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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola, Android v2.1 (Eclair) güncellemesi için yol haritasını yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,1b
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Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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HTC, Samsung, LG Mobile ve Sony Ericsson gibi Google'ın mobil işletim sistemi Android'i benimseyen sayılı firmalardan Motorola, resmi internet sitesinde v2.1 (Eclair) güncellemesi için yol haritasını yayınladı.

Yayınlanan tabloya göre MILESTONE (DROID) için Android v2.1 güncellemesi Avrupa, Latin Amerika, Kanada, Asya-Pasifik bölgelerinde hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. BACKFLIP 2010'un 3. çeyreğinde (Amerika), CLIQ ve CLIQ XT 2010'un 2. çeyreğinde (Amerika), DEXT ise 2010'un 3. çeyreğinde (Asya-Pasifik) güncelleme alacak. Diğer bölgelerde yaşayan BACKFLIP, DEXT kullanıcıları ise biraz daha beklemek zorunda kalacak. QUENCH ve DEVOUR kullanıcılarının da aynı kaderi paylaştıklarını belirtelim.


https://supportforums.motorola.com/community/manager/softwareupgrades Yorum Yaz
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Batuist 9 yıl
o zaman bunların 2.2 desteği alması ciddi bir zaman alır....
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