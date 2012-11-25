Motorola, Avrupa'daki mağaza ve internet sitelerini resmen kapattı

Haber Editörü
Google'ın geçtiğimiz bahar aylarından beri yeniden inşa etmek için çalışmalar yürüttüğü Motorola Mobility, çalışanlarının %20'sini işten çıkaracağını, dünya genelinde 30 ofis ve araştırma-geliştirme merkezini kapatacağını açıklamıştı. Çalışmalarına kendi ülkesi Amerika'dan başlayan Illinois merkezli teknoloji şirketi, Avrupa ve Hindistan'daki resmi internet siteleri ile mağazalarını kapatmaya başladı.
Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey Avrupa ve Hindistan için hizmet vermekte olan internet sitelerine erişilmek istendiğinde müşterilerini yukarıdaki mesajla karşılayan Motorola, küçülmeye gittiği şu dönemde belirtilen bölgeler için özelleştirilmiş internet sitelerin artık yayın yapmayacağını bildirdi. Mevcut müşterileri için destek sayfalarını açık tutacak olan üretici, ürün yelpazesine buradaki adresten göz atılabileceğini, fakat sıralanan ürünlerin bu ülkelerde satışa çıkacağını garanti edemeyeceğini bildiriyor.
Halihazırda ülkemizde uzun süredir etkinlik gösteremeyen Motorola Mobility, internet devi Google tarafından satın alınmasının ardından sektördeki varlığını sürdürebilmesi için oldukça önemli bir yenilenme sürecine girmişti. Bu zaman diliminde mobil piyasanın en tecrübeli oyuncusunu ancak kısıtlı bölgelerde görebileceğiz. Google'dan geçiş yaparak Motorola'yı yönetmek için CEO'luk görevine getirilen Dennis Woodside, geliştirecekleri mobil ürünlerde yenilikçi teknolojilere, güçlü pil ve kamera özelliklerine odaklanacaklarını, ayrıca çok daha az aygıtla müşterilerinin karşısına çıkacaklarını ifade etmişti.
Google alımının 2013 ikinci yarısında Motorola markalı cihazları etkilemeye başlayacağı belirtilirken, firmanın Kuzey ve Latin Amerika odaklı operasyonlar yürüteceği tahmin ediliyor. Mountain View merkezli Google'ı ekonomik anlamda olumsuz etkileyen Motorola Mobility, ilerleyen yıllarda mobil sektörde yeniden yükselişe geçmeyi umut ediyor. İşler yolunda gitmeye başlayana kadar Amerika dışındaki kıtalarda üreticinin etkinliğini arttırmaya başlama ihtimali oldukça düşük. Benzeri uygulamalara geçtiğimiz yıllarda da imza atan şirketin bu sefer yaşadığı problemlere yüzeysel yaklaşarak geçici çözümler üretmek yerine kendi içerisinde köklü değişiklikler yaparak tüketiciyi tekrar kazanmayı amaçladığı öne sürülüyor.
http://www.motorola.com/sites/clp/xw-en/index_XW-EN.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
A. Banana
B. Watermelon
C. Apple
D. BlackBerry
E. Hey gidi günler hey, tey tey
Simdi bu cihaz tutmaz mi arkadaslar ? Evet bir nevi appleci politika ama apple in eksik yonlerini de kendi bunyelerin de gelistirebilirler , hafiza , batarya ve daha dusuk fiyat gibi.
Ya da gel turkiye de uret 500 dolar son fiyat olsun , zarar etmezler donanimhaber olarak genelin minimum yuzde 5 cihazini aliriz. Cidden bazi firmalar mi etkili dusunemiyor ya da bizim hesaba katmadigimiz daha cok etken mi var. Ama onumuzde en buyuk ornegi apple var , nasil basarili olduklari , ki apple in basarisinin sirri , senede 1 cihaz cikarmalari , ikinci elde dusuk kayip ,apple store zenginligi , cok uzun sure guncelleme destegi ve cihaza zengin gorunumu saglayan reklamlari , bunu google bunyesinde motorola da basarabilir kanaatindeyim.