Motorola, Avrupa'daki mağaza ve internet sitelerini resmen kapattı

Google'ın geçtiğimiz bahar aylarından beri yeniden inşa etmek için çalışmalar yürüttüğü Motorola Mobility, çalışanlarının %20'sini işten çıkaracağını, dünya genelinde 30 ofis ve araştırma-geliştirme merkezini kapatacağını açıklamıştı. Çalışmalarına kendi ülkesi Amerika'dan başlayan Illinois merkezli teknoloji şirketi, Avrupa ve Hindistan'daki resmi internet siteleri ile mağazalarını kapatmaya başladı.

Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey Avrupa ve Hindistan için hizmet vermekte olan internet sitelerine erişilmek istendiğinde müşterilerini yukarıdaki mesajla karşılayan Motorola, küçülmeye gittiği şu dönemde belirtilen bölgeler için özelleştirilmiş internet sitelerin artık yayın yapmayacağını bildirdi. Mevcut müşterileri için destek sayfalarını açık tutacak olan üretici, ürün yelpazesine buradaki adresten göz atılabileceğini, fakat sıralanan ürünlerin bu ülkelerde satışa çıkacağını garanti edemeyeceğini bildiriyor.

Halihazırda ülkemizde uzun süredir etkinlik gösteremeyen Motorola Mobility, internet devi Google tarafından satın alınmasının ardından sektördeki varlığını sürdürebilmesi için oldukça önemli bir yenilenme sürecine girmişti. Bu zaman diliminde mobil piyasanın en tecrübeli oyuncusunu ancak kısıtlı bölgelerde görebileceğiz. Google'dan geçiş yaparak Motorola'yı yönetmek için CEO'luk görevine getirilen Dennis Woodside, geliştirecekleri mobil ürünlerde yenilikçi teknolojilere, güçlü pil ve kamera özelliklerine odaklanacaklarını, ayrıca çok daha az aygıtla müşterilerinin karşısına çıkacaklarını ifade etmişti.

Google alımının 2013 ikinci yarısında Motorola markalı cihazları etkilemeye başlayacağı belirtilirken, firmanın Kuzey ve Latin Amerika odaklı operasyonlar yürüteceği tahmin ediliyor. Mountain View merkezli Google'ı ekonomik anlamda olumsuz etkileyen Motorola Mobility, ilerleyen yıllarda mobil sektörde yeniden yükselişe geçmeyi umut ediyor. İşler yolunda gitmeye başlayana kadar Amerika dışındaki kıtalarda üreticinin etkinliğini arttırmaya başlama ihtimali oldukça düşük. Benzeri uygulamalara geçtiğimiz yıllarda da imza atan şirketin bu sefer yaşadığı problemlere yüzeysel yaklaşarak geçici çözümler üretmek yerine kendi içerisinde köklü değişiklikler yaparak tüketiciyi tekrar kazanmayı amaçladığı öne sürülüyor.

http://www.motorola.com/sites/clp/xw-en/index_XW-EN.html