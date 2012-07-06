Motorola Defy Pro resmen duyuruldu





Motorola, tam fiziksel QWERTY klavyeli ilk dayanıklı akıllı telefonunu duyurdu. Defy Pro isimli cihaz, suya karşı dayanıklı, toz geçirmez özelliklere sahip ve krom kaplama, Corning Gorilla Glass ile donatılmış.

2.7 inç QVGA (320 x 240 piksel) çözünürlüklü TFT LCD ekran, 2GB microSD kart, 32GB'a kadar destek, 5MP LED flaşlı arka kamera, görüntülü görüşme kamerası, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 3.0, DLNA, A-GPS ve Android 2.3 Gingerbread işletim sisteminin eşlik ettiği Defy Pro, Quick Office, MotoPrint gibi döküman uygulamalarını ön yüklü olarak bulunduracak.

Kullanım kolaylığı sağlayacak gösterge panelleri sayesinde günlük planlarınızı, gezilerinizi ve iş hayatınızı düzenlemenize yardımcı olacak. Outdoor View; hava durumu bilgisini , Hiking View; yürüyüş yollarıyla alakalı detayları, Workout View ise; kronometre ve kalorimetre içerecek.

15 Temmuz'da Brezilya'da piyasaya sürülecek olan Motorola'nın yeni Defy serisi akıllı telefonu, önümüzdeki aylarda diğer ülkelerde de satışa çıkabilir. Henüz fiyatı ve diğer teknik detayları hakkında bilgi verilmedi.

http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Motorola-Mobility-Launches-Motorola-DEFY-PRO-in-Brazil-3b51.aspx