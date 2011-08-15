Motorola Defy+ resmiyet kazandı; O artık daha hızlı ve Android 2.3.4 işletim sistemli

Haber Editörü
Çok yakında Google'ın bünyesine katmayı planladığı Motorola firmasının, ''Toza ve suya karşı dayanıklı dünyanın ilk Android işletim sistemli akıllı telefonu'' olarak lanse ettiği Defy'ın bazı teknik detaylarında revizyona gidileceği ve yeni modelin Defy+ adı altında satışa sunulacağı iddia edilmişti. Söylentiler bugün itibarıyla tamamen doğru çıktı ve Motorola, Defy+ modelinin resmi olarak duyurusunu gerçekleştirdi.
Defy+'ın işlemci, mobil işletim sistemi sürümü ve batarya dışında, Defy ile aynı teknik özellikleri paylaştığının altını çizmekte fayda görüyoruz. Defy'ın 800 MHz saat hızında çalışan TI OMAP 3610 işlemcisi, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3620 ile güncellenmiş. Mobil işletim sistemi açısından baktığımızda ise Defy, Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemiyle satışa sunulmuştu ve daha sonra telefon için Android 2.2 ''Froyo'' güncellemesi yayınlanmıştı. Defy+ ise direkt olarak Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemiyle gelecek.
Motorola'nın BLUR arayüzü desteğini arkasına alan monoblok tasarımlı Defy+, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900) ile hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı ile uyumlu çalışabiliyor. Darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass desteğini arkasına alan 3.7-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 2 GB dahili flash belleğe yer verilen Defy+'ın kapasitesi microSD kartlar vasıtasıyla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte. Telefonla beraber 2 GB'lık microSD kartın hediye edildiğini ekleyelim
Wi-Fi, GPS, Bluetooth üçlüsüne ev sahipliği yapan Defy+, kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Kameraya loş mekanlarda çekim için led flaş ile otomatik odaklama özellikleri eşlik ediyor.
Sonbahar mevsiminin başlarına doğru Avrupa, Asya ve Latin Amerika ülkelerine giriş yapması beklenen Motorola Defy+'ın 1700 mAh'lik bataryası bulunuyor. (Defy: 1540 mAh) Batarya 16 güne kadar bekleme, 7.1 saate kadar konuşma süresi vadediyor. Firma, fiyata dair açıklama ise yapmadı.
http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Motorola-Mobility-Reveals-Motorola-DEFY-378f.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
http://www.mediamarkt.de/mcs/product/Defy-grey,48353,286553,244809.html
yoksa bu fiyat aralığında başka bir model önerirmisiniz?
O chaz birde benim elime geçse çok iyi olacak türkiye'de neden satılmıyorsa amlamadım.
1.5 ay önce milestone telefonumu servise verdim tamir edemediler tüketici köşesine verdim bugün servisten aradılar telefonunuzun parçasını bulamadık onun yerine size DEFY vermek istiyoruz dediler daha sonra arayın dedim araştırdım 650 lira satış fiyatı var halbuki ben milestoneu teknosadan 800e almıştım ve hala da aynı fiyatta. sizce iyimi yaptım kötümü ? blackberry aldım bu arada gelen telefonu direkt satıcam yani
arkadaş sen nıye kendını yıpratıyorsun ?
bana ya sıfır aynı urunu yada benım hakkım olan para ıadesı dıyıp 800 tl yı alsana paşa paşa
onun harıcınde defy nın pıyasası 650 lakın o iş bıraz karışık hemende satabılın baya bı bekleyebılırsınde defy + cıktı onun harıcınde mıllet su geçırme harıcınde gıdıp lg opt. se turu telefonada yonelebılır
2 yıl sonra turkıyeye 700 tl den giriş yapar
%99 yok hem açıklamada hemde baska sıtelerde göremedım farklılık bır ıslemcı 2 batarya var bı göz önunde tabı sıstemı 2.2 yerıne 2.4 ıle gelıcekmiş, defy acaba bu rom u yukleyebılırmı bırde plus ın bataryayı kullanabılır mı
"...Yasal sınırlara baktığımızda karşımıza çıkan değerlerin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Avrupa için 2W/kg olan en yüksek SAR değeri, Amerika'da 1.6W/kg olarak belirlenmiş. Konunun uzmanlarıysa yeni alınacak bir mobil cihazda değerin 1W/kg'nin üstüne çıkmaması gerektiğini vurguluyor."
shiftdelete.net/...
phonearena.com/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
10950 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola