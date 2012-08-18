Motorola, Apple'ın iPhone, iPad, iPod Touch ve Mac serisi cihazlarına karşı yeni bir patent ihlal davası açtı





Motorola, Apple'ın patentlerini ihlal ettiğini öne sürerek yeni davasını Washington'daki ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na sundu. Google alımının tamamlanmasının ardından ilk defa bir suç duyurusunda bulunan Motorola Mobility, Android ekosistemini savunmakla yetinmeyip rakiplerini lisans ücreti ödemeye zorlayacak gibi görünüyor.

Portföyündeki yedi patentin Cupertino merkezli teknoloji devinin iPhone, iPad, iPod Touch ve Mac bilgisayarlarında izinsiz kullanıldığını bildiren mobil sektörün en tecrübeli ismi, Asya'da üretilen bu aygıtların Amerika'ya ithalini yasaklamak istiyor.

Motorola yolladığı e-postayla, daha önce Apple'a lisans anlaşması yapmak üzere masaya oturma teklifinde bulunduklarını, ancak firma yetkililerinin isteksiz tavırları sebebiyle kendilerini ve mühendislerinin yeniliklerini korumak için başka seçenekleri kalmadığını ifade etti.

Patentlerin konum tabanlı hatırlatıcılar, e-posta uyarısı, medya oynatma ve Siri sesli kontrol sistemiyle alakalı bazı fonksiyonları kapsadığı aktarıldı. Komisyon, iPhone, iPad, iPod Touch ve Mac'lerin talep edilen ithalat yasağını değerlendirerek ilerleyen tarihlerde bir açıklamada bulunacak.

Henüz davanın detayları yayınlanmadı, fakat geniş kapsamlı olduğu ve Apple'a zorlu dönemler yaşatabileceği konuşuluyor. Çünkü ihlal edildiği iddia edilen patentler, bir endüstri standardı değil. Bu yüzden suçlamanın doğrulanması halinde Illinois merkezli üretici patentlerini Apple'a lisanslamak zorunda değil.

ITC, eğer Motorola'yı haklı bulursa Apple'ın lisans ücreti ödeyerek bu davadan kurtulması mümkün olmayabilir. Cihazlara ithalat yasağı gelebilir ya da Apple'a ilgili teknolojileri aygıtlarından kaldırması talep edilebilir. Bir Apple sözcüsüyle irtibata geçen Bloomberg, bir bilgi alamamış. Önümüzdeki günlerde Motorola-Apple davasına dair yeni gelişmeler yaşaması bekleniyor.

Motorola'nın ticaret komisyonuna sunduğu bir diğer davada, Wi-Fi sinyallerinin aktarımıyla ilgili bir patentin Apple ürünleri tarafından ihlal edildiği resmen doğrulanmıştı. Bu dava, 24 Ağustos'ta kararın açıklanmasıyla son bulacak.

http://www.bloomberg.com/news/2012-08-17/google-s-motorola-files-new-patent-case-against-apple-at-itc.html