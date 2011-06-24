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Motorola Droid 3'e özel kılıf da görüntülendi; Amerika lansmanı 7 Temmuz'da mı?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android'e geçiş yaparak yükselişe geçen bir diğer firma Motorola'nın QWERTY klavyeli modeli Droid 3 modeline özel Qmadix tarafından üretilen kılıf, akıllı telefonla birlikte görüntülendi. Bu durum da Amerika lansmanı için artık geri sayımın başladığını düşündürmüyor değil, bazı kaynaklar 7 Temmuz tarihini işaret etmekte.
Bilindiği üzere Droid 3, XT883 kod adıyla dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de lanse edilmişti. 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği akıllı telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor; beş satır QWERTY klavyeyle geliyor. 
4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel gibi yüksek bir çözünürlükte dokunmatik ekrana yer verilen telefonda 8 megapiksel kamera bulunuyor. Kameraya loş mekanlarda fotoğraf çekimi için led flaş eşlik ediyor. Kamera aynı zamanda 1080p video kaydedebiliyor. Motorola Droid 3'ün Avrupa'ya ise Milestone 3 ismiyle gelmesi beklenmekte.
Editörün notu: Telefonun işlemcisi lansman fotoğraflarında Nvidia Tegra 2 olarak görünmesine rağmen bazı siteler TI OMAP 4 platformunda ısrarcı. Bakalım Amerika lansmanıyla beraber Motorola'dan yeni bir açıklama gelecek mi?

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tavernac1 8 yıl
Cok garibanız :(
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lazloo 8 yıl
Ram biraz daha iyi olabilirmiş.
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El Fuego 8 yıl
kilif yok. aksesuvar yok.
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tavernac1 8 yıl
Milestone icin.boyle bi kilif varmi acaba
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patrain 8 yıl
güzel.
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wentworthscofield 8 yıl
önceki haberler yazma fırsatım olmadı bari buraya yazayım

5 satır klavye saçma ve gereksiz olmuş
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