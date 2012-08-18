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Motorola, Apple'ın iPhone, iPad, iPod Touch ve Mac serisi cihazlarına karşı yeni bir patent ihlal davası açtı

6 yıl
5,1b
1
69
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Motorola, Apple'ın patentlerini ihlal ettiğini öne sürerek yeni davasını Washington'daki ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na sundu. Google alımının tamamlanmasının ardından ilk defa bir suç duyurusunda bulunan Motorola Mobility, Android ekosistemini savunmakla yetinmeyip rakiplerini lisans ücreti ödemeye zorlayacak gibi görünüyor.
Portföyündeki yedi patentin Cupertino merkezli teknoloji devinin iPhone, iPad, iPod Touch ve Mac bilgisayarlarında izinsiz kullanıldığını bildiren mobil sektörün en tecrübeli ismi, Asya'da üretilen bu aygıtların Amerika'ya ithalini yasaklamak istiyor.
Motorola yolladığı e-postayla, daha önce Apple'a lisans anlaşması yapmak üzere masaya oturma teklifinde bulunduklarını, ancak firma yetkililerinin isteksiz tavırları sebebiyle kendilerini ve mühendislerinin yeniliklerini korumak için başka seçenekleri kalmadığını ifade etti.
Patentlerin konum tabanlı hatırlatıcılar, e-posta uyarısı, medya oynatma ve Siri sesli kontrol sistemiyle alakalı bazı fonksiyonları kapsadığı aktarıldı. Komisyon, iPhone, iPad, iPod Touch ve Mac'lerin talep edilen ithalat yasağını değerlendirerek ilerleyen tarihlerde bir açıklamada bulunacak.
Henüz davanın detayları yayınlanmadı, fakat geniş kapsamlı olduğu ve Apple'a zorlu dönemler yaşatabileceği konuşuluyor. Çünkü ihlal edildiği iddia edilen patentler, bir endüstri standardı değil. Bu yüzden suçlamanın doğrulanması halinde Illinois merkezli üretici patentlerini Apple'a lisanslamak zorunda değil.
ITC, eğer Motorola'yı haklı bulursa Apple'ın lisans ücreti ödeyerek bu davadan kurtulması mümkün olmayabilir. Cihazlara ithalat yasağı gelebilir ya da Apple'a ilgili teknolojileri aygıtlarından kaldırması talep edilebilir. Bir Apple sözcüsüyle irtibata geçen Bloomberg, bir bilgi alamamış. Önümüzdeki günlerde Motorola-Apple davasına dair yeni gelişmeler yaşaması bekleniyor. 
Motorola'nın ticaret komisyonuna sunduğu bir diğer davada, Wi-Fi sinyallerinin aktarımıyla ilgili bir patentin Apple ürünleri tarafından ihlal edildiği resmen doğrulanmıştı. Bu dava, 24 Ağustos'ta kararın açıklanmasıyla son bulacak.  

http://www.bloomberg.com/news/2012-08-17/google-s-motorola-files-new-patent-case-against-apple-at-itc.html Yorum Yaz
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blk 6 yıl en beğenilen
cedric...
Motorola hayatinda ne gibi yeni bisey uretmiste patentini almaya hak kazanmis orasi muamma. V3 ile motorola buyuk bir cikis yakaladi ama razr serisinin basarisi maxx ile son buldu ellerine yuzlerine bulastirdilar zaten motorolanin sevinci kursaginda kaldi hirsini appledan cikarmaya calisiyo ama yemezler.

