Motorola CEO: Yeni pazarlar için uygun fiyatlı Moto X yolda

Resmi tanıtımı dün gerçekleştirilen Moto X ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran,telekomünikasyon dünyasının köklü firmalarından Motorola’nın icra kurulu başkanı, Moto X’in diğer ülkelerdeki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Lansman sonrası CNET’e açıklamalar yapan Dennis Woodside, ön ödemeli iletişimin yaygın olduğu gelişmekte olan pazarlarda daha fazla tüketiciye ulaşabilmek için uygun fiyatlı akıllı telefonlara ihtiyaç olduğunu ve Moto X ile birlikte bunu hayata geçireceklerini ifade etti. Moto X’in sadece bir telefon değil bir marka olduğuna dikkat çeken Woodside,önümüzdeki aylarda Moto X markalı uygun fiyatlı yeni akıllı telefonların tüketiciyle buluşacağının müjdesini verdi.

Motorola’nın lanse ettiği Moto X ile ilgili detaylı haberlerimize aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/01/a-cheaper-moto-x-is-coming/