Motorola, Çin pazarına geri dönüyor

Motorola Çin'de Moto X, Moto X Pro, ve Moto G 4G LTE modelleri ile tekrar satışa başlayacak. Samsung'un akıllı telefon pazarındaki payı düşerken Xiaomi, Huawei gibi diğer Çin'li diğer üreticiler kıyasıya bir rekabet içine girdiler, Lenovo da şüphesiz bu rekabetin bir parçası durumunda.



Motorola bir süredir ülkemizde akıllı telefonlarını distribütörler aracılığı ile satıyordu. Lenovo'nun da çok kısa bir süre içinde ülkemizde akıllı telefon pazarına girecek olması Motorola cihazların ilerleyen zamanlarda yeniden ülkemizde satılma ihtimalini akıllara getiriyor.

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Motorola 2011 yılında Google tarafından satın alındıktan sonra 2013 yılında Çin'de satış yapmayı durdurmuştu. Daha sonra köklü şirket 2014 yılında Çin'li teknoloji devi Lenovo tarafından satın alınmıştı. Bugün ise Lenovo Motorola'nın kendi ülkelerinde 3 modeliyle tekrar satışa gireceğini açıkladı.