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Motorola CEO: Yeni pazarlar için uygun fiyatlı Moto X yolda

5 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Motorola CEO: Yeni pazarlar için uygun fiyatlı Moto X yolda

Resmi tanıtımı dün gerçekleştirilen Moto X ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran,telekomünikasyon dünyasının köklü firmalarından Motorola’nın icra kurulu başkanı, Moto X’in diğer ülkelerdeki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Lansman sonrası CNET’e açıklamalar yapan Dennis Woodside, ön ödemeli iletişimin yaygın olduğu gelişmekte olan pazarlarda daha fazla tüketiciye ulaşabilmek için uygun fiyatlı akıllı telefonlara ihtiyaç olduğunu ve Moto X ile birlikte bunu hayata geçireceklerini ifade etti. Moto X’in sadece bir telefon değil bir marka olduğuna dikkat çeken Woodside,önümüzdeki aylarda Moto X markalı uygun fiyatlı yeni akıllı telefonların tüketiciyle buluşacağının müjdesini verdi.

Motorola’nın lanse ettiği Moto X ile ilgili detaylı haberlerimize aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


http://www.engadget.com/2013/08/01/a-cheaper-moto-x-is-coming/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ecs_elite_group 5 yıl en beğenilen
ilk 3 telefonum motorolo olmuştu ve motorola hep ilklere yeniliklere imza atmış bir firmaydı google satın aldıktan sonra sessizliğin uzun sürmesi beni google motorolayı sadece patentler için aldı diye düşündürmüştü. şimdi yeniden umutlandım
çünkü günümüz firmalarının geneli donanımı şişir bas androidi şeklindeler.
google ın motorolanın sahip olduğu patentli teknolojileri kullanarak çok iyi telefonlar geliştireceğine inanıyorum şuan.
ilk 3 telefonum motorolo olmuştu ve motorola hep ilklere yeniliklere imza atmış bir firmaydı google satın aldıktan sonra sessizliğin uzun sürmesi beni google mo...
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onrbrsaydn 5 yıl
Arkadaslar Tr ye gelecek ama malum telefon custom yani biz tasarliyoruz Tr de perakende urunler satiliyor kendimiz tasarlamassak Moto x in ne anlami var peki tasarladik diyelim Amerikadan gelirken gumruk isleri ne olacak eger biz telpadan falan tasarlayip alirsak cok iyi bir fiyat cekeceklerine eminim malum Türkü Türkden başka öpen yoktur :)
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MotoDahi 5 yıl
Merhaba Müzik Dinlemeyi Seviyorsanız Ve Dünya'nın En İyi Ses Veren Telefon'u Motorola E398'e Sahip Olmak İstiyorsanız Motorola E398 Bulursanız Sıfır Veya İkinci El En Az 5 Veya 10 Tane Alın 1 Tane De Olur.
Düşünmeden Alın Bu Telefon'u Eliniz De Tuttuğunuz Da (Çağrı Gelirken Titreşim Değil Müzik Dinlerken Bas)'dan Eliniz Titremeye Başlayacak. Kaçırmayın Bu Telefon'u I Love You Motorola E398
HELLO MOTO
Hayırlı Forumlar.
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MotoDahi 5 yıl
Merhaba - Dünya'nın En İyi Ses Veren Telefon'u Motorola E398 - Bu Telefonu Seviyorum :) Hayırlı Forumlar.
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MotoDahi 5 yıl
İkinci El Temiz Motorola V8 Veya V9 Satmak İsteyen Varsa Ücret Görüşülür.
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Khiron 5 yıl
Abd için 200–250$ arası olması bekleniyordu okuduğuma göre. Tr için en iyi ihtimalle 1k tl olur.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ucuz versiyonunda özelliklerde kırparlar oda bişeye benzemez
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burakesan 5 yıl
S4 gibi amiral gemisi olarak söz edilen bir telefondan Nokia 5800'ın ses kalitesini alamadığım bu günlerde Motorola'nın abartıya kaçmayan donanımlı ve yüksek şarj kapasitesine sahip (umarım öyle olur) yeni telefonunu beklemekteyim.
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casperfriendly 5 yıl
gelir turkiyeye en az 1500 den...
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| OMG! | 5 yıl
Bu kış yeni telefon alacam ve ekran büyüklüğü nedeniyle mini modellerinden istiyorum.
One x mini fos çıktı,umarım bu 2 gb ram ile gelir.
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wolf silver 5 yıl
Abi siz hele bu motorolayi bizim ülkemize çabuk pazarlayin. Sonra uygun fiyatli bır motorolayi da çıkarırsınız?
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orhanyıldız 5 yıl
Turkiyede fiyatı ucar bunun.
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darkcald 5 yıl
1400tl nexus 4 gibi olur
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elmek6 5 yıl
Avrupa pazarina sunulacak mi ?
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