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Motorola, Android 2.3 işletim sistemli akıllı telefonu Motosmart'ı tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,5b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola, Android 2.3 işletim sistemli akıllı telefonu Motosmart'ı tanıttı
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Motorola, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonuyla gelen yeni akıllı telefonu Motosmart'ı İtalya'da tanıttı. 

800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciye, 512 MB RAM'e ve 165 MB dahili depolama kapasitesine sahip olan Motosmart, 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla donatılmış durumda.
Depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla 32 GB'a kadar arttırılabilen Motosmart, 116 mm uzunluğunda, 63.5 genişliğinde, 11.2 mm kalınlığında ve 115 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Wi-Fi, GPS ve Bluetooth üçlüsüyle donatılan akıllı telefon, 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor ve HSPA alt yapısına destek veriyor.
Motorola Motosmart'ın 1400 mAh'lik bataryası GSM şebekesi göz önünde tutulduğunda 550 saate varan bekleme, 8 saate varan konuşma süresi vadediyor. Akıllı telefonun tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 129 Euro olarak açıklandı.
Motorola, Android 2.3 işletim sistemli akıllı telefonu Motosmart'ı tanıttı
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DH Misafiri 7 yıl
Güzel telefon ama özelliklerine göre pahalı kalır bizde daha iyi alternatifleri var
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TonyM 7 yıl
Bunu tanıtmaya İtalya'ya mı gitmişler? İtalya'da başka bir şey yaparken herhalde bunu da araya sıkıştırdılar. Yoksa ne gerek var. 129 Euro'ya da vergi ithalat kar payı şu bu falan filan ekleyince Türkiye'de 700 - 800 TL ye satılırsa hiç şaşırmam.
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
165 mb dahili depolama ne yav
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deadric 7 yıl
350-400 tl aralığında girerse eşime 1 tane hediye ederim. Not: Atrix Kullanıcısıyım :)
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ruyanfa0203 7 yıl
Her ne kadar android taraftarı olsamda bu telefon standart kullanım dışında pek bir şey sunamaz kullanıcıya.
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DH Misafiri 7 yıl
Tasarım Motorola Motoluxe ile neredeyse aynı.
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Bukalemun 7 yıl
SE ARAC S ile aynı ağırlıkta ....... en azından HTC explorer / wildfire den daha iyi ve VDF945 den çok üstün :)) kamera bilgisi paylaşılmamış.
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tugrul6733 7 yıl
tasarımını htc wildfire s'e benzettim. bir de 512 mb ram ile 4.0 çalıştıran cihazlar var ama stabil çalışıyorlar mı? bir de sadece ram tek başına yeterli mi? acaba cpu bakımından yetmiyor olabilir mi ?
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manyakurt 7 yıl
Yuh artık birde google bünyesi altında hala android 2.3 çıkıyor... 512 mb ram'le gayette 4.0 çalıştıran cihazlar var.
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orhankara95 7 yıl
Düşük seviye kullanım için telefon alacak olsam bunun yerine daha uygun fiyatlı şu yeni tanıtılan nokiaları tercih ederdim. Her ne kadar android taraftarı olsamda bu telefon standart kullanım dışında pek bir şey sunamaz kullanıcıya.
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