Motorola Defy+, 246 Pound fiyat etiketiyle İngiltere'de satışa sunuldu

Motorola'nın, toza ve suya karşı dayanıklılık sergileyebilen tasarım ile Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemini bir araya getiren modeli Defy+, 246 Pound (~712 TL) fiyat etiketiyle İngiltere'deki teknoloji meraklılarıyla buluştu.

1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3620 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan; MotoBLUR arayüzünü kullanan akıllı telefon;

Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği

3.7-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (Gorilla Glass ile güçlendirilmiş)



3.5 mm kulaklık girişi

32 GB'a kadar microSD kart desteği

Wi-Fi 802.11n bağlantısı



Bluetooth 2.1 + A2DP



GPS

5 Megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş

1700 mAh batarya

gibi bir teknik özellik listesi sunuyor. Merak edenler için, ülkemizde satılmakta olan Defy ile Defy+ arasında işlemci, batarya ve işletim sistemi sürümü gibi farklılıklar söz konusu.