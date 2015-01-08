Motorola, Çin pazarına geri dönüyor

Motorola Çin'de Moto X, Moto X Pro, ve Moto G 4G LTE modelleri ile tekrar satışa başlayacak. Samsung'un akıllı telefon pazarındaki payı düşerken Xiaomi, Huawei gibi diğer Çin'li diğer üreticiler kıyasıya bir rekabet içine girdiler, Lenovo da şüphesiz bu rekabetin bir parçası durumunda.
Motorola bir süredir ülkemizde akıllı telefonlarını distribütörler aracılığı ile satıyordu. Lenovo'nun da çok kısa bir süre içinde ülkemizde akıllı telefon pazarına girecek olması Motorola cihazların ilerleyen zamanlarda yeniden ülkemizde satılma ihtimalini akıllara getiriyor.
Motorola bir süredir ülkemizde akıllı telefonlarını distribütörler aracılığı ile satıyordu. Lenovo'nun da çok kısa bir süre içinde ülkemizde akıllı telefon pazarına girecek olması Motorola cihazların ilerleyen zamanlarda yeniden ülkemizde satılma ihtimalini akıllara getiriyor.
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