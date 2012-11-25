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Motorola, Avrupa'daki mağaza ve internet sitelerini resmen kapattı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google'ın geçtiğimiz bahar aylarından beri yeniden inşa etmek için çalışmalar yürüttüğü Motorola Mobility, çalışanlarının %20'sini işten çıkaracağını, dünya genelinde 30 ofis ve araştırma-geliştirme merkezini kapatacağını açıklamıştı. Çalışmalarına kendi ülkesi Amerika'dan başlayan Illinois merkezli teknoloji şirketi, Avrupa ve Hindistan'daki resmi internet siteleri ile mağazalarını kapatmaya başladı.
Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey Avrupa ve Hindistan için hizmet vermekte olan internet sitelerine erişilmek istendiğinde müşterilerini yukarıdaki mesajla karşılayan Motorola, küçülmeye gittiği şu dönemde belirtilen bölgeler için özelleştirilmiş internet sitelerin artık yayın yapmayacağını bildirdi. Mevcut müşterileri için destek sayfalarını açık tutacak olan üretici, ürün yelpazesine buradaki adresten göz atılabileceğini, fakat sıralanan ürünlerin bu ülkelerde satışa çıkacağını garanti edemeyeceğini bildiriyor.
Halihazırda ülkemizde uzun süredir etkinlik gösteremeyen Motorola Mobility, internet devi Google tarafından satın alınmasının ardından sektördeki varlığını sürdürebilmesi için oldukça önemli bir yenilenme sürecine girmişti. Bu zaman diliminde mobil piyasanın en tecrübeli oyuncusunu ancak kısıtlı bölgelerde görebileceğiz. Google'dan geçiş yaparak Motorola'yı yönetmek için CEO'luk görevine getirilen Dennis Woodside, geliştirecekleri mobil ürünlerde yenilikçi teknolojilere, güçlü pil ve kamera özelliklerine odaklanacaklarını, ayrıca çok daha az aygıtla müşterilerinin karşısına çıkacaklarını ifade etmişti. 
Google alımının 2013 ikinci yarısında Motorola markalı cihazları etkilemeye başlayacağı belirtilirken, firmanın Kuzey ve Latin Amerika odaklı operasyonlar yürüteceği tahmin ediliyor. Mountain View merkezli Google'ı ekonomik anlamda olumsuz etkileyen Motorola Mobility, ilerleyen yıllarda mobil sektörde yeniden yükselişe geçmeyi umut ediyor. İşler yolunda gitmeye başlayana kadar Amerika dışındaki kıtalarda üreticinin etkinliğini arttırmaya başlama ihtimali oldukça düşük. Benzeri uygulamalara geçtiğimiz yıllarda da imza atan şirketin bu sefer yaşadığı problemlere yüzeysel yaklaşarak geçici çözümler üretmek yerine kendi içerisinde köklü değişiklikler yaparak tüketiciyi tekrar kazanmayı amaçladığı öne sürülüyor.

http://www.motorola.com/sites/clp/xw-en/index_XW-EN.html Yorum Yaz
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face1tr 6 yıl en beğenilen
Telefon nasıl yapılır diyerek motorolanın ayağına giden, ortak bır çalışma ile motorola e398 muzik telefonuna itunes ekleyerek ve tabii normalde siyah olan telefonu beyaz olarak, tekrar pıyasaya süren firmanın adı nedir?



A. Banana

B. Watermelon

C. Apple

D. BlackBerry

E. Hey gidi günler hey, tey tey
Telefon nasıl yapılır diyerek motorolanın ayağına giden, ortak bır çalışma ile motorola e398 muzik telefonuna itunes ekleyerek ve tabii normalde siyah olan te...
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furkantasdemir 6 yıl
motorola hayrola
4 Yanıt Yanıtla +6
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__Nikolaus__ 6 yıl
Yaptirma her sene nexusu baska firmaya , senede bir kere Nexus modeli cikar 500 dolara motorola tarafindan yani kendi bunyelerinde , Misal 4.5 inc 16 gb dahili hafiza arti artirilabilir hafiza , 2gb ram , minumum 8 mp kamera , 1080 p cekim , 1.5 ghz 4 cekirdek islemci ,adreno 320 , 2 mp on kamera , 350 ppi ekran cozunurluk , 2 farkli renk secenegi , razr maxx da ki 3300 mah batarya , Dunya genelinde guncellemeye aninda ulasma , senede 1 cihaz cikardigi icin ikinci elde az deger kaybi , dunya capinda etkili reklam.

