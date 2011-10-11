Motorola Atrix 2, AT&T tarafından resmi olarak tanıtıldı

Tanıtıldığı dönemde sunduğu teknik özellik listesiyle dikkat çeken Motorola ATRIX'in yeni varisi ATRIX 2, internette yayınlanan onlarca fotoğrafın ve spekülasyonun ardından AT&T tarafından resmi olarak duyuruldu. Şimdi yeni akıllı telefonun teknik özelliklerine kısaca bir göz gezdirelim.



ATRIX'e kıyasla daha farklı tasarıma sahip ATRIX 2, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile kullanıcılara hücresel ağ üzerinden hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA+ (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veriyor. ATRIX'te ise 14.4 Mbps HSPA desteğinin bulunduğunu hatırlatmakta fayda var.



1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan akıllı telefonda, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. ATRIX 2'nin ekran çözünürlüğü ATRIX ile aynı kalmakla beraber ekranın 0.3-inç büyütüldüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca ATRIX, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemiyle satışa sunulmuştu.



8 GB'lık dahili flash belleği, microSD kartlar aracılığıyla (2 GB kart hediye ediliyor) 40 GB'a kadar arttırılabilen akıllı telefonun, ön yüzünde görüntülü konuşma için kamera, arka yüzünde ise anı yakalamak için LED flaşlı 8 megapiksel kamera konumlandırılmış. Ana kamera aynı zamanda 1080p hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Yine kıyaslamak gerekirse ATRIX, 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyordu.

Son olarak Lapdock 100 aksesuarıyla uyumlu çalışabilen ve HDMI portuyla gelen ATRIX 2'nin, 16 Ekim'den itibaren satışa sunulması bekleniyor.



http://www.att.com/gen/press-room?pid=21624&cdvn=news&newsarticleid=33039&mapcode=wireless-networks-general%7Cconsumer