. Buna karşın faaliyet zararı 85 milyon dolar seviyesinde.

http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Motorola-Mobility-Announces-Second-Quarter-Financial-Results-3770.aspx