Simdi bu cihaz tutmaz mi arkadaslar ? Evet bir nevi appleci politika ama apple in eksik yonlerini de kendi bunyelerin de gelistirebilirler , hafiza , batarya ve daha dusuk fiyat gibi.

Ya da gel turkiye de uret 500 dolar son fiyat olsun , zarar etmezler donanimhaber olarak genelin minimum yuzde 5 cihazini aliriz.
Cidden bazi firmalar mi etkili dusunemiyor ya da bizim hesaba katmadigimiz daha cok etken mi var. Ama onumuzde en buyuk ornegi apple var , nasil basarili olduklari , ki apple in basarisinin sirri , senede 1 cihaz cikarmalari , ikinci elde dusuk kayip ,apple store zenginligi , cok uzun sure guncelleme destegi ve cihaza zengin gorunumu saglayan reklamlari , bunu google bunyesinde motorola da basarabilir kanaatindeyim.
Yaptirma her sene nexusu baska firmaya , senede bir kere Nexus modeli cikar 500 dolara motorola tarafindan yani kendi bunyelerinde , Misal 4.5 inc 16 gb dahil...
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Ottoman55 6 yıl
Önce bir kaç damla yaaaaaaş..
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OKANATLI 6 yıl
Böyle büyük firmaların küçülmeye gitmesi üzücü . Tekellere gün doğmasa keşke.
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Farwynd 6 yıl
Google Motorola'dan kendi Apple'ını yaratmaya çalışıyor. Her şey sıfırlandığında bambaşka logolarla vs. gelecek.
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Jül Sezar 6 yıl Farwynd
Pyloge

Google Motorola'dan kendi Apple'ını yaratmaya çalışıyor. Her şey sıfırlandığında bambaşka logolarla vs. gelecek.

Google belli ediyor hemen kendini
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mekatronikci2060 6 yıl
ya bende bu atrix alaacaktım. alsam mı almasam mı ne dersiniz??
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lapya 6 yıl
Napıyorsun DH? Başlıkla içerik tutmuş mu?
Bakın bakalım Motorola Avrupa'daki tüm internet sitelerini mi kapatmış yoksa "rest of europe" kategorisindeki ülkelerden mi çıkmış?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


mesela bu da ingiltere sitesi: motorola.co.uk/...

kapanmış mı?

...yine başlık okuyan ama içeriğe bakmayan kitleyi mi hedeflediniz yoksa?
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Litminov 6 yıl
@darkaura Senin karşılaştırman televizyon tek kanaldı şimdi binlerce kanal var gibi olmuş.
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darkaura 6 yıl Litminov
Litminov

@darkaura Senin karşılaştırman televizyon tek kanaldı şimdi binlerce kanal var gibi olmuş.

ne alaka??
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xxxx1 6 yıl
Motorola gibi bir marka yazık oldu,daha iyi yerlerde olabilirdi...
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depeche35 6 yıl
Motorola iyi misin sen ! i modelin daha satışa çıkmamışken droid serisi falan... hayırdır sat kaç mı ?
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h0c@ 6 yıl
Atrix'e 4.2 yükleyin 1000 TL ye satın. Silsin süpürsün piyasayı :)
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aceleciburak 6 yıl
Motorola MPx200 şuana kadar kullandığım cihazların belki en iyisi idi ... umarım Google Motorola ismini tarihin tozlu sayfalarına kaldırmaz ...
Google'dan beklentim her sene Nexus'un yanında motorola üzerinden de efsane cihazlar çıkarması ...
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musa_unsal2005 6 yıl
Motorola Razr maxx HD getirtecektim avupadan hayallerimi suya düşürdüler. bari bataryalarını gönderselerde bizde samsunglara takıp idare etsek :DDDD
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