Motorola Droid 3'e özel kılıf da görüntülendi; Amerika lansmanı 7 Temmuz'da mı?





Google'ın mobil işletim sistemi Android'e geçiş yaparak yükselişe geçen bir diğer firma Motorola'nın QWERTY klavyeli modeli Droid 3 modeline özel Qmadix tarafından üretilen kılıf, akıllı telefonla birlikte görüntülendi. Bu durum da Amerika lansmanı için artık geri sayımın başladığını düşündürmüyor değil, bazı kaynaklar 7 Temmuz tarihini işaret etmekte.



Bilindiği üzere Droid 3, XT883 kod adıyla dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de lanse edilmişti. 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği akıllı telefon, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor; beş satır QWERTY klavyeyle geliyor.

4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel gibi yüksek bir çözünürlükte dokunmatik ekrana yer verilen telefonda 8 megapiksel kamera bulunuyor. Kameraya loş mekanlarda fotoğraf çekimi için led flaş eşlik ediyor. Kamera aynı zamanda 1080p video kaydedebiliyor. Motorola Droid 3'ün Avrupa'ya ise Milestone 3 ismiyle gelmesi beklenmekte.



Editörün notu: Telefonun işlemcisi lansman fotoğraflarında Nvidia Tegra 2 olarak görünmesine rağmen bazı siteler TI OMAP 4 platformunda ısrarcı. Bakalım Amerika lansmanıyla beraber Motorola'dan yeni bir açıklama gelecek mi?

