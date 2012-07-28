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Motorola DROID RAZR HD'nin 2,530mAh'lik bir pile sahip olduğu ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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FCC tarafından kısa süre önce onaylanan Motorola'nın yeni akıllı telefonu DROID RAZR HD, iddia edildiği gibi 3,300mAh'lik bir pile sahip olmayabilir. Amerika'daki Federal İletişim Komisyonu'nun yayınladığı dökümanlara göre; XT926 model numaralı cihaz, gücünü çıkarılamayan 2,530mAh büyüklüğündeki bir pilden alıyor.
Verizon Wireless operatörüyle piyasaya sürülecek olan DROID RAZR HD'nin, 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran, çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 çipset, 13MP kamera ve 3,300mAh pil ile gelmesi bekleniyordu. Ancak pil miktarının 2,530mAh olacağı FCC dökümanı sayesinde neredeyse kesinleşmiş oldu. Çok sayıda kullanıcının ilgisini çeken 3,300mAh büyüklüğündeki pil, maalesef RAZR HD'de yer almayacak. Yine de piyasadaki diğer modellere oranla 2,530mAh'in gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz.
Yakın zamanda çıkış yapan AT&T ATRIX HD modelinin halefi olarak karşımıza çıkacak olan XT926 DROID RAZR HD, uzun süredir söylentilere konu oluyor. FCC onayını almasıyla birlikte varlığı resmen doğrulanan bu cihazın ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor. Telefonda Verizon'un sağladığı 4G LTE iletişim teknolojisi desteğinin bulunacağını ve NFC çipi, Wi-Fi, Bluetooth gibi özelliklerin onaylandığını hatırlatalım.
Benzer özelliklerde uluslararası bir ürün hazırlanıyor olabilir. Ya da yılın son çeyreğinde Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro çipsetini taşıyan yeni nesil bir amiral gemi tanıtılabilir. HTC ve LG'nin bu çipseti kullanan modelleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Eğer gerçekten Snapdragon S4 Pro'lu modeller geliştiriliyorsa Motorola'nın da bu kervana dahil olacağını söyleyebiliriz. 

https://apps.fcc.gov/eas/GetApplicationAttachment.html?id=1743474 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
galluptack1112 7 yıl

Benzer özelliklerde uluslararası bir ürün hazırlanıyor olabilir.
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interwap 7 yıl
3300 mAh olmadığı bilinen bir şeydi.
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nedensiz07 7 yıl
S4 u bekliycem bu kez acele etmemek lazim
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Müslümano Ronaldo 7 yıl
pil gücü iyi olmasından ötürü motorola tercih ediliyor bu özelliğini kaybederse satışları düşer
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