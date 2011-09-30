Motorola Defy+, 246 Pound fiyat etiketiyle İngiltere'de satışa sunuldu

Haber Editörü
Motorola'nın, toza ve suya karşı dayanıklılık sergileyebilen tasarım ile Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemini bir araya getiren modeli Defy+, 246 Pound (~712 TL) fiyat etiketiyle İngiltere'deki teknoloji meraklılarıyla buluştu.
1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3620 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan; MotoBLUR arayüzünü kullanan akıllı telefon;
- Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği
- 3.7-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (Gorilla Glass ile güçlendirilmiş)
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Wi-Fi 802.11n bağlantısı
- Bluetooth 2.1 + A2DP
- GPS
- 5 Megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş
- 1700 mAh batarya
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facebook taki sayfalarında defy+ ın Türkiye' ye gelmeyeceğini açıkladılar. Motorola nın google dan çıkıp çinli huwaii ye geçeceği söyleniyor. Böyle birşey gerçekleşirse ancak Türkiye de görebiliriz diye düşünüyorum. Bende bu telefonu bekleyenlerdenim. Bulgaristan dan aldırmayı düşünüyordum. Ama 100 tl lik yurt dışı har(a)cı çıkarmışlar şimdi de.
amazon.de/...
Yani suyun altında saatlerce video kaydı yada kullanım kolaylığı sağlamıyor ama yinede
Yağmur damlası vs gibi dezavantajları olumluya çevirmesi gayet olumlu :)
* Dünyanın ilk dayanıklı android akıllı telefonu.
* Çizilmeye karşı dayanıklı Gorilla Cam ekranı ve su geçirmez (resmi bir sertifika) toz geçirmez.
* WVGA 3.7" inç büyüklüğünde kapasitif TFT dokunmatik ekran (480 x 854) çözünürlük, 16M renk.
* Dört Bantlı GSM / EDGE, HSDPA 900/2100 şebekeleri.
* Özel MOTOBLUR UI ile Android OS 2.1 Eclair işletim sistemi.
* TI OMAP3610 800 MHz hızında işlemci.
* 512MB RAM bellek, 2GB dahili depolama alanı.
* microSD kart yuvası (32 GB`a kadar destekler), 2 GB kart dahil.
* LED flaş ve geotagging ile 5 megapiksel otomatik odaklı kamera.
* VGA video @ 30fps hızında kayıt.
* Wi-Fi ve Bluetooth (A2DP) bağlantısı.
* Dahili gps alıcısı, dijital pusula.
* microusb portu, etkin şarj.
* Standart 3.5 mm kulaklık girişi.
* Mükemmel bir ses kalitesi.
* RDS destekli FM radyo.
* Otomatik Rotasyon UI için Aktif sensörler.
* Sosyal ağ entegrasyonu.
* Swype metin girişi.
* Adobe Flash Lite ile Web tarayıcı.
* Çok iyi ses kalitesi.
* Awesome web bağlantılı müzik çalar.
Kesinlikle ALMAYA değer bir telefon
Motorola DEFY vede MOTOROLA DEFY PLUS isteyen olursa MAİL ile ulaşabilirsiniz
ykcstore@hotm ail.com
Yurt dışından hertürlü cep telefonu temin edilir
msn eklemeyin açmaya fırsatım olmuyor herzaman
açıkcası defy de turkçe vardı bundada olurgıbıme gelıyor benım merak ettıgım bunun rom unu defy de yuklenebılır mı ?
Rom işlerini hiç bilmediğim için birşey söyleyemeyeceğim.
2. 3.dunya ulkeleri olmasın o 2.Dunya ulkeleri Sosyalist-Kominist ulkeker