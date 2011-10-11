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Motorola Atrix 2, AT&T tarafından resmi olarak tanıtıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,2b
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29
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola Atrix 2, AT&T tarafından resmi olarak tanıtıldı
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Tanıtıldığı dönemde sunduğu teknik özellik listesiyle dikkat çeken Motorola ATRIX'in yeni varisi ATRIX 2, internette yayınlanan onlarca fotoğrafın ve spekülasyonun ardından AT&T tarafından resmi olarak duyuruldu. Şimdi yeni akıllı telefonun teknik özelliklerine kısaca bir göz gezdirelim.
ATRIX'e kıyasla daha farklı tasarıma sahip ATRIX 2, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara hücresel ağ üzerinden hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA+ (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veriyor. ATRIX'te ise 14.4 Mbps HSPA desteğinin bulunduğunu hatırlatmakta fayda var.
1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan akıllı telefonda, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. ATRIX 2'nin ekran çözünürlüğü ATRIX ile aynı kalmakla beraber ekranın 0.3-inç büyütüldüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca ATRIX, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemiyle satışa sunulmuştu.
8 GB'lık dahili flash belleği, microSD kartlar aracılığıyla (2 GB kart hediye ediliyor) 40 GB'a kadar arttırılabilen akıllı telefonun, ön yüzünde görüntülü konuşma için kamera, arka yüzünde ise anı yakalamak için LED flaşlı 8 megapiksel kamera konumlandırılmış. Ana kamera aynı zamanda 1080p hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Yine kıyaslamak gerekirse ATRIX, 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyordu.
Son olarak Lapdock 100 aksesuarıyla uyumlu çalışabilen ve HDMI portuyla gelen ATRIX 2'nin, 16 Ekim'den itibaren satışa sunulması bekleniyor.
Motorola Atrix 2, AT&T tarafından resmi olarak tanıtıldı
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http://www.att.com/gen/press-room?pid=21624&cdvn=news&newsarticleid=33039&mapcode=wireless-networks-general%7Cconsumer Yorum Yaz
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Batuist 8 yıl en beğenilen
artık bu özellikler çok sıradan geliyor..
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Parn 7 yıl
Sony nin en son tanıtılan telefonuna cok benziyor
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TümAmiraL 7 yıl
aynı galaxy s den sonra çıkan benzer galaxyler gibi bişey yapmışlar 4 çekirdekli birşey çıkarsaydı da daha sonra çıkarsaydı keşke
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sertacarslan 8 yıl
Atrix serisinin vurucu gücü lapdock aparatı. Sadece telefon olarak kullanacaklar için Samsung, HTC ya da diğer markalarda ciddi alternatifler var. Fiyatı rakiplerine göre daha uygun olursa başarılı satış rakamlarına ulaşma ihtimali olur, özellikleri ve tasarımı fena değil. Ama lapdock aparatının fiyatı biraz daha uygun olsa çok daha fazla satardı...
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lazloo 8 yıl
Motorola bence şirketin Google a satılma işini iptal etmeli.
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ifteri61 8 yıl sertacarslan
sertacarslan

Atrix serisinin vurucu gücü lapdock aparatı. Sadece telefon olarak kullanacaklar için Samsung, HTC ya da diğer markalarda ciddi alternatifler var. Fiyatı rakiplerine göre daha uygun olursa başarılı satış rakamlarına ulaşma ihtimali olur, özellikleri ve tasarımı fena değil. Ama lapdock aparatının fiyatı biraz daha uygun olsa çok daha fazla satardı...


hdmi hack sayesinde laptop dock aparatına gerek kalmıyor.hdmi cıkıslı herhangi bir tv yeterli.
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ifteri61 8 yıl
Aslına bakılırsa gereksiz bir hamle olmuş.Çünkü hali hazırda elimizde ki atrix zaten su anda pıyasada kı en iyi android telefonlarından biri hatta pil olarak en iyisi.
Cynogenmod 7.1 de henüz beta da olsa sorunsuz şekilde çalışıyor.Yakın zamanda tam sürümü de çıkacak.ayrıyeten hdmi de bağladıgınız anda linux karsınıza geliyor.bildiginiz bir pc gibi oluyor.Bu sekildeki extra ozellıklerı zaten telefonu kendı alanında eşsiz kılıyor.
Yakında miui de port edilirse zaten tadından yenmez bir hal alacaktır.ayrıyetten atrıxın video performansı tek kelimeyle mükemmel.
Su anda makina her nekadar cift cekirdekte olsa halı hazırda 2. cekirdek henuz kullanılamıyor.Butun cıhazlarda oyle.Cunku android 2.4 ile cift cekirdek destegi gelecek deniliyor.Tabı google direk 4 e gecirecek herhalde o zaman ciddi oranda bu telefonların performans farkı ortaya çıkacaktır.
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Volkanbaba 8 yıl
İdare eder.
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saijero 8 yıl
Google'dan beklenmeyen bir hamle. Atrix 2'yi daha can alıcı bekliyordum buda çağın gerisinde bi telefon olmuş. Google apple'a mı özendi ne :)
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#Black# 8 yıl
1 hafta öncesine kadar kullandığım atrix'den kamera ve ekran boyutu dışında hiçbir farkı yok.Olmuyor motorola olmuyorr !
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Mr.Kertenkele 8 yıl
1 Ghz bu telefona az kalmış...
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Opeth 8 yıl
Atrix 1 in daha asi bir görünümü var bu biraz HTC modellemelerine kaçmış gibi, 5 megapiksel bence gayet doyurucu niteliğe sahip inşallah motorola fiyat politikasında biraz oynama yaparda 1i alabilme şansımız artar.
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frkcvk 8 yıl
HTC Sensation olmuş bu cihaz yaaa... :)
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carmicheal 8 yıl
telefonun ikincisi çıktı, birincisi hala Türkiyeye gelmedi
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Mr. Jingles 8 yıl
Atrix'ten hemen hemen hiçbir farkı yok. Kamerasını 8 MP yapıp aynı cihazı yeni cihazmış gibi gösterip satmaya çalışıyorlar. Üstelik Atrix'te 16 GB dahili hafıza varken bunda 8 GB'a düşürmüşler. GSMArena'dan baktım donanım da farklı değil. Tegra 2 kullanılmış.
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veto1214 8 yıl
Atrixin seçilme sebebi 0.3İnç kucuk olmasıydı onuda mahvetiniz ya Allah ınızdan bulun
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nejat_80 8 yıl
PPI degerleri hala IPHONE un gerisinde.
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Mobile Prof. 8 yıl
Atrix 1 ile pek farkı yok.
Bu mu amiral?.
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