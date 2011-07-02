Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola Droid 3'ün 14 Temmuz'da yaygın satışına başlanacağı kesinlik kazandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,7b
1
8
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola Droid 3'ün 14 Temmuz'da yaygın satışına başlanacağı kesinlik kazandı
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın kısa bir süre önce dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de resmiyet kazandırdığı modeli Droid 3'ün 7 Temmuz'dan itibaren Amerika pazarına ilk girişini yapacağı, 14 Temmuz'dan itibaren de akıllı telefonun yaygın satışının başlayacağı kesinlik kazandı. Droid 3'ün fiyatı şu an için belli olmamakla beraber Verizon Wireless'ın 2 yıllık sözleşme karşılığında 199$'a satış yapabileceği düşünülüyor.
Motorola Droid 3, Android 2.3 işletim sistemi, 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 5 satır QWERTY klavye, 16 GB dahili flash bellek, 8 megapiksel çözünürlüğünde - led flaşlı kamera ve Full HD video kaydı gibi özellikleriyle ön plana çıkmakta.
Bakalım Droid 3'ün Avrupa'ya uyarlanması planlanan versiyonu Milestone 3 ne zaman ortaya çıkacak?

Motorola Droid 3'ün 14 Temmuz'da yaygın satışına başlanacağı kesinlik kazandı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
séquestre 8 yıl
bekliyoruz güzel bir telefon ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitkin 8 yıl
5 satır qwerty klavye en dikkat çekici özelliği bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ffaaiikkk 8 yıl
Motorola hayır ola :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1 Haber: "2. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim