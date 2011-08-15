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Motorola Defy+ resmiyet kazandı; O artık daha hızlı ve Android 2.3.4 işletim sistemli

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola Defy+ resmiyet kazandı; O artık daha hızlı ve Android 2.3.4 işletim sistemli
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 Çok yakında Google'ın bünyesine katmayı planladığı Motorola firmasının, ''Toza ve suya karşı dayanıklı dünyanın ilk Android işletim sistemli akıllı telefonu'' olarak lanse ettiği Defy'ın bazı teknik detaylarında revizyona gidileceği ve yeni modelin Defy+ adı altında satışa sunulacağı iddia edilmişti. Söylentiler bugün itibarıyla tamamen doğru çıktı ve Motorola, Defy+ modelinin resmi olarak duyurusunu gerçekleştirdi.
Defy+'ın işlemci, mobil işletim sistemi sürümü ve batarya dışında, Defy ile aynı teknik özellikleri paylaştığının altını çizmekte fayda görüyoruz. Defy'ın 800 MHz saat hızında çalışan TI OMAP 3610 işlemcisi, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3620 ile güncellenmiş. Mobil işletim sistemi açısından baktığımızda ise Defy, Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemiyle satışa sunulmuştu ve daha sonra telefon için Android 2.2 ''Froyo'' güncellemesi yayınlanmıştı. Defy+ ise direkt olarak Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemiyle gelecek.
Motorola'nın BLUR arayüzü desteğini arkasına alan monoblok tasarımlı Defy+, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900) ile hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı ile uyumlu çalışabiliyor. Darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass desteğini arkasına alan 3.7-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 2 GB dahili flash belleğe yer verilen Defy+'ın kapasitesi microSD kartlar vasıtasıyla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte. Telefonla beraber 2 GB'lık microSD kartın hediye edildiğini ekleyelim
Wi-Fi, GPS, Bluetooth üçlüsüne ev sahipliği yapan Defy+, kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Kameraya loş mekanlarda çekim için led flaş ile otomatik odaklama özellikleri eşlik ediyor.
Sonbahar mevsiminin başlarına doğru Avrupa, Asya ve Latin Amerika ülkelerine giriş yapması beklenen Motorola Defy+'ın 1700 mAh'lik bataryası bulunuyor. (Defy: 1540 mAh) Batarya 16 güne kadar bekleme, 7.1 saate kadar konuşma süresi vadediyor. Firma, fiyata dair açıklama ise yapmadı.

Motorola Defy+ resmiyet kazandı; O artık daha hızlı ve Android 2.3.4 işletim sistemli
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Motorola Defy+ resmiyet kazandı; O artık daha hızlı ve Android 2.3.4 işletim sistemli
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http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Motorola-Mobility-Reveals-Motorola-DEFY-378f.aspx Yorum Yaz
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yambaxx 8 yıl en beğenilen
yahuu önüne bi kamera koymak ne kadar zor olabilir ya millet o kadar para bayılıyor ama görüntülü görüşme yok olur mu böyle saçmalık ya hangi devirde yaşıyoruz 3g geldi artık görüntülü görüşmenin standart olması lazım hele de androidli telefonlarda yazık çok yazık
yahuu önüne bi kamera koymak ne kadar zor olabilir ya millet o kadar para bayılıyor ama görüntülü görüşme yok olur mu böyle saçmalık ya hangi devirde yaşıyoruz ...
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DH Misafiri 7 yıl
defy minide qwerty sanal varken, defy+ nın sanalklavyesi-qwerty yok görünüyor-yani eski telefonlardaki tuş sistemi-http://www.dgtle.com/article-597-1.html adresinde, ciddi olamazlar değil mi???? yanlış mı bu adresteki fotograflar?
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wolfdks 7 yıl
almanyadan alma durumum var limitim 500 tl civarı sizce defy plus alınırmı şu an 222euro fiyatı var.

http://www.mediamarkt.de/mcs/product/Defy-grey,48353,286553,244809.html

yoksa bu fiyat aralığında başka bir model önerirmisiniz?
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DH Misafiri 7 yıl
aligggg
arkdaslar defy plus gecte olsa ulaştı...androidlı ilk telim oldugu için nasıl yorumlarım çok dar bi cercevede olacakk...telin kasası çok güzel ekranın kulanımı kusursuz en güzel yanı ise pili 1 gun çok rahat gidiyor...tek derdım tek sıkıntım türkçe olmaması....orjıal türkçe rom beklıyorum nedenını bılmeden...mıui ve cm7 bilgileri edındım türkçe için bunlara geçmelımıyım sorun yasarmıyım sizce kullananlar ıoldu mu ? birde cm7 ve miui ile android market kullanılıyor dımı oradan yıne program fln ındırebılıyoruz...

