Motorola Defy+ resmiyet kazandı; O artık daha hızlı ve Android 2.3.4 işletim sistemli





Çok yakında Google'ın bünyesine katmayı planladığı Motorola firmasının, ''Toza ve suya karşı dayanıklı dünyanın ilk Android işletim sistemli akıllı telefonu'' olarak lanse ettiği Defy'ın bazı teknik detaylarında revizyona gidileceği ve yeni modelin Defy+ adı altında satışa sunulacağı iddia edilmişti. Söylentiler bugün itibarıyla tamamen doğru çıktı ve Motorola, Defy+ modelinin resmi olarak duyurusunu gerçekleştirdi.



Defy+'ın işlemci, mobil işletim sistemi sürümü ve batarya dışında, Defy ile aynı teknik özellikleri paylaştığının altını çizmekte fayda görüyoruz. Defy'ın 800 MHz saat hızında çalışan TI OMAP 3610 işlemcisi, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3620 ile güncellenmiş. Mobil işletim sistemi açısından baktığımızda ise Defy, Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemiyle satışa sunulmuştu ve daha sonra telefon için Android 2.2 ''Froyo'' güncellemesi yayınlanmıştı. Defy+ ise direkt olarak Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemiyle gelecek.

Motorola'nın BLUR arayüzü desteğini arkasına alan monoblok tasarımlı Defy+, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900) ile hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı ile uyumlu çalışabiliyor. Darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass desteğini arkasına alan 3.7-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 2 GB dahili flash belleğe yer verilen Defy+'ın kapasitesi microSD kartlar vasıtasıyla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte. Telefonla beraber 2 GB'lık microSD kartın hediye edildiğini ekleyelim



Wi-Fi, GPS, Bluetooth üçlüsüne ev sahipliği yapan Defy+, kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Kameraya loş mekanlarda çekim için led flaş ile otomatik odaklama özellikleri eşlik ediyor.



Sonbahar mevsiminin başlarına doğru Avrupa, Asya ve Latin Amerika ülkelerine giriş yapması beklenen Motorola Defy+'ın 1700 mAh'lik bataryası bulunuyor. (Defy: 1540 mAh) Batarya 16 güne kadar bekleme, 7.1 saate kadar konuşma süresi vadediyor. Firma, fiyata dair açıklama ise yapmadı.







http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Motorola-Mobility-Reveals-Motorola-DEFY-378f.aspx