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Motorola Defy+, 246 Pound fiyat etiketiyle İngiltere'de satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,5b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola Defy+, 246 Pound fiyat etiketiyle İngiltere'de satışa sunuldu
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Motorola'nın, toza ve suya karşı dayanıklılık sergileyebilen tasarım ile Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemini bir araya getiren modeli Defy+, 246 Pound (~712 TL) fiyat etiketiyle İngiltere'deki teknoloji meraklılarıyla buluştu.
1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3620 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan; MotoBLUR arayüzünü kullanan akıllı telefon;
  • Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği
  • 3.7-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (Gorilla Glass ile güçlendirilmiş)
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • Wi-Fi 802.11n bağlantısı
  • Bluetooth 2.1 + A2DP
  • GPS
  • 5 Megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş
  • 1700 mAh batarya
gibi bir teknik özellik listesi sunuyor. Merak edenler için, ülkemizde satılmakta olan Defy ile Defy+ arasında işlemci, batarya ve işletim sistemi sürümü gibi farklılıklar söz konusu.
Motorola Defy+, 246 Pound fiyat etiketiyle İngiltere'de satışa sunuldu
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DH Misafiri 7 yıl
Bende bu canavardan almak istiyorum ama türkiye'de olmayışıda benim elime geçmeyecek anlamına geliyor. inşallah gelir yaaa
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seraaser 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bende bu canavardan almak istiyorum ama türkiye'de olmayışıda benim elime geçmeyecek anlamına geliyor. inşallah gelir yaaa

facebook taki sayfalarında defy+ ın Türkiye' ye gelmeyeceğini açıkladılar. Motorola nın google dan çıkıp çinli huwaii ye geçeceği söyleniyor. Böyle birşey gerçekleşirse ancak Türkiye de görebiliriz diye düşünüyorum. Bende bu telefonu bekleyenlerdenim. Bulgaristan dan aldırmayı düşünüyordum. Ama 100 tl lik yurt dışı har(a)cı çıkarmışlar şimdi de.
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neska20 7 yıl
Almanya da tanıdığınız varsa onlar sayesinde şuadresten alabilirsiniz ben aldım ve memnunum
amazon.de/...
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aligggg 7 yıl
arkadaslar ben aldım defy plus su an kullanıyorum...fakat türkçe yok bılgınız olsun ....telefon kesınlıkle çok guzel...benım bu telı secmemın sebebi yıllardır motorola kullanıyor olmam vede dayanıklı bır model olmasıdır...sizlerede tavsıye ederım eger türkçe dili secenegıne takılmazsanız...
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DH Misafiri 7 yıl
:) güzel kardeşim o su geçirmezlik özelliği kaza anında telefon su almasın diye düşünülmüş sen tutupta çamaşır makinesine atarsan (youtube'deki arkadaş gibi) telefonun bozulur bu şeylere pek takılmayın ben 3,5 yıldır nokia kullanıyorum aldığım günden beri defalarca düşürdüm androidin ilk çıktığı günden beri meraklısıydım bu ürünü görünce benlik olduğunu anladım hayırlısıyla google ödemeyi yapınca alıcam Defy mi bazı forumlarda defy + ile defy ara asında bir fark olmadığı sadece kamerasının 720p kayıt yaptığıın söylüyorlar ve motorola defy+ satsın diye defy'nin yazılım desteğini çekicekmiş bu durumu diğer roomlar ile geçirebilirmişiz bazı geliştiriciler son cıkan android sürümünü Defye port etmeye başlamışlar bile ben defy alıcam boş yere aylarca beklemeyin sizde alın.
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yakicikli 7 yıl
IP67 certified ( toz ve suya dayanıklı -maks. 30 dakika 1 metre)
Yani suyun altında saatlerce video kaydı yada kullanım kolaylığı sağlamıyor ama yinede
Yağmur damlası vs gibi dezavantajları olumluya çevirmesi gayet olumlu :)

