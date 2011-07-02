Motorola Droid 3'ün 14 Temmuz'da yaygın satışına başlanacağı kesinlik kazandı

Motorola'nın kısa bir süre önce dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de resmiyet kazandırdığı modeli Droid 3'ün 7 Temmuz'dan itibaren Amerika pazarına ilk girişini yapacağı, 14 Temmuz'dan itibaren de akıllı telefonun yaygın satışının başlayacağı kesinlik kazandı. Droid 3'ün fiyatı şu an için belli olmamakla beraber Verizon Wireless'ın 2 yıllık sözleşme karşılığında 199$'a satış yapabileceği düşünülüyor.

Motorola Droid 3, Android 2.3 işletim sistemi, 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 5 satır QWERTY klavye, 16 GB dahili flash bellek, 8 megapiksel çözünürlüğünde - led flaşlı kamera ve Full HD video kaydı gibi özellikleriyle ön plana çıkmakta.



Bakalım Droid 3'ün Avrupa'ya uyarlanması planlanan versiyonu Milestone 3 ne zaman ortaya çıkacak?