motorola, sen dahaden ebeveynlerinin aile planlamasında dahi planlanmamışken, dünyanın ilk cep telefonunu olan "Motorola DynaTAC 8000x" i planlamış,projelendirmiş vede üretmiştir.
daha ne gibi yeni bir şeyler ürettiğini anlatmama gerek yok sanırım.
cedric...Motorola hayatinda ne gibi yeni bisey uretmiste patentini almaya hak kazanmis orasi muamma. V3 ile motorola buyuk bir cikis yakaladi ...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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aceleciburak 6 yıl
Google Tüm Android ekosistemini rahatlatan bir sonuç alabilir bu hamle ile Apple çok olmuştu Motorola ona haddini bildirebilir diye düşünüyorum ...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bu davaların hepsi 4 köşeyi tutmuş tekel olmuş firmaların
yeni çıkacak olan bazı proje patentlerini alma çabası !
sözde haberde telif söz konusu ama haberin içeriği hakkında teknik detaylı bilgiler yok
dahası patent içeriğine baksanız düz mantıkla yazılmış çizilmiş şablonlar ile
bilimsel nitelikten öte fikir eseri bir proje resminden başka bir şey yok ortada !
uzun lafın kısası motorola yıllar önce apple mac işlemcilerini yapan firmaydı.
yani çok yakın bir şekilde birlikte AR-GE içinde bulundukları ortada !
açıkcası ortada var olan tek şey karı koca kavgası !
ama asıl mesele bu süreci mahkemeye taşımak bu şekilde
ellerindeki var olan patent tanımı ve kavramını daha geliştirebilecek kararlar alma çabasındalar.
çünkü apple teknoloji geliştiren değil yenilikleri marka adıyla paketleyen bir firmadır.
bu davaların hepsi 4 köşeyi tutmuş tekel olmuş firmalarınyeni çıkacak olan bazı proje patentlerini alma çabası !sözde haberde telif söz konusu ama ha...
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senatorlines 6 yıl
Apple düşmanlarına yine zam gelmiş, haklı olan kazansın ve pisada TEKEL oluşmasın, ne Samsung, ne Motorola, ne Apple hiç biri tekel olmasın, serbest piyasa şartları içinde hakkaniyetli çalışsınlar diyorum. Fakat mevcut durum şöyle: Android piyasanın %60-65'şini elinde tutuyor, bunu da hak hukuk tanımıyan öncelikle Samsung'u kullanarak yapıyor, yani burda ÇOK SALDIRGAN taraflar:
1.Samsung
2.Google vasıtasıyla şimdi de Motorolla oluyor
Google Androidi korumak için Motorolayı aldı(Motonun patent portföyü yüzünden)
APPLE savunma ve patent ihlallerinin kaldırılması peşinde, hakkı varsa tabii ki dava açar ki gerçek şu ki Samsung ve bir çok Androitçi sadece Apple'nin değil Microsoftun da patentlerini ihlal etmiş durumunda.
Burda Google maşa olarak Motorolayi kullanma peşinde olduğu açık maksat Apple'yi köşeye sıkıştırmak.
BİLİYORSUNUZ Apple herşeyi kendi yapıyor ya(program, bilgisayar, telefon....) adamlar bunu içine sindiremiyor galiba. Neyse haksızlık etmeyelim hakları varsa arasınlar tabi ama ne Motorola ne Samsung ne Google ne Microsoft ne Apple TEKEL olmasın diyorum!
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Equinox1969 6 yıl
Tamam adamlar milyar dolarlar uğruna birbirini yiyor da size ne oluyor trendroid gençlik? yoksa babalarınızın bu firmalarda %1 hissesi falan mi var. Yemeyin böyle birbirinizi evladım.
Apple'ı ben de sevmem o ayrı.
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Amedra 6 yıl
Üst biter.
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senatorlines 6 yıl
Apple düşmanlarına yine zam gelmiş ama merak etmesinler, TEKELCİ google+samsung+motorola avucunu yalasınlar! Apple+Microsoft/Nokia cephesindenim, Apple düşmanlığı yapacağımıza İphone 4S çok ucuzlayacak 3GS olduğu gibi, Microsoft/Nokia ile 5 Eylül'de WP8'li ilk telefonları tanıyor, bunlar İphone 5+WP8'li Nokia telefonlarından korkuyorlar çekiniyorlar o yüzden Motorola 5 eylülde etkinlik düzenlemiş, bence boşuna uğraşmasınlar umarım Apple+Microsoft/Nokia dengeyi sağlar ve samsung+google+motorola TEKEL'ni önler.
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wuchunghaoau 6 yıl
bu hamle ile Apple çok olmuştu Motorola ona haddini bildirebilir diye düşünüyorum ...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bkck 6 yıl
apple üzerinden reklam yapmış gündemde yok ya. bedaveee reklam:)
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nurettinaz 6 yıl
Dinsizin hakkından imansız gelir...
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tunlab 6 yıl
kimse demiyoki arkadaş bu motorola nasıl başa çıkacak apple ile google+samsung bişe yapamadı bunlarmı yapacak kaldıki ikside amerikan şirketi, bir ikincisi motorolanın takoz telefonlarına yaşımız yetti (30 yaşındayım) eee sonra ne yapdı bu adamlar yada sizin kulladıgınız telefonlar ne yapdı, iphone dan önce koca bir sıfır, iphone dan sonra ios çakması bir işletim sistemini port edip devam, bu söylediklerim HTC için geçerli değil o firma her zaman bişeyler yapmaya gayret ediyordu ama kimse vicdanlı yorum yapmıyor kimse demiyor iphone
bir devrin başlangıcıdır diye ama söylemenize gerek de yok, kaliteli malın reklama ihtiyacıda yok iphone 5 çıksın yine çok kuduran görücez
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baycihan 6 yıl
OverClocK1ng
cedric...Motorola hayatinda ne gibi yeni bisey uretmiste patentini almaya hak kazanmis orasi muamma. V3 ile motorola buyuk bir cikis yakaladi ama razr serisinin basarisi maxx ile son buldu ellerine yuzlerine bulastirdilar zaten motorolanin sevinci kursaginda kaldi hirsini appledan cikarmaya calisiyo ama yemezler.
Sen, Cedric olarak 8 yaşının aklının ermediği şeylere bulaşma bence. Saçmalıyorsun çünkü...Bilmeyenler için: tr.wikipedia.org/...

çok sert:)
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HackAv 6 yıl
Kimse yıkamaz apple her 2 şirketide alır satmaz...
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OverClocK1ng 6 yıl
cedric...
Motorola hayatinda ne gibi yeni bisey uretmiste patentini almaya hak kazanmis orasi muamma. V3 ile motorola buyuk bir cikis yakaladi ama razr serisinin basarisi maxx ile son buldu ellerine yuzlerine bulastirdilar zaten motorolanin sevinci kursaginda kaldi hirsini appledan cikarmaya calisiyo ama yemezler.

Sen, Cedric olarak 8 yaşının aklının ermediği şeylere bulaşma bence. Saçmalıyorsun çünkü...
Bilmeyenler için: tr.wikipedia.org/...
mutlusonlarkatili.blogspot.com/...
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Extreme Victory 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

cedric...
Motorola hayatinda ne gibi yeni bisey uretmiste patentini almaya hak kazanmis orasi muamma. V3 ile motorola buyuk bir cikis yakaladi ama razr serisinin basarisi maxx ile son buldu ellerine yuzlerine bulastirdilar zaten motorolanin sevinci kursaginda kaldi hirsini appledan cikarmaya calisiyo ama yemezler.


Sen, Cedric olarak 8 yaşının aklının ermediği şeylere bulaşma bence. Saçmalıyorsun çünkü...

Bilmeyenler için: tr.wikipedia.org/...

mutlusonlarkatili.blogspot.com/...


ama hikakatten cok sert ;)
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Legendery 6 yıl
Patent savaşları devam ediyor..sıradaki...
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Martingale 6 yıl
bu dava motorola için teliften daha fazlası ..
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