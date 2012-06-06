Motorola, Android 2.3 işletim sistemli akıllı telefonu Motosmart'ı tanıttı

Motorola, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonuyla gelen yeni akıllı telefonu Motosmart'ı İtalya'da tanıttı.





800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciye, 512 MB RAM'e ve 165 MB dahili depolama kapasitesine sahip olan Motosmart, 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla donatılmış durumda.



Depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla 32 GB'a kadar arttırılabilen Motosmart, 116 mm uzunluğunda, 63.5 genişliğinde, 11.2 mm kalınlığında ve 115 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Wi-Fi, GPS ve Bluetooth üçlüsüyle donatılan akıllı telefon, 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor ve HSPA alt yapısına destek veriyor.



Motorola Motosmart'ın 1400 mAh'lik bataryası GSM şebekesi göz önünde tutulduğunda 550 saate varan bekleme, 8 saate varan konuşma süresi vadediyor. Akıllı telefonun tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 129 Euro olarak açıklandı.

