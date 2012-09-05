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Motorola, Droid Razr HD ile Droid Razr Maxx HD modellerini resmen tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola ile Google'ın, New York'ta ortaklaşa düzenledikleri basın konferansında Droid Razr HD ve Droid Razr Maxx HD resmen tanıtıldı. İkili, birkaç hafta önce ''Günün ana etkinliği için bize katılın'' şeklinde davetiye göndererek Nokia ile Microsoft'a atıfta bulunmuşlardı.
1.5 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 platformu ve 1 GB RAM desteğini arkasına alan yeni akıllı telefonlardan Droid Razr HD, 131.9 x 67.9 x 8.4 mm ebatlarında ve 146 gram ağırlığında; Droid Razr Maxx HD ise 131.9 x 67.9 x 9.3 mm ebatlarında ve 157 gram ağırlığında tasarıma sahip. Akıllı telefonların arka yüzünde kevlar kaplamanın kullanıldığı görülüyor. Droid Razr HD ile Droid Razr Maxx HD arasındaki 0.9 mm kalınlık farkı ve 11 gram ağırlık farkı batarya kapasitesinden kaynaklanmakta.
Droid Razr HD'nin bataryası 2530 mAh değerindeyken, Droid Razr Maxx HD'nin bataryası 3300 mAh gibi yüksek bir seviyede. 2530 mAh'lik batarya 16 saate varan konuşma süresi sunarken, 3300 mAh'lik bataryada bu süre 21 saate çıkıyor. Ayrıca 3300 mAh'lik bataryanın hücresel ağ üzerinden (LTE) 10 saate kadar video izlemeye ya da 27 saate kadar müzik dinlemeye dayanabildiği öne sürülüyor.
4.7-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super AMOLED ekrana yer verilen akıllı telefonların renk doygunluğunun Apple iPhone 4S'e kıyasla %85 oranında daha başarılı olduğu söylenmiş. Ekranların, ani darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass ile güçlendirildiğini eklemekte fayda var.
Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanan ve yıl sonuna kadar Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alması beklenen akıllı telefonlarda, Full HD video kaydı yapabilen, LED flaşlı, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Öndeki kamera ise 1.3 megapiksel çözünürlük sunuyor.
Ek depolama alanı için microSD kart girişini ve görüntü aktarımı için microHDMI portunu bünyelerinde barındıran her iki akıllı telefonun da fiyatlarına veya çıkış tarihlerine dair bilgi verilmemiş. Droid Razr Maxx HD'nin şu an için yalnızca Verizon Wireless aracılığıyla satışa sunulması planlanmakta.

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szr1907 7 yıl en beğenilen
motorola hakettigi ilgiyi görmüyor şu saglamlıkta şu tasarıma sahip bir iphone veya samsung telefonu olsa ortalık karışır bataryadan bahsetmiyorum bile
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mehmetolmez 6 yıl
Forumdan bir arkadaşdan aldim 1850 tl pasaport deri kılıf jelatin
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jeankier 6 yıl
3 aydır kullanmış olduğum motorola razr maxx hd mi iphone 5 ile takas etmek istiyorum, ilgilenen arkadaşlar pm ltf. uygun bir fiyata da satabilirim. selamlar (amerikadan, tr kayıtlı)
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mehmetolmez 6 yıl

selam arkadaslar. Bu mesajimi Motorola Razr maxx Hd yaziyorum.
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RaymondSerway 6 yıl mehmetolmez
mehmetolmez

selam arkadaslar. Bu mesajimi Motorola Razr maxx Hd yaziyorum.

hayırlı olsun mehmet kardes Güle güle kullan nerden aldin kaça aldin
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Kaiser Soeze 6 yıl
Motorola, Atrix getirceğine bu modeli getirseydi şimdiye ortalık yıkılmıştı. Pazarlama stratejileri çok saçma bence.
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mehmetolmez 6 yıl
Bugun vatanda rarz aldım 949tl s3 sattim iyiki almisım karızma
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depeche35 6 yıl
Nerede satılır bu cihaz ??
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mehmetolmez 6 yıl
Selam hocm sizdeki Razr Maxx HD modelimi
satiyormusunuz...nakit olarak alirim cok istedigim bir cihaz
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
ne gelmez telefonmuş
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DH Misafiri 6 yıl
Aldim ve kulaniyorm su anda elimde ozeliklerini tam olarak ogrenmek icin girmistim bu siteye verizon ile satiliyor evet 850$ satin aldm bir sorun var kamerasi 8mp diye yaziyor ama goruntuyu ne kadar deyistirirsen deyistir kamera kotu resim cekiyor samsun galaxy s3 var kardesimde onun kamerasi cok cok daha kaliteli cekiyor gecmesini beklemiyordum ama en azindan ayni goruntuyu bekliyodum :(
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mehmetolmez 7 yıl
ben note 2 alacam gibi bunu cikacagi yok.zaten benden naska isteyende yok motorolaya trde ilgi yokkki gelsin
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mehmetolmez 7 yıl
arkadaslar bu cihaza imei atilirmi samsung gibi cipi kabul edermi
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mehmetolmez 7 yıl
buna imei atilirmi!
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