* Dünyanın ilk dayanıklı android akıllı telefonu.
* Çizilmeye karşı dayanıklı Gorilla Cam ekranı ve su geçirmez (resmi bir sertifika) toz geçirmez.
* WVGA 3.7" inç büyüklüğünde kapasitif TFT dokunmatik ekran (480 x 854) çözünürlük, 16M renk.
* Dört Bantlı GSM / EDGE, HSDPA 900/2100 şebekeleri.
* Özel MOTOBLUR UI ile Android OS 2.1 Eclair işletim sistemi.
* TI OMAP3610 800 MHz hızında işlemci.
* 512MB RAM bellek, 2GB dahili depolama alanı.
* microSD kart yuvası (32 GB`a kadar destekler), 2 GB kart dahil.
* LED flaş ve geotagging ile 5 megapiksel otomatik odaklı kamera.
* VGA video @ 30fps hızında kayıt.
* Wi-Fi ve Bluetooth (A2DP) bağlantısı.
* Dahili gps alıcısı, dijital pusula.
* microusb portu, etkin şarj.
* Standart 3.5 mm kulaklık girişi.
* Mükemmel bir ses kalitesi.
* RDS destekli FM radyo.
* Otomatik Rotasyon UI için Aktif sensörler.
* Sosyal ağ entegrasyonu.
* Swype metin girişi.
* Adobe Flash Lite ile Web tarayıcı.
* Çok iyi ses kalitesi.
* Awesome web bağlantılı müzik çalar.
Kesinlikle ALMAYA değer bir telefon
Motorola DEFY vede MOTOROLA DEFY PLUS isteyen olursa MAİL ile ulaşabilirsiniz
ykcstore@hotm ail.com
Yurt dışından hertürlü cep telefonu temin edilir
msn eklemeyin açmaya fırsatım olmuyor herzaman
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muco555555 8 yıl
defyy yi aldik diyelim su gecirmedigini nasil test ederiz bozulursa garantiye girermi gerci reklamlarini gosteririz yanlis yonlendiriyolar diye ama alincada kiyamam ben ona:))
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Castiel 8 yıl
yydn7
Yurtdışından almayı düşünüyorum bu telefonu 2.3 sürümü Türkçe yi destekliyor mu? Garantisi olmayacak biliyorum ama rom falan olmadan orijinal haliyle Türkçe kullanmak istiyorum. Mümkün mü acaba?

açıkcası defy de turkçe vardı bundada olurgıbıme gelıyor benım merak ettıgım bunun rom unu defy de yuklenebılır mı ?
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MirlivaVII 8 yıl
Gidince incelerim bakalım menüsünü Türkçe var mı? Türkçe klavye oluyor mu? Son olarakta donanımhaber.com sayfasına girip videoları nasıl oynatıyor ona bakarım. Bizimkileri de garantisiz ürün alma konusunda ikna edersem alırım.

Rom işlerini hiç bilmediğim için birşey söyleyemeyeceğim.
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MirlivaVII 8 yıl
Yurtdışından almayı düşünüyorum bu telefonu 2.3 sürümü Türkçe yi destekliyor mu? Garantisi olmayacak biliyorum ama rom falan olmadan orijinal haliyle Türkçe kullanmak istiyorum. Mümkün mü acaba?
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sertacarslan 8 yıl
Güzel fiyata güzel donanım.
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
Türkiyede bu fiyata olmayacağı kesin.
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SeKSandDoRT 8 yıl
Valla ya, geçen aldık biradere, 800 tl haşırtblackboard, defy+ bekleyeyim desen aylarca beklemen lazım, şengüller tim lerden bu fiyata alabilirsiniz, biz peşin aldık yalnız, ft lı türkcell iniz varsa onlada alabilirsiniz...
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Castiel 8 yıl
fıyat ıyı dıyenler ıngılterede 700 tl cıvarı ıse burada en az 1 mılyar olur, fıyat kötu bu gıdısle anca defy alınır plus sız :)
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Fx_57,5 8 yıl
super ya kılıf derdı vs yok keske ulkemızdede oyle 700tl cıvarında olabılse 2.duna ulkelerı gıbıyız bu konuda
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prodamas 8 yıl Fx_57,5
semih611

super ya kılıf derdı vs yok keske ulkemızdede oyle 700tl cıvarında olabılse 2.duna ulkelerı gıbıyız bu konuda

2. 3.dunya ulkeleri olmasın o 2.Dunya ulkeleri Sosyalist-Kominist ulkeker
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