O chaz birde benim elime geçse çok iyi olacak türkiye'de neden satılmıyorsa amlamadım.
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seraaser 7 yıl
Defy plus için beklemeye devam
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Black Label Society 7 yıl
arkadaşlar lütfen okuyun

1.5 ay önce milestone telefonumu servise verdim tamir edemediler tüketici köşesine verdim bugün servisten aradılar telefonunuzun parçasını bulamadık onun yerine size DEFY vermek istiyoruz dediler daha sonra arayın dedim araştırdım 650 lira satış fiyatı var halbuki ben milestoneu teknosadan 800e almıştım ve hala da aynı fiyatta. sizce iyimi yaptım kötümü ? blackberry aldım bu arada gelen telefonu direkt satıcam yani
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Castiel 7 yıl
Black Label Society

arkadaşlar lütfen okuyun

1.5 ay önce milestone telefonumu servise verdim tamir edemediler tüketici köşesine verdim bugün servisten aradılar telefonunuzun parçasını bulamadık onun yerine size DEFY vermek istiyoruz dediler daha sonra arayın dedim araştırdım 650 lira satış fiyatı var halbuki ben milestoneu teknosadan 800e almıştım ve hala da aynı fiyatta. sizce iyimi yaptım kötümü ? blackberry aldım bu arada gelen telefonu direkt satıcam yani

arkadaş sen nıye kendını yıpratıyorsun ?
bana ya sıfır aynı urunu yada benım hakkım olan para ıadesı dıyıp 800 tl yı alsana paşa paşa
onun harıcınde defy nın pıyasası 650 lakın o iş bıraz karışık hemende satabılın baya bı bekleyebılırsınde defy + cıktı onun harıcınde mıllet su geçırme harıcınde gıdıp lg opt. se turu telefonada yonelebılır
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famousekolll 8 yıl
İtalya'da 290€
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Castiel 8 yıl
famousekolll

İtalya'da 290€

2 yıl sonra turkıyeye 700 tl den giriş yapar
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MirlivaVII 8 yıl
Defy +'dan birkaç resim dgtle.com/...
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Castiel 8 yıl
benım bıldıgım normal defy den sadece ıslemcısı bıde andrıod surumu farklı ? bıde bataryası tabı
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SeKSandDoRT 8 yıl
mrb forumdaşlar, defy+ da, ön yüzünde 3G kamerası var mı? teşekkürler..
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Castiel 8 yıl SeKSandDoRT
SeKSandDoRT

mrb forumdaşlar, defy+ da, ön yüzünde 3G kamerası var mı? teşekkürler..


%99 yok hem açıklamada hemde baska sıtelerde göremedım farklılık bır ıslemcı 2 batarya var bı göz önunde tabı sıstemı 2.2 yerıne 2.4 ıle gelıcekmiş, defy acaba bu rom u yukleyebılırmı bırde plus ın bataryayı kullanabılır mı
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Guzel telefon
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northernlights 8 yıl
Tasarımı güzelmiş, şık görünüyor.
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15KisiyeSaldirdim 8 yıl
Fiyati ne olur acaba
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Castiel 8 yıl
avrupada defy sezonu bıttı plus başladı bızımkıler kalan defy lerı bıze verıcekler sanırım, plus gelseydı bı
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karaca3444 8 yıl
hb. da 850 tl şu anda ama defy+ değil önce eski sürümü yollamışlar. biraz daha bekleyip defy+ alınabilir.
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00BRK00 8 yıl
Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Telefonun tasarımına ,teknik özelliklerine diyecek yok ama cihazın sar değeri fazlasıyla yüksek.(1,48 W/kg )Yüksek sar değeri yani kilogram doku başına düşen elektromanyetik güç hücrelerde dna bozulmalarını bu da tümör oluşumuna neden olabiliyor,bunun yanında uzun dönemde kalp rahatsızlıkları , kulak çınlaması ,baş ağrısı, hafıza kaybı gibi rahatsızlıklara da sebebiyet verebiliyor.Sağlığınız için lütfen" sar " değerlerine de dikkat edin arkadaşlar.
"...Yasal sınırlara baktığımızda karşımıza çıkan değerlerin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Avrupa için 2W/kg olan en yüksek SAR değeri, Amerika'da 1.6W/kg olarak belirlenmiş. Konunun uzmanlarıysa yeni alınacak bir mobil cihazda değerin 1W/kg'nin üstüne çıkmaması gerektiğini vurguluyor."
shiftdelete.net/...
phonearena.com/...
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max_style 8 yıl
helloüy moto :) arkadaş çıkarmayın telefon falan ya her 15 günde 1 yeni telefon çıkıyor çıldırazaum:D eğer 1000 1200 tl seviyesinde çıkarsa(rüyamda tabi:D ) neo dan vazgeçebilirim ÇIKARMAYIN KARDEŞİM TELEFON FALAN SEÇİM YAPMASI ZOR OLUYOR. :D
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siyahbalik 8 yıl
Turkcell'de 12 x 76TL şeklinde yazıyor. ama defy+ diye belirtmemiş.
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