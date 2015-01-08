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Motorola, Çin pazarına geri dönüyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Oğuz Avcı
Editör
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Motorola, Çin pazarına geri dönüyor
Motorola 2011 yılında Google tarafından satın alındıktan sonra 2013 yılında Çin'de satış yapmayı durdurmuştu. Daha sonra köklü şirket 2014 yılında Çin'li teknoloji devi Lenovo tarafından satın alınmıştı. Bugün ise Lenovo Motorola'nın kendi ülkelerinde 3 modeliyle tekrar satışa gireceğini açıkladı.
Motorola Çin'de Moto X, Moto X Pro, ve Moto G 4G LTE modelleri ile tekrar satışa başlayacak. Samsung'un akıllı telefon pazarındaki payı düşerken Xiaomi, Huawei gibi diğer Çin'li diğer üreticiler kıyasıya bir rekabet içine girdiler, Lenovo da şüphesiz bu rekabetin bir parçası durumunda. 

Motorola bir süredir ülkemizde akıllı telefonlarını distribütörler aracılığı ile satıyordu. Lenovo'nun da çok kısa bir süre içinde ülkemizde akıllı telefon pazarına girecek olması Motorola cihazların ilerleyen zamanlarda yeniden ülkemizde satılma ihtimalini akıllara getiriyor.

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Gwynbleidd. 4 yıl
Şaka gibi ya Motorola moto g2 Türkiye ye gelmeyecek mi?
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DH Misafiri 4 yıl
Bence lenovo Türkiye lansmanına Motorola yıda dahil etmeliydi bizim ülkemizde bilgisayar firmaları telefon sektörüne girince farklı gözle bakılıyor fakat Motorola nın bir geçmişi var adı var piyasalarda daha...
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doctor_bey 4 yıl
Ne çektin be Motorola...
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DaRKFoRCeS 4 yıl
sanmıyorum Türkiye ye getireceklerini. lenovo marka bir sürü telefon var. motorola marka telefonlar daha pahalı oluyor.
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Leipold 4 yıl
Motorola Cem Uzan'dan sonra bir turlu belini dogrultamadi. Halbuki bir donem amerikan filmlerinde zenginligin, teknolojinin simgesiydi bu marka...
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